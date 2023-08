Bron WJS Central Banks

De voedselprijzen stijgen al langer snel dan de centrale bankiers hadden verwacht, en recente tegenslagen kunnen de lijdensweg verlengen.

Wat erop wijst dat de consument steeds minder te besteden heeft. En dus de handen op de knip houd.



Maersk, graadmeter voor de wereldeconomie, verlaagt zijn inschatting voor de wereldwijde containerhandel, is logisch want er word minder gekocht dus… Minder containers. En dus minder winst!!



De IEX Beleggersdesk geeft geen krimp over de gevolgen die volgens mijn inziens toch wel heel nabij zijn. Ach amazon heeft betere cijfers? Nou dat zal eind van het jaar wel anders uitpakken. Door de hoge hypotheeklasten

En kredietlasten zullen velen de handen op de knip moeten houden om

Bankroet te voorkomen. Daar word geen woord over gerept hoor door de

Beleggersdesk.

Er staan namelijk tafrelen op stapel zoals in 2007 en ik zelf verwacht zelf

Dat dit ernstiger zal uitpakken dan 2007. Dus maak je borst maar nat.



De meeste mensen weten niet wat er echt afspeelt in de VS, die denken dat ze groot en machtig zijn.

China heeft de opmars van goedkoop elektrisch rijden Als Nr 1 staan, gevolgd door enorme chip fabrieken als nr 2 de bedoeling hier is om alles in eigen handen te hebben. Ze pompen er miljarden in!!

Eenmaal zover overspoelen ze de markt en zal zeerzeker de amerikaanse

En europese industrie een knauw geven.

Geen woord erover op de beleggersdesk!!! Raar nietwaar??

Volgens mijn gegevens moet alles operationeel wezen in 2025 Dus niet echt ver weg.