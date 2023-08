We doen het voorbeurs met slechte economie en mooie markt

De AEX indicatie is een lousy -0,01% op een dag vol inkoopmanagersindices, veel cijfers in Europa en VS, maar niet in Nederland en een stijgende dollar die weer onder $1,10 staat.

Er is amper beweging nu, de Europese futures en Amerikaanse futures staan allemaal op en rond nul

In Azië daalt China iets, Japan, Korea en Japan stijgen tot wel een procent. De Australische beurs doet +0,5% op een non-rentebesluit Down Under.

Alibaba +0,6%

Tencent -1,0%

TSMC +0,4

Samsung +1,7%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +2,3% op 13,6 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +2,1% op 112,0

De dollar ligt nu vlak op $1,0998, maar is dus sterk

Goud daalt 0,6%, olie zakt 0,3% en crypto daalt ruim een procent. Bitcoin doet het nu op $28.871,20

De rentes doen nog even niks:



We starten de nieuwe maand in mineur: onze economie steunt, kreunt en kraakt in haar voegen, getuige de Nevi inkoopmanagersindex industrie over juli. Iets beter, of minder erg dan over juni, maar dit is nog altijd een recessiestand en krimp.



Eerst even een scheutje van het een of ander in uw ochtendkoffie, voor u deze alinea's uit het Nevi persbericht leest. Het houdt niet over met onze economie en bedrijven... Doei doei, ik ga vast, hoort u echter de AEX roepen vanaf het bord. Zeg maar of het zo simpel is.



We zijn niet de enige vandaag met een inkoopmanagersindex, de hele wereld komt vandaag door. We starten alvast met weer een tegenvallende PMI uit China (India boomt) en branden een kaarsje voor de Duitse en Amerikaanse. Woensdag zijn er de PMI's over de dienstensector.



Ordina is de enige met Q2-cijfers vandaag op het Damrak, die neemt u ter kennisgeving aan van het onder bod liggende fonds.

Risicobereidheid in een recessie

Enfin, over die stijgende aandelen is intussen alles al gezegd - en dit zijn de beste dit jaar. Het zegt iets over risicobereidheid in nota bene een recessie?

Er is een Meme index fonds. Dan hoef je zelf niet na te denken wat nou echte meme aandelen zijn.

Ticker MEME (goh).

Een uitstekende performance overigens dit jaar. pic.twitter.com/yh23AAgGTk — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 28, 2023



Het is de Solactive Meme Index, het is nog een herbeleggingsindex ook, terwijl de dividenden hier toch echt niet over de plinten klotsen. De index zag overigens pas het leven eind 2021. Toen was de grote meme-frenzy van januari dat jaar er al flink uitgelopen. Anders was het meer dan -74,5% geweest...



Risicobereidheid te over dus bij aandelen, zoals u ook aan de Nasdaq 100 (paars) ziet. Bitcoin even niet meer. Of neemt dat weer een aanloop?



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De AFM meldt deze shorts:



Alfen blijft een beetje de gebeten hond?



De agenda met weer veel en om 22:00 uur nog AMD, eens zien of ze net zulke juichende AI-berichten heeft als Nvidia. Just Eat Takeaway-liefhebbers kijken straks stiekem naar Uber.

08:00 Ordina - Cijfers tweede kwartaal



07:00 Covestro - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Post - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

08:00 BP - Cijfers tweede kwartaal (VK)

13:00 Merck - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Uber - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Yum Brands - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 AMD - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers tweede kwartaal (VS)



01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Juli (Chi)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juli (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Juli (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Juli (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (Dld)

09:55 Werkloosheid - Juli (eur)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (VK)

11:00 Werkloosheid - Juni (eur)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Juli (VS)

16:00 Vacatures - Juni (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Juni (VS)

AMD is allerminst meer een koopje?



Uber en de turn-a-round, echt wel:



En dan nog even dit

Reuters maakt er weer een mooi verhaal van.

US stocks ended little changed on Monday, but closed out the month on a strong note thanks to upbeat company earnings and hopes of a soft landing for a resilient American economy https://t.co/geXd5bayN5 pic.twitter.com/dHnVtrJeuw — Reuters Business (@ReutersBiz) August 1, 2023



Intussen in China:

China drops a fresh batch of economic stimulus to drive consumption in property, autos and entertainment.



Whether it will succeed, however, lies on the revival of the country's sluggish consumer confidence. ICYMI: China's Great Slowdown https://t.co/ufEbiRRDdS pic.twitter.com/AHFd5XAnAA — Bloomberg TV (@BloombergTV) August 1, 2023



Flessenpost uit Australië:

The Australian dollar slips after the nation’s central bank keeps its key interest rate unchanged at 4.1% while leaving the door open to future hikes https://t.co/hkygtuMe3t pic.twitter.com/M5zcRiFHOd — Bloomberg TV (@BloombergTV) August 1, 2023



De grootste bank van Europa:

HSBC launches up to $2 bln buyback, H1 profit beats consensus https://t.co/YDfU9lrrrf pic.twitter.com/gFQtGiqOYx — Reuters Business (@ReutersBiz) August 1, 2023



Verwachten, hopen, geloven, denken en bidden zijn geen werkwoorden die bij beleggen horen. Iets uitrekenen wel. Als dat niet kan, bent u ook niet aan het beleggen, maar aan het gokken.



Ook hier is duidelijk sprake van cycli:

From @Breakingviews: There are only 65 companies in European markets with an initial public offering this year. The large ones now trade just 3% above their float price. None of that augurs well for future IPO candidates, says Pamela Barbaglia https://t.co/Mi8JlVcgjA pic.twitter.com/ePr3x5JqUz — Reuters Business (@ReutersBiz) August 1, 2023



Mag u zelf beoordelen:

Big US asset managers cool on climate issues -think tank https://t.co/2opJDbYC00 pic.twitter.com/3Z1eae7Ybe — Reuters Business (@ReutersBiz) August 1, 2023



Valt dan weer mee:

Only 11% of US household debt has an adjustable interest rate. That means the vast majority of Americans with existing fixed rate mortgages/auto loans/student loans have not been impacted by the Fed's 11 rate hikes. pic.twitter.com/PMU3I2lF03 — Charlie Bilello (@charliebilello) July 28, 2023



Zeg het maar, gewoon vrijhandel en concurreren maar, of de deur dicht?

Last year, the Biden administration imposed broad controls over China's ability to secure advanced semiconductors. Now US and Europe are growing alarmed at Beijing's enormous investments in older-generation chips. What to do? @jendeben @debbywuintaipei https://t.co/KWA4VSUXzU — Peter Elstrom (@pelstrom) August 1, 2023



Veel plezier en succes vandaag.