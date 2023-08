Slotcall: van zeg es AAA naar zeg es AA, sell-off AEX

Het is 2 augustus 2023, die dag die de geschiedenis in gaat als... de Fitch Glitch?

In de pikorde van de rating bureaus is Fitch de nummer drie na Moody's en Standard & Poor's (S&P). Vandaar dat de kredietverlaging gisteravond van Fitch voor de VS niet zo hard aan komt, als die van S&P uit 2011? Die maakte destijds diepe indruk. Moody's, de belangrijkste, hanteert nog wel Aaa.

Hoeveel landen zijn er op deze planeet, iets van tweehonderd? En dan zijn er maar een handvol die degelijk en verantwoord financieel beleid hebben. En van ons land weet u dat er dan nog genoeg zinloos met geld wordt gesmeten en verkwist. De meeste landen gingen dan ook diverse keren of meer failliet.



Ja, aandelen dalen vandaag. Doen ze trouwens wel vaker en nog wel harder ook. Zelfs zonder nieuws, laat staan zo'n rating cut. Eerlijk zeggen, als u niet beter wist, zou u vermoeden dat er iets aan de hand is op de markten als u EUR/USD van de afgelopen dagen ziet? Geen verticale streep te zien.

Het is wel zo dat pas na opening Wall Street de markt lager en in mineur gaat.



De Amerikaanse tienjaarsrente verblikte of verbloosde aanvankelijk ook niet. De vastrentende markt reageert ook nooit zo snel als de aandelenbeurs. Blijkbaar hebben de grote bond beleggers er eerst even een nachtje over geslapen. Goud en bitcoin reageren ook niet duidelijk.



Deze link is vrij toegankelijk, Yahoo Finance heeft een heel verhaal over alle mogelijke gevolgen. Want die downgrade is er natuurlijk niet zomaar. Washington heeft wel een erg groot gat in de hand, is in feite het oordeel van Fitch.

Observers see few immediate effects from second downgrade of US credit in history https://t.co/XwmVjioxwv by @benwerschkul — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 2, 2023



Meer macronieuws vandaag, de Amerikaanse private sector blijft maar banen generen, ondanks economische malaise. Misschien is dit wel het grote wonder van 2023. Vrijdag is het nationale Payroll Report.



Tot slot nog deze, de Zwitserse inkoopmanagersindex industrie implodeert vandaag onverwacht naar een dikke recessiestand. De markten letten hier niet op, maar het zegt wel iets over Europa en de economie. En er zijn geen tot amper green shoots nog. Is er al iemand die een langdurige recessie verwacht?

U komt ze in ieder geval niet per strekkende meter tegen op de networks en in de media. Dat geldt ook voor de outlooks van de bedrijven bij hun cijfers. Daar waren er vandaag weer meer dan genoeg van, ook op het Damrak. Laten we daar eerst maar eens naar kijken.



DSM-Firmenich

Philips, Fugro en helaas ook DSM-Firmenich hebben diezelfde donkere wolk boven zich hangen: mogelijk enorme schadeclaims. Dan kunnen ze nog zo goed presteren (Fugro!), het is een risico waar u terdege rekening mee moet houden en wat de waarderingen zeker drukt. Hoe zit dat bij DSM-Firmenich?

Geen nieuw hierover vandaag bij de Q2-cijfers, maar onze analist Martin Crum heeft er wel een mening over. Net als over de in zijn ogen nette cijfers van de Zwitsers-Nederlandse combinatie.

DSM-Firmenich, en overigens ook de peer group, wordt al jaren tegen relatief hoge multiples gewaardeerd. Dat hangt onder andere samen met het relatief defensieve karakter van de sector in combinatie met - potentieel - flinke autonome omzetgroei.



Een k/w van 25 à 26 is tamelijk gangbaar; in tijden dat de rentes nog rond de nul lagen werd zelfs 28 tot 30 keer de winst betaald voor deze aandelen. Die laatste multiples zullen niet snel terugkeren, nu de rentes weer op een min of meer normaal niveau liggen.



De door zakenbanken toegekende multiple van circa 33 keer de winst over FY25 is wat ons betreft echt een brug te ver, zelfs in een markt waarin de rente rond de nul zou schommelen. De verwachte autonome omzetgroei van 5-7% rechtvaardigt een dergelijke multiple niet.



Dat wat conservatievere koersdoel hangt voor een deel samen met een verwachte boete voor het ingelijfde Firmenich wegens verboden prijsafspraken. Daar is nog geen nieuws over bekend, maar de kans dat het concern de dans ontspringt, wordt door ons uiterst klein geacht.

Genoeg fantasie in het aandeel DSM IEX Premium https://t.co/he4f4g8UYt via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 2, 2023



Wolters Kluwer

Onze analist Niels Koerts vinkt de cijfers van Wolters Kluwer saai en routineus af, zoals het dit fonds betaamt. Zoek de fantasie! En die is er. Niels' alinea's over AI zijn interessant

Het management zegt de opkomst van AI vooral te zien als een kans om meer waarde te creëren voor de klant. Naar eigen zeggen behaalt het bedrijf circa de helft van online omzet uit producten die gebruik maken van kunstmatige intelligentie.



Tevens experimenteert het bedrijf met nieuwe generatieve AI-modellen. Dit in samenwerking met Microsoft en Google. Toch zien wij de opkomst van AI voor Wolters Kluwer als een risico.



Op het moment dat AI-chatbots complexe data kunnen verschaffen over bijvoorbeeld hoe een arts een behandeling efficiënt kan uitvoeren of hoe een accountant de bedrijfscijfers sneller en beter kan beoordelen, bestaat er het risico dat deze chatbots een alternatief vormen voor de dataleverancier.



Of het uiteindelijk zover gaat komen, is bijzonder lastig in te schatten. Wat voor Wolters Kluwer pleit, is dat het bedrijf er in is geslaagd om te transformeren van een traditionele uitgever van vakbladen naar een online dataleverancier.

Tot slot nog even over de CEO van dit bedrijf:

#WoltersKluwer doet -1,4% op Q2's (#AEX -0,9%), valt mee met dalende marge? Niet handig imho voor dure defensial

Enfin op 1-9 is Nancy McKinstry 20 jr CEO. Appels met peren, maar leuk: je doet beter dan #Nasdaq100, Nancy

Want op lange termijn kan saai heel sexy zijn bij beleggen pic.twitter.com/ZjIGbbtyvS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 2, 2023



OCI

In een vloek en een zucht van recordwinst en gouden bergen naar omzethalvering en oplopende schuld: zó snel kan het gaan bij hypercyclical OCI. Onze analist Peter Schutte:

De belangrijkste grondstofprijzen zijn in het tweede kwartaal fors verder gedaald, maar zitten inmiddels weer in de lift. OCI waagt zich niet aan een winstprognose. Het zou ons niet verbazen als de winstramingen in de markt nog verder omlaag gaan.



In termen van koers-winstverhouding is het aandeel behoorlijk aan de prijs. OCI herbergt zeker waarde, en mogelijk mogen we dit jaar nog grote strategische zetten van het management verwachten.

Het dividendrendement blijft ook zeer interessant, al moeten beleggers de ontwikkelingen goed in de gaten blijven houden. Zekerheden bestaan er hierbij uiteraard niet.



Het hoge dividendrendement is momenteel wel ons belangrijkse argument om de stukken nog in bezit te houden. We adviseren om posities niet te groot te laten worden.

OCI ziet grondstofprijzen weer herstellen IEX Premium https://t.co/TGVE0EjZmY via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 2, 2023



AMD

Moet u het geniale, maar o zo dure Nvidia hebben, of juist uitdager AMD? analist Ivo Breuking:

AMD boekte net als Intel afgelopen kwartaal een omzetdaling vergeleken met vorig jaar. Vooral chips voor PC’s verkochten slecht en ook de aan datacenters gerelateerde omzet daalde. De vooruitzichten voor deze divisie zijn wel goed: in het vierde kwartaal zal een nieuwe serie AI-chips worden geïntroduceerd waar al veel interesse voor is.



AMD concurreert al een hele tijd met Nvidia en gaat met de nieuwe serie AI-chips op een nieuw gebied de directe strijd aan. Nvidia is nog steeds de AI-kampioen, maar er is zo veel vraag naar dit soort chips dat er nog genoeg ruimte is voor AMD om er ook van te profiteren.



In de conference call werd in ieder geval aangegeven dat klanten zoals de grote cloudbedrijven al veel interesse hebben.

AMD gaat de AI-strijd aan met Nvidia IEX Premium https://t.co/lRoQotG3Jj via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 2, 2023



Uber

Van gisteren, maar vandaag kijkt Ivo met een oranje bril naar de Q2's van Uber.

Beleggers hebben een aantal jaren geduld moeten hebben, maar inmiddels behaalt Uber relatief aansprekende resultaten. De vrije kasstromen zullen de komende jaren hard toenemen, van geschat $2,5 miljard dit jaar, oplopend tot meer dan $6 miljard in 2025.



Uber Delivery draait goed, in de VS aanmerkelijk beter dan Just Eat Takeaways' Grubhub, maar het concern trekt zich anderzijds wel terug uit diverse andere landen met zijn Uber Eats, waaronder Italië. Concurrent DoorDash heeft een geschat marktaandeel van 65% in de VS, gevolgd door Uber met 23% en Grubhub sluit de rij met een marktaandeel van zo'n 10%.



Er valt zeker een case te maken voor een overname van Grubhub door Uber. Beide concern spraken ook met elkaar in 2020, maar Grubhub werd alsnog ingelijfd door Just Eat Takeaway.

Platform van Uber begint zich uit te betalen IEX Premium https://t.co/RqWVrLE5Ys via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 2, 2023



Stellantis

Tot slot nog even Patrick Beijersbergen over Stellantis:

De Italiaans-Franse automaker met Nederland als formele vestigingsplaats heeft forse kostenbesparingen doorgevoerd en lijkt de problemen in de aanvoerketen te boven te zijn. Er zijn in augustus nog wat achterstallige leveringen weg te werken, maar verder heeft het concern de zaken nu goed op orde.



De (consensus) taxatie voor de winst per aandeel die dit jaar gaat worden behaald is opgelopen naar €5,77, maar gezien de €3,40 uit de eerste helft zal dit getal de komende tijd verder oplopen. Het aandeel heeft dat ook gedaan, maar op net 3 keer de winst is dit nog altijd een extreem koopwaardig aandeel.



Stellantis is een mooi alternatief voor het peperdure aandeel Tesla, een concurrent waar de Portugese topman Carlos Tavares zich bij de cijferpresentatie stevig tegen afzette. Tavares zei dat Tesla nu "de echte wereld van scherpe prijzen en kostendruk en het effect daarvan op winstgevendheid" betreden heeft.

Stellantis is een mooi alternatief voor het peperdure aandeel Tesla IEX Premium https://t.co/BuAwZMiq9D via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 2, 2023



Brede markt

Geklokt om 17:40 op het Amsterdamse slot en dan deze kan meteen door naar de kliko. Aandelen lager, rentes lager, goud lager, bitcoin hoger en vooral de dollar hoger: het is een dag om snel te vergeten.



De AEX nog, vorige week leek het er nog op dat we zo door 800 zouden zoeven, maar intussen weten we beter en hebben we minder. Vroegâh kochten we de dip bij -10%. Dit jaar moet u dat steeds zo rond -2,5% à -3,5% doen en we gaan zien of het dit keer weer zo is.



De rentes, de VS dus vooral. De EU rentes dalen zelfs.



Beursplein 5

Volilá, dit zijn de bankadviezen vandaag. Zeker die van Aperam blijft niet onopgemerkt.

Verhogingen: AkzoNobel, Unilever, Air France-KLM (Sanford), OCI en Brunel

Verlagingen: Heineken, Air France-KLM (JPMorgan) en Aperam



Verder nog iets? Zeker en de kleur is rood. Het scorebord Damrak oogt vrij willekeurig vandaag. Alle sectoren bewegen door elkaar en zelfs individuele aandelen, want zeg maar waarom bijvoorbeeld ASML en Besi zo slecht liggen, maar ASMI zeker niet. Vastgoed ligt goed, nee, ook hier zijn uitzonderingen.