Olieprijs kruipt tegen de weerstand aan

Weten welke aandelen koopwaardig zijn? Recent is een nieuw platform voor Tostrams.nl opgezet. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u er onze gebruikelijke technische analyses en het beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij Tostrams in te stellen. Van elk aandeel kunt u aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het koopwaardig wordt bevonden. Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.



Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.