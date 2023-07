Het is koffiedik kijken voorbeurs en het bier is schraal

De AEX-indicatie is -0,2% na een vrolijke week, vrolijke maand en een tot dusverre vrolijk 2023. De beurs dan. De economie is wat minder. De geopolitiek al helemaal.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in juli negatiever dan in juni. Zie: https://t.co/TM1vjXxGTE pic.twitter.com/gK7so0JbhX — CBS (@statistiekcbs) July 31, 2023



Laatste dag van de maand, maar daarover hebben we niet te klagen.



Net als dit jaar, tenzij u louter in de AMX belegt natuurlijk. Dan is het rendement wel erg karig vergeleken bij de andere indices.



En hoe is het nu dan?

Europese en Amerikaanse futures open -0,1% à -0,2%, het stelt niets voor.

In Azië liggen China, Japan en Korea erg goed, met stijgingen tot wel ruim 1%, masr Taiwan moet bijna 1% terug.

Alibaba +2,3%

Tencent +1,7%

TSMC -0,4%

Samsung -0,9%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -7,5% op 13,3 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -1,2% op 109,8,

De dollar stijgt 01,% naar 1,1011.

Goud en olie dalen 0,4% en crypto daalt procenten. Bitcon doet nu $29.398,79.

De rentes bewegen nog het hardst:



Er was geen consensus, dus zeg maar of het mee- of tegenvalt. Het is in ieder geval lager. Het is nog wel altijd veel te hoog, de ECB heeft een wettelijk mandaat van een inflatiedoelstelling van 2,0%. Vandaar de rentevcerhogingen,of de economie er nou last van heeft, of niet.

Bij de snelle raming was de #inflatie in juli 4,6%. In juni waren consumentengoederen en -diensten 5,7% duurder dan vorig jaar. Volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (#HICP) was de inflatie in juli 5,3%. In juni was dit 6,4%. Meer op: https://t.co/5S2ece2rW5 pic.twitter.com/wFMZTI0OUs — CBS (@statistiekcbs) July 31, 2023



Oef, dit valt niet mee. Heineken heeft als enige vandaag kwartaalcijfers, die vallen op zowat alle punten tegen. Het bedrijf verlaagt de outlook voor 2023. De tegenvallende vraag, met name in Azië (13% minder volume!) speelt de brouwer parten, die in de loop van de tweede helft van het jaar verbetering verwacht.



Volgens Bloomberg maakt China vanmiddag vanavond bekend wat voor stimuleringsmaatregelen ze nemen om de consumptie aan te jagen. De inkoopmanagersindex van vanochtend duidt er op dat de economie nog altijd sluggish is.







Slechte of tegenvallende economie en goede beurzen, het is niet voor het eerst. De beurs heet vooruit te lopen op de economie, vandaar. Zeg maar hoe ver de rally kan reiken, maar wat vooral opvalt is dat Amerika zoveel duurder is dan Europa en Azië. Er is altijd een Amerikaanse premie, maar dit is wel heel bont.

Zo is Wall Street zelfs twee keer duurder dan Londen, Frankfurt en Hong Kong. Dit zijn volgens Refinitiv de twaalfmaands verwachte koerswinstverhoudingen:

AEX 25: 14,4

Bel 20: 15,1

DAX 40: 10,9

CAC 40: 12,3

FTSE 100: 10,5

SMI: 15,9

Euro Stoxx 50: 12,1

Stoxx Europe 50: 12,2

S&P 500: 19,8

Nasdaq Composite: 28,9

Nasdaq 100: 27,5

Russell 2000: 23,8

Topix: 13,9

Hang Seng: 9,0

MSCI World: 17,4

MSCI Emerging Markets: 12,2



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:16 AEX start handelsweek terughoudend na neerzetten jaarrecord

08:05 Duitse detailhandel zet minder om

08:01 Meer aandeelhouders RoodMicrotec akkoord met overname

07:46 CBS: economisch beeld Nederland opnieuw negatiever

07:39 Japanse detailhandelsverkopen weer gestegen

07:33 Heineken tempert outlook 2023

07:29 Industriele productie Japan stijgt

07:27 Nederlandse detailhandel zet meer om in juni

07:25 Nederlandse inflatie flink gedaald

07:02 Europese beurzen openen lager

06:57 Chinese dienstensector groeit minder hard

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

30 jul Cijferseizoen ook komende week in volle gang

30 jul AEX op weekbasis bijna 3 procent hoger

30 jul Ziengs meldt belang in Beter Bed

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

07:00 Heineken - Cijfers tweede kwartaal



00:50 Industriële productie - Juni vlpg (Jap)

00:50 Detailhandelsverkopen - Juni (Jap)

03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Juli (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - Juni (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - Juni (Dld)

10:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (Dld)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (eur)

11:00 Inflatie - Juli vlpg (eur)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Juli (VS)

En dan nog even dit

Ter memorie:

Wall Street ended the week higher on hopes of soft landing for the US economy. Read more here: https://t.co/boftHStdHx pic.twitter.com/XARgpHBZCG — Reuters Business (@ReutersBiz) July 29, 2023



Het CBS heeft meer:

De #detailhandel heeft in juni 8,1 procent meer omgezet dan in juni 2022. Het verkoopvolume was echter 1,4 procent lager. Lees meer op: https://t.co/JDN8r6LmFk pic.twitter.com/uEnO7vF50D — CBS (@statistiekcbs) July 31, 2023



We gaan het zien:

Officials plan to hold a press conference at 3 p.m. Monday in Beijing https://t.co/ixI4fke079 — Bloomberg Markets (@markets) July 30, 2023



De Chinese indices draaien inderdaad:

Chinese stocks rose, extending last week’s gains, on increasing signs Beijing is determined to shore up economic growth https://t.co/iDTkcNjDWf — Bloomberg Markets (@markets) July 31, 2023



Er is altijd wel iets om u heel erg zorgen over te maken:

Analysis: Commercial real estate investors, banks buckle up for perfect property storm https://t.co/sp6MkRmy6R pic.twitter.com/xrpuFP9yz0 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 30, 2023



En anders is er China nog:

Defaulted Chinese developer Shimao slumped by the most ever as trading resumed following a 16-month halt https://t.co/Foa7mD28XK — Bloomberg Markets (@markets) July 31, 2023



De aanstormende grootmacht op Wall Street:

Citadel Securities’ first-half net trading revenue slid 35% from last year’s volatility-fueled surge as the trading firm founded by Ken Griffin seeks to compete with the big banks https://t.co/1Ms0Qb3DvL — Bloomberg Markets (@markets) July 31, 2023



Hahaha, daar zal je naast wonen...

A giant, glowing ‘X’ marks the San Francisco spot where Elon Musk says he plans to keep his company, the messaging platform X, formerly known as Twitter. But city officials and some residents are unhappy with the display. Read more: https://t.co/etEeQGNMf7 pic.twitter.com/vWuCxx2qgI — Reuters Business (@ReutersBiz) July 31, 2023



Veel plezier en succes vandaag.