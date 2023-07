Er gebeurt heel veel voorbeurs en er gaat nog veel meer gebeuren

De AEX indicatie is +0,4% en er is heel veel te doen.

De Dow Jones bereikte geen record gisteren van veertien dagen op rij stijgen, want ineens... De lezingen lopen uiteen, maar getuige de cijfers verwacht de markt geen renteverhoging van de Fed meer. De dollar trok wel aan, of daalde de euro op een sombere ECB? Dit is nog niet alles, want zelfs de BoJ komt in actie!

Ja, niet heel veel hoor, maar wel iets en dat maken we zo'n beetje allemaal voor het eerst ooit mee. Zo meer, maar de yen stijgt en de Nikkei 225 zakt.

800 in beeld?

En er zijn cijfers, veel cijfers ennuh ondanks al het gedoe op de markten: wat staat die AEX er lekker bij, hé? Straks zien we 800 terug, alles kan en mag.

Nabeurs Wall Street was er nog Intel met cijfers en dat leverde +7,8% op en Ford daalde -1,2% op die van haar.

Europese futures staan overwegend een halfje hoger

De Amerikaanse doen 0,3% beter

In Azië gaat China hard, Japan levert 1,0% in en Korea en Taiwan doen amper wat

Alibaba -1,8%

Tencent +2,2%

TSMC -0,4%

Samsung -1,5%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +9,3% op 14,4 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet +6,0% op 111,5

De dollar ligt nu even vlak na een rit naar 1,0974

Goud stijgt 0,2%, olie levert 0,3% in en crypto loopt 0,2% op. Bitcoin doet het nu op $29.244,97

De Europese rentes halen nog even wat schade in, joe:



Totale sensatie vanochtend, na jáááren niks doen, doet de Bank of Japan weer... iets. Niet heel veel, maar iets is al heel veel in Japan. Bloomberg:



Gisteravond was er ook sensatie, want Wall Street zakte als een pudding in elkaar. Op een stijgende dollar.



Zie onderaan voor de verschillen, hoe in een dag de markt compleet anders tegen het volgende Fed-rentebesluit is gaan aan kijken. Dan die stijgende dollar en rentes? Soms lukt het gewoon even niet om de markt te duiden, sorry.



Intussen zijn er veel cijfers op het Damrak, Flow Traders bevestigt de winstwaarschuwing van eerder deze maand.



Signify verlaagt de margeverwachting in zijn Q2's en dat is niets waar de markt anno 2023 zit te wachten. De outlook:

The continued economic softness has led us to apply caution in our outlook for the full year and adjust our Adjusted EBITA margin guidance to 9.5-10.5%.

On the other hand, our free cash flow generation has and will continue to benefit from supply chain lead time improvements and effective working capital measures. We therefore expect our free cash flow generation to be at the higher end of the 6-8% range.



Vopak levert met zijn Q2's en handhaaft de eerder verhoogde outlook.



Brunel houdt heel kort met de Q2's, laat mooie groei zien, maar ook hier iets minder marge.



In de Q2's Heijmans wordt de haperende Nederlandse nieuwbouwmarkt zichtbaar.



Air France-KLM is er ook met Q2's en ja, het gaat beter. Het moet echter nog heel veel superdepuper beter worden, wilt u als aandeelhouder hier ooit iets verdienen. Tot slot heeft het Belgische WDP ook nog cijfers.



In de macroagenda springen deze punten er uit, Duitsland bevestigt vanochtend nog zijn recessie:



Het land meldt vanmiddag de inflatie over de maand, opgelet.



En een half uurtje later komt de VS met een inflatiecijfer, waar de Fed op schijnt te letten. Genoeg gezegd.



Nieuws, advies, shorts en agenda

En dan nog even dit

De spreekwoordelijke nachtkaars:

Veel plezier en succes vandaag.