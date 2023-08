Slotcall: AEX sluit in afwachting van Duits inflatiecijfer licht in het rood

De AEX (-0,1%) blijft vandaag dicht bij huis. Op het macrofront is het relatief rustig. We moeten het doen met een tegenvallend cijfer over de Duitse industriële productie. De industrie kromp in juni met 1,5% op maandbasis terwijl de markt rekende om een min van 0,5%.

Toch is het vooral uitkijken naar het Duitse inflatiecijfer van morgen. De markt verwacht dat de consumentenprijzen bij onze oosterburen in juli met 0,3% toenemen ten opzichte van de maand ervoor. Op jaarbasis ligt de consensus op een stijging van 6,2%.

Mocht het cijfer meevallen (dus lager uitkomen dan verwacht) dan zouden de koersen daar weleens een boost van kunnen krijgen. Immers, hoe lager de inflatie hoe minder snel de Europese Centrale Bank geneigd is om de rente te verhogen. Dit komt de waardering van aandelen ten goede.

Vandaag zijn het vooral de chippers en verzekeraars die er goed bij liggen. Anderzijds moeten we de uitslagen ook weer niet overdrijven. Besi wint 2,4%, maar dat is in positieve zin dan ook gelijk de grootste uitschieter. Het brede beeld is dat de individuele aandelen vrij dicht bij huis blijven en dat is eigenlijk wel prima.

PostNL

Bij PostNL (+9,5%) zit de sfeer zit er momenteel lekker in. Zowel de omzet als winstgevendheid viel hoger uit dan verwacht, waardoor het management het aandurft om zijn outlook opwaarts bij te stellen.

De positieve verrassing zit hem in de pakettendivisie waarbij de omzet met 7% zag toenam. De postdivisie (-9% YoY) is daarentegen het lelijke eendje binnen het bedrijf. Wie verstuurt er anno 2023 nou nog een brief?

PostNL noteert tegen circa 10 keer de verwachte winst over boekjaar 2024. Of het aandeel daarmee koopwaardig wordt geacht, leest u in de onderstaande analyse van Martin Crum.

Meme-aandelen

De geschiedenis herhaalt zich, want meme-aandelen zijn weer terug. Kansloze aandelen maken koerswinsten waar je u tegen zegt. Gevolg is dat er de nodige hedgefunds het schip in gaan.

De op Wall Street uiterst bekende Dan Loeb met zijn Third Point hedge fund gooit de handdoek qua short selling zelfs voor een groot deel in de ring. De hedgefund-manager liet in zijn Investor Letter aan investeerders weten dat fundamentele analyse van aandelen (om te shorten) het in toenemende mate aflegt tegen het financiële geweld van de meme-crowd.

Het laat zien dat risico's voor zowel particuliere als professionele groot zijn. In het onderstaande artikel leest u meer over de kansen en risico's van meme-aandelen.

Top 3 stijgers en dalers

Galapagos (-5,6%) laat een gevoelige veer. Dit jaar is het aandeel per saldo vooralsnog dood geld. PostNL (+9,5%) is daarentegen de grote winnaar van de dag. Tel uw zegeningen, want het komt niet iedere dag voor dat de post- en pakketbezorger er zo goed bij ligt.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt drie basispunten aan tot 2,94%.

Brede markt

De AEX sluit 0,1% lager en daarmee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese indices.

De CBOE VIX (volatiliteit) zakt met 3,5% tot 16,5 punten.

Wall Street vindt de weg omhoog. Alleen de Nasdaq (+0,1%) blijft wat achter.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,100 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,5%) en zilver (-2,0%) gaan vandaag richting het zuiden.

Olie: Brent (-0,9%) en WTI (-1,0%) zakken ook wat terug.

De bitcoin (-0,5%) maakt een pas op de plaats.

Het Damrak

ING (-1,9%) gaat vandaag €0,35 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel 0,8%. De Nederlandse grootbank profiteert van een koersdoelverhoging van Bank of America. Het koersdoel gaat met €2,50 omhoog naar €20.

(-1,9%) gaat vandaag €0,35 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel 0,8%. De Nederlandse grootbank profiteert van een koersdoelverhoging van Bank of America. Het koersdoel gaat met €2,50 omhoog naar €20. Besi (+2,4%) zet niet voor de eerste keer dit jaar een all time high op het bord. De koers vliegt het gehele jaar al als een raket omhoog.

(+2,4%) zet niet voor de eerste keer dit jaar een all time high op het bord. De koers vliegt het gehele jaar al als een raket omhoog. De verzekeraars krabbelen na de 'crash' in maart gestaag op. Aegon (+1,4%) sluit zelfs boven de €5.

(+1,4%) sluit zelfs boven de €5. De AFM legde NN Group (+0,4%) een boete op van €425.000 wegen het verstrekken van incorreecte pensioeninformatie. De aandeelhouders van de verzekeraar liggen hier echter niet wakker van getuige de market cap van ruim €10 miljard.

(+0,4%) een boete op van €425.000 wegen het verstrekken van incorreecte pensioeninformatie. De aandeelhouders van de verzekeraar liggen hier echter niet wakker van getuige de market cap van ruim €10 miljard. Ahold (+1,1%) ligt er vandaag goed bij. Komende woensdag publiceert de supermarktketen zijn halfjaarcijfers. In dit artikel legt ondergetekende uit waarom de cijfers weleens mee kunnen vallen.

(+1,1%) ligt er vandaag goed bij. Komende woensdag publiceert de supermarktketen zijn halfjaarcijfers. In dit artikel legt ondergetekende uit waarom de cijfers weleens mee kunnen vallen. Jefferies verwacht dat het momentum van IMCD (+2,6%) zal verbeteren na de zwakkere resultaten van het tweede kwartaal in 2023. Wel wordt het koersdoel fractioneel neerwaarts bijgesteld tot €158.

(+2,6%) zal verbeteren na de zwakkere resultaten van het tweede kwartaal in 2023. Wel wordt het koersdoel fractioneel neerwaarts bijgesteld tot €158. ING werd niet bepaald warm van de laatste kwartaalupdate van Signify (-2,8%). Met name de marge-ontwikkeling viel tegen. Voor de grootbank reden om het lichtbedrijf van de kooplijst te schrappen. Het koersdoel gaat met ruim 30% omlaag naar €29.

(-2,8%). Met name de marge-ontwikkeling viel tegen. Voor de grootbank reden om het lichtbedrijf van de kooplijst te schrappen. Het koersdoel gaat met ruim 30% omlaag naar €29. Galapagos (-5,6%) gaat in de loop van de middag gevoelig omlaag. Een duidelijk aanwijsbare reden kunnen wij niet aanwijzen. Het handelsvolume is wel ruim twee keer zo hoog als gemiddeld.

(-5,6%) gaat in de loop van de middag gevoelig omlaag. Een duidelijk aanwijsbare reden kunnen wij niet aanwijzen. Het handelsvolume is wel ruim twee keer zo hoog als gemiddeld. Heijmans (+0,5%) slaat de handen ineen met de TU Delft. Het bouwbedrijf gaat aan de slag met de nieuwbouw van een 'physics pand'. Een grote order is het overigens niet, zo heeft het bedrijf geen financiële details bekend gemaakt.

(+0,5%) slaat de handen ineen met de TU Delft. Het bouwbedrijf gaat aan de slag met de nieuwbouw van een 'physics pand'. Een grote order is het overigens niet, zo heeft het bedrijf geen financiële details bekend gemaakt. JDE Peet's (-0,2%) krijgt een stevige downgrade om de oren van Jefferies. De Amerikaanse zakenbank verlaagt het koersdoel van €29,75 naar €25,90 en het Hold-advies blijft intact.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

DSM: naar €80 en Houden - JPMorgan Cazenove

IMCD: naar €158 van €160 en Kopen - Jefferies

ING: naar €20 van €17,50 en Kopen - Bank of America

ING: naar €17 van €16 en Kopen - Credit Suisse

JDE Peet's: naar €25,90 van €29,75 en Houden - Jefferies

Signify: naar Houden van Kopen en naar €29 van €43 - ING

Wolters Kluwer: naar €118 van €117 en Houden - JPMorgan Cazenove

Agenda: dinsdag 8 augustus

08:00 Bayer Q2-cijfers

08:00 Duitsland inflatie CPI juli

13:00 UPS Q2-cijfers

18:00 Euronav Q2-cijfers

18:00 EIA: Short term energy outlook