Slotcall: augustus begint zwak, maar de stemming zit er nog in

Augustus begint in het rood, de AEX sluit 0,7% lager op 786,14.

In het eerste uur deed de index nog een kleine poging om boven het slot van gisteren uit te klauteren, maar daar kwam snel een eind aan. Dat eind viel samen met een salvo inkoopmanagerscijfers uit de Eurozone. Die waren niet erg verrassend - het zijn de definitieve cijfers, nadat de voorlopige al eerder bekend waren geworden - maar het beeld is duidelijk: de Europese industrie krimpt.

???? EZ HCOB Manufacturing Final PMI (Jul) 42.7 vs. Exp. 42.7 (Prev. 42.7)



- "It looks like the manufacturing recession is here to stay in the eurozone."



- "Stronger declines in output, new orders and purchase volumes at the start of the third quarter back up our view that the… — Newsquawk (@Newsquawk) August 1, 2023

Recessiespook

Missie geslaagd voor de ECB, zou je kunnen zeggen, want een beetje krimp doet wonderen als je inflatie wilt bestrijden. Voor de economie zelf is het natuurlijk niet per se een goede zaak.

Toch lijkt de beurs vooralsnog zijn schouders een beetje op te halen over het recessiespook dat ergens op de achtergrond wild staat te zwaaien. Het kan niet elke dag feest zijn, zoals vandaag uitwijst, maar de stemming is nog zeker niet negatief.

Bulls are back in town - and here to stay https://t.co/ZskI2DpFbY — IEX.nl (@IEXnl) August 1, 2023

Hoewel, af en toe ziet een analist dat recessiespook ook staan en probeert ons te waarschuwen:

JPMorgan Says Stocks Are Still Too Expensive



The S&P 500 just hit its highest level since March 2022. JPMorgan isn't letting go of its bear case quite yet.



The bank's strategists say investors are overly optimistic about inflation's path and the chances that the Federal… — *Walter Bloomberg (@DeItaone) August 1, 2023

No flow for Flow

De stemming mag dan positief zijn, de handel is al een poosje vrij vlak. Dat komt niet alleen door vakantie, een bedrijf als Flow Traders - dat het juist moet hebben van volatiliteit - heeft er al veel langer last van. Veel beleggers houden het aandeel aan als hedge tegen koersdalingen, maar de vraag is wanneer zich dat een keer gaat uitbetalen.

De kwartaalcijfers van Flow waren 'ronduit beroerd', constateert analist Martin Crum.

"Dat de handelsinkomsten van partijen als Flow Traders een grillig, onvoorspelbaar karakter kennen, is een bekend gegeven. Echter, dat er letterlijk vrijwel geen cent werd verdiend zoals in het afgelopen kwartaal, is uitzonderlijk.

Flow Traders snakt naar meer actie op de financiële markten. Beleggers die weer actiever handelen en uiteraard ook meer volatiliteit. Dat het vroeg of laat weer gaat spoken op de beurzen, is een zekerheidje. Voorspellen wanneer is uiteraard onmogelijk."

Flow Traders snakt naar meer marktactie IEX Premium https://t.co/rgfeznekPD via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 1, 2023

De Beleggersdesk van IEX boog zich vandaag ook over een aantal bedrijven dat eerder met cijfers kwam, zoals Heijmans, Fugro, LVMH, Sanofi en GBL. Abonnees kunnen de analyses lezen door op de link te klikken.

Zeer sterke set kwartaalcijfers voor Fugro IEX Premium https://t.co/BmuKmkTomQ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 1, 2023

De brede markt

De AEX is met -0,7% een goede Europese middenmoter, België (Bel20) doet het met -0,4% beter, Duitstand (DAX) en Frankrijk (CAC40) leveren meer dan een procent in.

In Amerika zijn de beurzen lager van start: S&P 500 op -0,4%, de Dow Jones om en nabij de nullijn

In Duitsland valt BMW (-5,3%) op, dat halverwege de dag meldt minder cashflow te verwachten

De olieprijs doet weer een stapje terug, na een lange opgaande reeks

Bitcoin en goud leveren allebei een procentje in

De dollar loopt wat op, of, zo u wilt, eurodollar loopt wat terug, op $1,097

Stijgers en dalers

De Top- en Flop-3 van het Damrak

Dynamisch duo ASMI (+0,3%) en Besi (+0,1%) houden samen met defensief Ahold (+0,3%) en UMG (+0,3%) als enige ternauwernood het hoofd boven water in de AEX

ASML (-1,2%) blijft achter bij de andere chippers, met als verzachtende omstandigheid dat het vandaag €1,45 ex-kwartaaldividend ging

Adyen (-2,4%) en DSM-Firmenich (-2,1%, morgen cijfers) sluiten de rij in de AEX

Basic-Fit leidt de dans in de AMX, dankzij een koopadvies van Berenberg

Azerion doet hetzelfde in de AScX, dankzij een verkoop van dochter Youda Games

Just Eat Takeaway daalt -4,4%, op de dag dat concurrent Uber zwarte cijfers schrijft (maar nog harder onderuit gaat: -5,7%)

Fugro (+1,2%) zet een sterke trend voort, na fraaie cijfers vorige week

De rentes

Beleggers staan niet te dringen om aandelen te kopen, maar voor staatsobligaties is ook niet al te veel animo vandaag. De rentes lopen wat op, met US Treasuries aan kop van het peloton.

De agenda

Van Wolters Kluwer tot meme-stock AMC, bedrijfscijfers zijn er morgen in alle smaken. De grootste potentiële market mover lijkt het banenrapport van ADP om 14:15 uur te zijn. Vanavond nabeurs komen AMD en Starbucks met cijfers.

08:00 Melexis Q2-cijfers

08:00 DSM Q2-cijfers

08:00 Wolters Kluwer Q2-cijfers

08:00 Aedifica Q2-cijfers

08:00 JDE Peet's Q2-cijfers

13:00 Alibaba Q2-cijfers

13:00 AMC Entertainment Q2-cijfers

13:00 Kraft Heinz Q2-cijfers

14:15 VS ADP banenrapport jul

16:30 VS olievoorraden

22:00 Doordash Q2-cijfers

22:00 Paypall Q2-cijfers

22:00 Qualcomm Q2-cijfers

En dan nog even dit

"A squadron of artificial intelligence-powered chatbots, each with their own distinctive personalities". Hm.

Meta to launch AI-powered chatbots in a bid to cling on to users https://t.co/jojumQ3HhB — City A.M. (@CityAM) August 1, 2023

Tupperware party? Tupperware rally!

Short-sellers are getting crushed on their Tupperware trades as the stock rallies... @Kr00ney joins with the latest: pic.twitter.com/ND5m5FIVry — Squawk Box (@SquawkCNBC) August 1, 2023

En dit is groter dan alleen Tupperware. Meme-stocks are back!

What’s behind the newest wave of meme stock mania? @tastytrade’s Founder Tom Sosnoff weighs in: pic.twitter.com/y6phhKqXJJ — Squawk Box (@SquawkCNBC) August 1, 2023

Good old Charlie