Beleggers worden optimistischer; AEX-verwachtingen blijven positief

Het beleggerssentiment onder particuliere beleggers is aanzienlijk gestegen volgens de laatste meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX. Met een sentimentsindicator van 54,7, het hoogste punt sinds april, zijn beleggers optimistisch. Bijna 59% van de ondervraagde beleggers is positief gestemd over de aandelenmarkten en verwacht een verdere stijging van de AEX-index. Slechts iets meer dan 11% voorziet een daling. Deze positieve vooruitzichten weerspiegelen een aanzienlijke verbetering in vergelijking met de vorige maand, waarin het sentiment iets minder optimistisch was. De sentimentsindicator is gestegen naar 54,7, het hoogste niveau sinds april. Een niveau van meer dan 50 duidt op een positief sentiment. Bijna 60% van de particuliere beleggers zegt (zeer) optimistisch gestemd te zijn over de aandelenmarkten. Slechts iets meer dan 11% is pessimistisch. Dat aanzienlijke optimisme wijst op een hernieuwd vertrouwen in de markt. De verwachtingen voor de AEX-index zijn ook positief: 42,5% van de beleggers verwacht dat de index komende maand met meer dan 2% zal stijgen. Vorige maand bedroeg dat percentage 36,9%. Slechts iets meer dan 11% van de beleggers voorziet een daling. Op de langere termijn blijft het vertrouwen sterk, met bijna 64% van de beleggers die verwacht dat de AEX-index de komende zes maanden met 2% of meer zal stijgen. Slechts 15% verwacht een daling in dezelfde periode. De positieve trend in het beleggerssentiment is opvallend bestendig; het is inmiddels de tiende maand op rij is waarin de sentimentsindicator boven de 50 punten uitkomt. De volledige uitslag van de maandelijkse sentimentspeiling is hier te lezen.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.