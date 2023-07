Wall Street blijft zich gunstig ontwikkelen

Of dit inderdaad gunstig is, zoals het betoog lijkt aan te geven, valt m.i. danig te betwijfelen.

Wat schieten beleggers er feitelijk immers mee op als de ridicule stijging van de beurzen de inflatie slechts opnieuw en verder aanwakkert?



Wat is feitelijk meer waard?;



Een aandeel Philips á € 100 bij een (vanwege inflatie) wekelijkse kostenpost (boodschappen etc) van € 50



óf



een aandeel Philips á € 20 bij een (vanwege prijsstabilisatie of deflatie) wekelijkse kostenpost van slechts € 5



Mijns inziens is nu uitsluitend een beurscrash en een recessie van enkele jaren daadwerkelijk gunstig ten aanzien van verdere prijsontwikkelingen en dan uiteindelijk dus ook voor de concrete waarde van aandelen.