Slotcall: van zeg es AAA naar zeg es AA, sell-off AEX

Eigenlijk wordt de beurs vandaag lager gezet door de handelaren die, al dan niet met hun algoritmes, aandelen verkopen en winst proberen te verzilveren. Zo werkt hun op korte termijn gerichte handelssysteem. Zij hopen later weer “goedkoop” te kunnen inslaan.

Dat wederom blijkt dat de arbeidsmarkt robuust is en lijkt te blijven vind ik namelijk positief.

Hieruit blijkt namelijk 1) Arbeid tegen een hoger loon blijft gevraagd door bedrijven; 2) Bedrijven blijken in staat te zijn die duurdere arbeid te kunnen en willen absorberen (nog genoeg werk te doen); 3) volledige arbeidsparticipatie levert door de hogere lonen meer belastingopbrengst voor de overheid op; 4) bij veel bedrijven lijkt de winstgevendheid op peil te blijven of zelfs hoger uit te komen, dus hieruit komt eveneens meer belastingopbrengst voor de overheid uit voort; inflatie lijkt langzaam te normaliseren, omdat grondstof- en loonkosten stijging inmiddels wel verwerkt is in de verkoopprijzen.

De hogere rente vormt voor bedrijven en consumenten niet een overbrugbaar probleem, wel voor overheden en banken (met mismatch management).

Dus de long aandeelhouders blijven nu lekker zitten en casseren hun dividend. Begin volgend jaar zijn veel koersen weer hersteld en dat pakken ze dan ook lekker mee.

En als in Nederland kinderen op een dure Van Moof of een E-Fatbike naar school kunnen gaan, vraag ik mij af wie het hier in Nederland slecht heeft ??.