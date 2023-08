Forse uitslagen, veel cijfers voorbeurs en weer een lange beursdag

De AEX-indicatie is -0,1% en de markten lijken tot bedaren te komen na de Fitch glitch gisteren.

Zoek de verschillen, vooral chippers en Chinese tech kregen op hun donder.

Dow Jones -1,0%

S&P 500 -1,4%

Nasdaq Composite -2,2%

Nasdaq 100 -2,2%

Nasdaq Golden Dragon -4,2%

SOX -3,8%

Russell 2000 -1,4%

Maak u wel op voor een lange beursdag. Bij ons hebben ING, Pharming, Galapagos en Fagron cijfers, vanavond laat zijn er Apple en Amazon met Q2's en tussendoor is er nog een hele reeks mindere goden. Let verder op de inkoopmanagersindices dienstensector over juli, die vanochtend en vanmiddag verschijnen.

Oei, nabeurs deed Qualcomm -6,9% op Q2's en gehandhaafde outlook. In Azië gaan de chippers nu ook onderuit. Dat u het weet als ASM-L, ASMI- en Besi-fan. DoorDash steeg 4,8% op de cijfers en verhóógde outlook. Party-broker Robinhood deed het met -5,5% op de zijne en PayPal ging -7,2% (check).

Europese futures openen net een paar honderdsten hoger of lager

De Amerikaanse neigen 01,% hoger

In Azië stijgt China 0,5%, maar Japan(-1,6%), Korea (-0,7%) en Taiwan (-1,8%) hebben het zitten

Alibaba -1,5%

Tencent +0,5%

TSMC -1,7%

Samsung -1,2%

SK Hynix -0,1%

Alibaba -1,5% Tencent +0,5% TSMC -1,7% Samsung -1,2% SK Hynix -0,1% De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +15,5% (!) op 16,1 en de BofA MOVE-index (obligaties) doet -1,1% op 115,2

De dollar ligt nu vlak, maar is sterk op 1,0935

Goud staat -0,3%, olie loopt 0,1% en crypto loopt een paar tienden terug. Bitcoin doet het nu op $29.128,20

De rentes geven hem alweer van jetje:



Dit zijn de Duitse (oranje) en Amerikaanse tienjaars rentes. Gaan ze het toch nog een keertje proberen?



VIX staat voor Vuurpijl Index: lang op gewacht en er staat weer eentje op het bord. Een beetje dan, historisch gezien.



ING meldt in de Q2's 83% winstgroei dankzij een beter renteresultaat en slechts €98 miljoen (-35,5% YoY) bijdrage aan de stroppenpot. En dat in feite in een (semi-)recessie. Verder meldt de bank iets minder renteresultaat en hogere kosten dan verwacht.



Meteen onder deze headlines staat een enórm verhaal van de CEO en daarom maar dit plaatje om deze morning call nog een beetje op te fleuren.



Fagron spreekt van een dynamische markt en levert beter dan verwachte Q2's af, hoewel het ietsie minder winst en vrije kasstroom boekt dan een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft outlook en middellangetermijndoelstellingen.



Pharming meldt in de Q2's de eerste Joenja-omzet en wacht even, dat is omgerekend zowat $1 miljoen per patiënt...? De biofarmaceut meldt een fractie meer omzet en verlies, vanwege de uitrol van Joenja en mijlpaalbetalingen. Vanavond is Galapagos er nog met cijfers, gezellig met Apple en Amazon.



Grofweg zit wereldwijd de industrie in recessie, maar houden de diensten de economie nog overeind. We gaan zien of de inkoopmanagersindices dit vandaag bevestigen. China valt alvast mee, let weer op Duitsland en VS en kijk India eens.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:16 Kleine stijging Duitse export

08:13 Veon positiever over omzetontwikkeling

08:11 Vlakke start AEX voorzien

07:50 Pharming ondanks stabiele omzet in de rode cijfers

07:30 Meevallende winst voor ING

07:21 Fagron positief gestemd

06:51 Europese beurzen openen naar verwachting verdeeld

06:44 Chinese dienstensector groeit iets harder

06:37 Japanse dienstensector groeit door

06:31 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:31 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:31 Beursagenda: macro-economisch

02 aug Marge PayPal stelt teleur

02 aug Qualcomm ziet winst halveren

02 aug DoorDash overtreft eigen outlook

02 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

02 aug Wall Street in het rood en vooral Nasdaq lager

02 aug Olieprijs lager gesloten

02 aug Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel DSM-Firmenich

02 aug Wall Street koerst af op lager slot

02 aug Europese beurzen lager gesloten

02 aug FL Entertainment boekt zwarte cijfers

De AFM meldt deze shorts:



De agenda valt hier op het Damrak nog wel mee, maar puilt elders uit. Brits rentebesluit en ja, Apple en Amazon kunnen, maar hoeven niet de markt te maken, of te breken:

07:00 Fagron - Cijfers tweede kwartaal

07:00 ING - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Pharming - Cijfers tweede kwartaal

22:00 Galapagos - Cijfers tweede kwartaal



07:00 Adidas - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 AXA - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 BMW - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Lufthansa - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Infineon - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Merck KGaA - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Zalando - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 ConocoPhillips - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Moderna - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Gilead - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Amazon - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:30 Apple - Cijfers derde kwartaal (VS)



01:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Juli (Chi)

08:00 Handelsbalans - Juni (Dld)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Juli (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juli (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (VK)

11:00 Producentenprijzen - Juni (eur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:30 Arbeidskosten - Tweede kwartaal (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Juli (VS)

16:00 Fabrieksorders - Juni (VS)

En dan nog even dit

Nee, het was niet best gisteren:

WATCH: Wall Street indexes ended lower after rating agency Fitch cut the US government's credit rating https://t.co/Nj3NYeQG7g pic.twitter.com/fPnEnbcFSo — Reuters Business (@ReutersBiz) August 3, 2023



Nog één keertje dan:

WATCH: Rating agency Fitch downgraded the US government's top credit rating, a move that drew an angry response from the White House and Treasury Secretary Janet Yellen. Here's why Fitch made the decision https://t.co/iSFkPvveww pic.twitter.com/coon4RtjDv — Reuters Business (@ReutersBiz) August 3, 2023



Mr. Wall Street:

JPMorgan CEO Jamie Dimon weighs in on Fitch's U.S. downgrade: "It doesn't really matter that much." https://t.co/Kwec0MJNp9 pic.twitter.com/MDAMqjDNEx — CNBC (@CNBC) August 2, 2023



Nog één kwartje dan:

The Bank of England is expected to raise interest rates to a 15-year high of 5.25% from 5%, though there is a risk of a repeat of June's surprise half-point increase as inflation remains the highest of the world's major economies. More here: https://t.co/GnSumyuI0V — Reuters Business (@ReutersBiz) August 3, 2023



One trick pony BoJ:

Japan's central bank enters the market for a second time this week with unscheduled bond buying, highlighting volatility risk from its policy moveshttps://t.co/1HSnRJuzeZ — Bloomberg Markets (@markets) August 3, 2023



Intussen in India:

Tesla has had a red-carpet welcome from India for its proposal to invest in the country, while its largest rival in electric vehicles, China's BYD, has been stopped cold by increased scrutiny from New Delhi. More here: https://t.co/dXI2GUF87Z pic.twitter.com/QxplRonFGW — Reuters Business (@ReutersBiz) August 3, 2023



Ach ja, weet u nog? Met Feds Ben Bernanke redden zij najaar 2008 de meubelen, de banken en misschien wel de wereld.

Former US Treasury Secretaries Hank Paulson and Tim Geithner say they are optimistic of the resilience of the US economy, but call for political cooperation to address the country's fiscal challenges.



Tune into “Wall Street Week,” on Fridays at 6 pm ET https://t.co/r4cojjTies pic.twitter.com/sDyzjhQIi3 — Bloomberg Markets (@markets) August 2, 2023



Veel plezier en succes vandaag.