AEX komt op stoom

De Nederlandse beurs heeft de weg omhoog hervat nu de voormalige barrière rond 777 punten is gebroken. De markt is geprikkeld door redelijke economische signalen. Ten eerste is de stroom kwartaalcijfers tot dusver niet tegengevallen. Verder wordt steeds duidelijker dat de inflatie wereldwijd daalt. Mede hierdoor verwachten beleggers dat centrale banken aan het einde van hun verkrappingscyclus zitten.

De doorbraak van de AEX boven voormalige koerstoppen heeft technisch een koopsignaal opgeleverd. Thans komt de AEX op stoom voor het volgende opwaartse koersdoel rond 829,66 punten (het all-time high van eind 2021). Als die top breekt, kan het op langere termijn nog veel verder omhoog.

Vóór 2025 naar 1000 punten

Als we de technische meerjarenplaatjes als leidraad nemen, staan ons gouden tijden te wachten. Ik sluit op basis van de lange-termijnontwikkelingen van de Nederlandse beurs niet uit dat we binnen een termijn van een tot twee jaar de duizend-puntengrens gaan zien. Ik heb dat koersdoel in 2017 voor het eerst besproken in het TA-rapport 'AEX naar 1000 punten'.

Toen dat rapport werd uitgebracht, stond de AEX rond 500 punten. In het rapport is aangegeven dat elke daling tot of boven de 378 punten gezien mag worden als een mooie koopkans. Het corona-low van maart 2020 lag rond 398,60.

Ik beoordeel deze keer de technische plaatjes van de AEX-index vanuit drie time frames. Ik begin met een beoordeling van de onderliggende twaalfjarige trend, waarin het koersdoel van 1.000 punten wordt berekend. Daarnaast bekijk ik het vierjarige verloop. Ik eindig deze keer met de kortetermijn-ontwikkelingen van de laatste zes maanden.

Pendulumswing AEX voorspelt duizend punten

De AEX-grafiek vanaf 2011 laat de overheersende opwaartse tendens van de Nederlandse aandelenmarkt goed zien.

De laatste grote correctie van 2022 geeft bij S (611 punten) een hogere bodem weer boven de vorige top van 2020 bij W1. Dit is een bijna perfecte pullbackbodem.

Het eerste koersdoel ligt nu rond het all-time high van 2021 rond 829,58 punten, op de grafiek gemarkeerd met punt W2.

Als deze top gebroken wordt - de kans daarop is groter dan 75% - dan ligt het volgende koersdoel boven 1.000 punten.

Deze berekening is op basis van de pendulumswing. Deze methode zegt dat de stijging die volgt na een doorbraak uit een trading range doorgaans even groot is als de hoogte van die trading range.

Voor de AEX is deze berekening als volgt: De afstand tussen W2 (829 punten) en S (611 punten) bedraagt circa 218 punten. Tellen we die uitkomst op bij het niveau van het uitbraakpunt (829), dan komt het volgende koersdoel uit op circa 1.047 punten.



Lange termijn: AEX-index is doorgebroken

De weerstand rond 777,58 punten (gevormd op 16 februari) is definitief gebroken. Hierdoor wordt 829,66 punten het volgende opwaartse koersdoel (het all-time high van eind 2021). De steun bevindt zich rond 710,89 punten (de bodem van 24 maart).

De dominante ondertoon is positief, aangezien de AEX-index sinds eind 2022 steeds hogere koersbodems heeft weten te vormen. Deze geven aan dat beleggers op grotere dips blijven instappen en bijkopen.

Het startpunt van de opmars vormde de hogere pullbackbodem van 11 oktober rond 611,74 punten.

Daarna is op 30 december een low op 688,24 punten gevormd

Daarboven ligt de koersbodem van 24 maart op 710,89 punten

Vervolgens ligt rond 745,26 punten de hogere pullbackbodem van begin april, tevens top van 22 maart

De 200-dagenlijn van de Nederlandse beurs laat een mooi opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.



Korte termijn: AEX-index kiest het luchtruim

De AEX-index heeft de uitbraak boven de toppen rond 777 punten goed vastgehouden. Het technische beeld is hierdoor sterk verbeterd met een eerste koersdoel rond weerstand 829,66 punten (top van 18 november 2021)

De recente serie hogere koersbodems gaf al aan dat beleggers op hogere niveaus bleven (bij-)kopen. Steun voor de Nederlandse beurs ligt rond 768,03 punten (bodem van 21 juli).

Weten welke aandelen koopwaardig zijn?

In het afgelopen jaar is een nieuw platform voor Tostrams.nl ontwikkeld. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u onze gebruikelijke technische analyses en beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij ons in te stellen.

Van elk aandeel kunt u hiermee aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het 'technisch' koopwaardig wordt bevonden.

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.

Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.