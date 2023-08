Buy de halve dip? Duiding van alweer een slechte beursdag

Da's maar goed ook? Want de economie hier in de EU blijft maar haperen, stotteren en sputteren, getuige de inkoopmanagersindices dienstensector en algehele economie die binnenkomen.

Voor de zekerheid ook maar even de verwachting voor het volgende Fed-rentebesluit checken met dat gesneuvelde A'tje van Fitch voor de VS en die rentes, maar nee. (Nog) geen extra kwartje hier:

De Amerikaanse tienjaars rente (paars) mag zelfs weer van een hogere top dromen! De Duitse (oranje) is nog niet zo ver, maar de trend is duidelijk.

De kans is dat vandaag na slot Wall Street super heavyweights de markt redden. Het risico is dat ze die nog verder om zeep helpen.

Omdat anno 2023 buy the 50% dip eerder het motto lijkt, wat denkt u: kunnen we semiconductorindex SOX (-3,8%) alweer bespringen? Nvidia deed bijvoorbeeld -4,8% gisteren, het gaat altijd van dik hout hier.

Auteur: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes after hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Recente artikelen van Arend Jan Kamp