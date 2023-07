Slotcall: Dalend inflatiecijfer stuwt AEX richting de 800 punten

De AEX (+0,3%) lijkt niet meer te kunnen dalen. We openden nog ruim in het rood, maar al snel verbeterde het sentiment. Wat meehelpt, is dat de PCE Price index over juni is gedaald tot het laagste niveau in twee jaar. Het maakt duidelijk dat de consumenteninflatie afzwakt.

Het is algemeen bekend dat Fed-voorzitter Jerome Powell met grote interesse naar dit cijfer kijkt. Hoe lager de consumenteninflatie hoe groter de kans dat de Amerikaanse centrale bank zijn monetaire beleid versoepelt. Dit jaagt de beurskoersen aan.

Het is vooral Adyen (+4,6%) die de AEX de goede kant op wijst. Het betaalplatform kent een weging van 5,7% en is daarmee het op vijf na zwaarst wegende aandeel binnen de hoofdindex.

De echter zwaargewichten zijn overigens Shell (-1,3%), ASML (+0,0%) en Unilever (+0,6%). Het indexgewicht van deze drie fondsen varieert van 14% tot 16%. Verder liggen Chinese aandelen goed vandaag en dat komt Prosus (+4,4%) ten goede. De Zuid-Afrikaanse holding is zoals bekend grootaandeelhouder van Tencent.

Signify

Wie mij voorbeurs had verteld dat Signify bijna 4% hoger zou sluiten, had ik voor gek verklaard. De resultaten over het tweede kwartaal waren hondsberoerd en ook de outlookverlaging viel vies tegen.

Waar het lichtbedrijf bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers nog hintte op een verbetering in de tweede jaarhelft, bleef deze positieve noot nu achterwege. Toch reageert de markt uiteindelijk positief.

De enige reden die wij hiervoor kunnen verzinnen, is dat de nodige ellende al in de koers zit verwerkt. Tegen een multiple van 8,4 keer de verwachte winst over boekjaar 2024 behoort Signify tot de laagst gewaardeerde aandelen van het Damrak.

Of deze lage waardering volledig terecht is, leest u in het onderstaande artikel.

+4,6% op dit moment. Die zag ik niet aankomen.



Lelijke tegenvaller voor Signify IEX Premium https://t.co/PeAmLjC4qp via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) July 28, 2023

Unibail Rodamco

Er valt op zich niet heel veel aan te merken op de halfjaarcijfers van Unibail-Rodamco-Westfield (''Unibail''). Het nog uitsluitend aan Euronext Parijs genoteerde fonds ziet ruimte de winstprognose voor geheel het jaar wat opwaarts bij te stellen.

Voor de winst per aandeel denkt het nu voor dit jaar aan de bovenkant van de range van €9,30-€9,50 uit te komen. De marktverwachting lag op €9,42. Helaas gaat het desinvesteringsprogramma wat minder voortvarend en juist daarmee zou het fonds de beurskoers mee kunnen opkrikken.

Nu reageerden beleggers gelaten op de cijfers. Wat wellicht meespeelt, is dat er nog geen duidelijkheid is over een eventuele dividenduitkering.

Unibail-Rodamco-Westfield iets postiever gestemd IEX Premium https://t.co/tL4TqgyQh4 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 28, 2023

Ontex

Ontex (+2,6%) gold, en geldt overigens deels nog steeds, als klassieke turnaround-kandidaat. De Belgische luierfabrikant kwam enkele jaren geleden diep in de problemen door een te agressief overnamebeleid - betaald met geleend geld - in combinatie met een prijsexplosie van grondstoffen en energie.

De omstandigheden konden destijds met recht als een 'perfect storm' worden betiteld. Allicht dat de vorig jaar erg hard opgelopen inflatie niet te voorzien viel, maar de stap om flink wat overnames te plegen met geleend geld is echt een eigen bedrijfskeuze geweest van het toenmalige management.

Inmiddels zijn er goede vorderingen gemaakt met het terugkeren naar een gezonde bedrijfsvoering en dito balans. Toch is het bedrijf er nog niet. Hieronder leest u wat analist Martin Crum van het aandeel vindt.

Ontex profiteert van bezuinigende consument IEX Premium https://t.co/Lo8XKNz61f via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 28, 2023

Top 3 stijgers en dalers

Allfunds (+7,5%) wordt beloond voor zijn tweedekwartaalcijfers. Hier leest u de gehele analyse van analist Martin Crum.

Rentes

De rentes gaan vandaag richting het zuiden. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier daalt drie basispunten tot 2,79%.

Nederland: +3 basispunten (2,82%)

Duitsland: +2 basispunt (2,45%)

Italië: +1 basispunten (4,07%)

Verenigd Koninkrijk: +6 basispunten (4,37%)

Verenigde Staten: -3 basispunten (3,98%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +2,7%

AEX deze maand: +2,8%

AEX dit jaar: +15,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +17,3%

Oranje boven

De AEX (+2,7%) is deze week de best presterende beurs van Europa. Technologie draait de klok en ook Unilever (+4,4%) kwam met puike resultaten langs. De Belgische beurs (-0,2%) is echter het slechtste jongetje van de klas. Het gehele jaar blijven onze zuiderburen al achter, al noteert de Bel20 year tot date een klein plusje van 2%.

AEX

ASMI (+12,2%) sluit deze week op een all time high. De outlook voor het derde kwartaal is zwak, maar er wordt voor het vierde kwartaal gerekend op verbetering. Bij de chippers wordt momenteel alles aangegrepen om de koersen hoger te zetten. Dit geldt daarentegen niet voor Philips (-8,7%). Het bedrijf stelde teleur met zijn orderintake en daarnaast is er nog geen duidelijkheid over eventuele schadeclaims uit de VS.

AMX

De cijferaars van deze week noteren bovenaan het linkerrijtje. Dan hebben we het over Allfunds (+8,0%), Signify (+7,3%), Aalberts (+5,2%) en Just Eat Takeaway (+4,2%). Hoewel, de grootste bleeder is het cijferende AMG (-18,5%). Beleggers reageren negatief op de outlookverlaging die de metalenspecialist gisteren doorvoerde.

ASCX

Accsys (+17,0%) spuit omhoog. Een duidelijk aanwijsbare reden kan ik echter niet aanwijzen. Ebusco (-10,2%) stelt weer eens diep teleur en noteert rondom de laagste stand sinds de beursgang in oktober 2021. Verder zijn de bewegingen onder het kleine spul relatief beperkt.



Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan Kamp de vooruitblik.