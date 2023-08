Bitcoin talmt

De bitcoinkoers is de afgelopen weken afgegleden van $32.000 naar nu $29.200 - een flinke aderlating dus. Maar technisch is het positieve profiel overeind gebleven, hoewel het de laatste dagen kielekiele is. Thans test bitcoin de onderkant van het stijgende trendkanaal dat in januari is ingezet.

Bbitcoin staat nog altijd ruim 75% boven de beginstand van 2023. Gemeten vanaf de bodem van eind november rond $15.481,74 is de koers zelfs bijna 90% hoger.

Stijgend trendkanaal

Zolang het patroon met hogere bodems, dus het stijgende trendkanaal, intact is kunnen we opwaarts blijven kijken. Mijn eerste koersdoel ligt rond $35.000. Dat koersdoel is berekend aan de hand van de hoofd-schouderformatie die dit voorjaar is voltooid. Technisch is de de daling daarna opgevangen door de oude horizontale weerstand, wat een perfecte pullback heeft opgeleverd (zie de uitleg van pullback onderaan).

Het tweede langetermijn-koersdoel ligt rond $48.205, de koerstop van april 2022. Ik heb de uitbraken hier eerder besproken.

Maar het zou nog veel hoger kunnen. Dat is althans de mening van Standard Chartered Bank, die een koersdoel van $120.000 aan de horizon ziet. Standard Chartered Bank stelt dit spectaculaire koersdoel voor bitcoin nadrukkelijk vast op basis van het technische plaatje, dus niet op grond van sentiment, correlatie, marktomstandigheden, wetten of inflatie-hedge.

Vandaag bekijk ik de technische plaatjes van Bitcoin. Maar ik begin met de harde terugval van de AEX.

Korte termijn: AEX houdt schade beperkt

De index is onder de toppen van de voorgaande maanden gezakt, waarmee het technische plaatje iets verzwakt. De AEX-index zakt nu richting steun 768,03 punten (bodem van 21 juli).

Vooralsnog is de technische schade beperkt, want hogere bodems wijzen nog steeds op aanhoudende vraag bij hogere koersen. Voor een hervatting van de onderliggende uptrend dient de AEX boven de laatste top te breken.

Het koersdoel handhaven we rond 829,66 punten (gevormd op 18 november 2021).



Korte termijn: bitcoin talmt

Bitcoin zakt onder de top van april, waarmee het technische plaatje iets verzwakt. Er ligt een belangrijke steun rond $24.970,28 (top van 15 augustus 2022).

Het 26-daags voortschrijdend gemiddelde (rode glooiende lijn) draait zijwaarts, terwijl de koers eronder zakt. Dit zorgt voor lichte technische schade op de korte termijn.



Lange termijn: bitcoin test onderkant stijgend trendkanaal

Op onderstaande langetermijngrafiek zakt de koers terug naar de onderkant van het stijgende trendkanaal (vette rode lijn). Zolang het patroon met hogere bodems intact blijft, is er weinig aan de hand.

Dit voorjaar werd de horde rond $24.970 genomen. Belangrijk is dat de koersdaling daarna is opgevangen door die voormalige horde, wat een perfecte pullback heeft opgeleverd.

Het eerste koersdoel is berekend rond $35.000. Het tweede langetermijn-koersdoel ligt rond $48.205, de koerstop van april 2022.

De 200-dagenlijn laat een opwaarts verloop zien, terwijl de koers er prima door wordt opgevangen.



Uitleg pullbackbodem

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Vervolgens treedt een rally op. Bij bitcoin correspondeert weerstandslijn A-B met de oude horde rond $24.970.

In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt.



Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B).



Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback.

De uptrend wordt bevestigd als ook top H wordt gebroken.