Slotcall 27 juli 2023: AEX boekt jaarrecord

De AEX-index begon vol optimisme aan deze bomvolle cijferdag, waarbij de markt ook nog twee rentebesluiten moest absorberen, en zette na de verwachte renteverhoging van de ECB nog een tandje bij. Uiteindelijk sloot de index 2,3% hoger op 792,06: de hoogste slotkoers van dit jaar.

Slechts vier aandelen verpestten de sfeer, waaronder Shell (-1,0%) en ArcelorMittal (-0,7%), die voor hun kwartaalcijfers de handen niet op elkaar kregen. Ook Heineken (-0,1%) had een kwade dronk, evenals ABN Amro (-0,6%).

Chippers schieten omhoog bij hoge omzetten

Vooral de chippers lagen er goed bij. Besi koerste 5,1% hoger na cijfers. ASMI kreeg er maar liefst 10,4% bij na drie koersdoelverhogingen, waaronder van Deutsche Bank. Indexzwaargewicht ASML liftte mee, met een koerswinst van 5,7%. De omzetten in chippers waren ook flink hoger dan normaal.



UMG (+10,3%) kreeg beleggers al helemaal op de banken voor de kwartaalcijfers. Voor Midkapper AMG (slechts één letter verschil) daarentegen waren de druiven erg zuur. Een verlaging van de outlook gisteravond, kwam het aandeel op een koersafstraffing van maar liefst 15,8% te staan.



De Midkap deed het met een plusje van 0,1% aanmerkelijk slechter dan de AEX. Hier was het aantal stijgers en dalers aardig met elkaar in evenwicht. De cijfers van Fugro (+5,5%) en Aalberts (+3,5%) vonden een positief onthaal, terwijl Aperam (-2,5%) terrein prijsgaf.

In de AScX waren de koersuitslagen een stuk kleiner, met uitzondering van Ebusco (-7%) dat de markt voorbereide op tegenvallende halfjaarcijfers.

Fed: mission accomplished?

Tot zover de grote lijnen. Waar te beginnen? Met de Fed dan maar. Dat het belangrijkste rentetarief (federal funds rate) gisteravond met een kwartje omhoog ging naar 5,25 tot 5,50% was totaal geen verrassing. De grote vraag is wat er hierna gebeurt: opnieuw de pauzeknop of nog verder omhoog?

De markt neigt naar het eerste. Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group wordt de kans dat Powell en consorten de rente op 20 september zo houden ingeprijsd op 76%. De kans dat het hier ook de rest van het jaar bij blijft is ook groot: ruim 63%.

Powell bracht nog meer opbeurend nieuws: de beleidsmakers van de Fed verwachten niet langer een recessie, gezien de veerkracht van de Amerikaanse economie. Powell gaat er nog steeds van uit dat een zachte landing mogelijk is. Hij bedoelt hiermee een daling van de inflatie, zonder significante economische neergang.

'Tijd van gratis lunch is voorbij'

De eerste testcase is morgen, als de PCE-(kern)inflatie bekend wordt gemaakt. Dit cijfer zit nog ver boven de doelstelling van 2%. Vorige maand bleek dat de 'gewone' PCE-inflatie gradueel was gezakt van 4,68% naar 4,62% op jaarbasis. De kernprijsindex - waar de Fed vooral naar kijkt - steeg op maandbasis met 0,3 procent, tegen 0,4% in april.

De Amerikaanse inflatie neemt dus wel af, maar volgens Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer wegen de laatste loodjes het zwaarst. De vergelijkingsbasis wordt vanaf juli minder gunstig. Zelfs als de inflatie op maandbasis niet langer stijgt, zal deze op jaarbasis voor het eerst sinds lange tijd weer oplopen. 'De gratis lunch voor de inflatie is daarmee voorbij', zo schreef ze begin deze week op Belegger.nl.

En technisch analist Royce Tostrams waarschuwde gisteren op deze site voor weer oplopende grondstoffen, die het inflatievuurtje weer kunnen aanwakkeren. Het rode licht is dus nog niet gedoofd. Wees beducht op nóg een trein.

ECB houdt alle opties open. Ook de pauzeknop

Vandaag volgde de ECB. Ook hier was de verhoging met 25 basispunten ingeprijsd. Het belangrijkste rentetarief bedraagt nu 3,75% en dat hebben we 23 jaar niet gezien.

Ook de Europese inflatie komt wat af, maar is met 5,5% nog duidelijk te hoog, zo erkende ECB-president Christine Lagarde. Ze benadrukte dat de inflatie nog verder moet zakken, maar dat ze voor het vervolg van het monetaire beleid de macro-economische cijfers goed in de gaten zal houden. Geen hint op een verdere renteverhoging dus. En daarmee ligt ook een rentepauze op tafel. Alleen al die suggestie zette de lange rentes vanmiddag lager (zie verderop).

Shell stelt teleur

Verder verwerkte de markt een enorme stroom kwartaalcijfers. Het inmiddels volledig Britse Shell zag de winst in Q2 dalen en wist de verwachtingen van analisten niet waar te maken.

Maar CEO Wael Sawan legt aandeelhouders nog steeds flink in de watten. Hij maakt opnieuw $3 miljard vrij voor een aandeleninkoopprogramma en heeft nog een andere vette worst in de vitrine gelegd: mogelijk komt er in Q3 nog een pakket van "ten minste $2,5 miljard” bij.

Het dilemma van beleggers: wat weegt zwaarder?

ArcelorMittal doet klein stapje terug

ArcelorMittal zag de winst op kwartaalbasis stijgen en ook de omzet liep wat op. Maar voor de rest van het jaar stelt de staalreus de verwachtingen iets naar beneden bij vanwege de zwakte in de bouwsector.

Peter Schutte dook in de cijfers.

Wordt het beter bij Besi?

De cijfers van Besi daarentegen vonden een warm onthaal. De omzet van Besi was in het tweede kwartaal min of meer naar verwachting: €162,5 miljoen, 24,1% minder dan vorig jaar, maar 21,8% meer dan in Q1. Het bedrijf heeft duidelijk last van de tegenwind in de chipsector. CEO Richard Blickman sprak dan ook van "solide resultaten" in een "uitdagende" markt.

De vooruitzichten voor het komende kwartaal zijn even slikken, stelt analist Hildo Laman van de IEX Beleggersdes. Maar daarna wordt het beter.

Aalberts-CEO doet interessante uitspraken

Voor CEO Wim Pelsma, die later dit jaar afzwaait, waren dit de laatste halfjaarcijfers. Het bedrijf wist zijn marge op peil te houden en zag de omzet en winst stijgen. Beleggers beloonden dit met een koersstijging van 3,2%.

CEO Wim Pelsma deed tijdens de conference call enkele interessante uitspraken.

Recordomzet voor Arcadis, maar hoe zit het met de schuld?

Arcadis meldde een recordomzet in Q2. Dat was voor een deel te danken aan overnames, maar ook autonoom zat de omzet in de lift. Met een order intake van ruim €2 miljard over de eerste jaarhelft en een orderboek van €3,25 miljard zit Arcadis er warmpjes bij. Maar de hoge schuld baart zorgen.

Cijfers en rente-opluchting zetten Wall Street hoger

Ook op Wall Street kleuren de koersenborden rood. Vooral techaandelen weten de weg omhoog te vinden, nu de kans op verdere renteverhogingen wat is geslonken. Ook beter dan verwachte cijfers van Meta deden het sentiment in de techsector goed. De koers van Meta noteert op het moment van schrijven 6,6% hoger.

Maar er waren meer cijferaars. McDonald's presteerde beter dan verwacht en werd 2,2% hoger gezet. Harley-Davidson (+5,2%), Honeywell (desondanks -4,7%) en AbbVie (+5,2%) verhoogden hun outlook. De cijfers van eBay werden niet gewaardeerd: het aandeel koerst 8,6% lager.

Verder kwam er een mooie valler in de groei van de Amerikaanse economie over het tweede kwartaal, waardoor de hoop dat een recessie wordt afgewend slinkt. Het BBP was met 2,4% gestegen, terwijl door Bloomberg geraadpleegde economen hadden gerekend op een stijging van 1,8%. Het is ook duidelijk hoger dan in Q1, toen een stijging van 2% was gemeten.

Een andere meevaller was er in de ontwikkeling van nieuwe ordres. Economen hielden rekening met een stijging van 1,5% in juni, maar dat werd maar liefst 4,7%.

De Dow Jones-index laat een zuinig plusje zien van 0,09%. Als de index dat volhoudt, kan de vlag uit. Het is dan de veertiende dag op rij dat de Dow hoger koerst en dat is sinds... 1897 niet meer voorgekomen.

Rentes

Tussen vanochtend en na het Europese rentebesluit zitten vijf basispunten. Ofwel, Lagarde heeft de Europese rentes met 5 basispunten omlaag gepraat.

De brede markt

De AEX eindigde maar liefst 2,3% hoger en kan daarmee een lange neus trekken naar de Fransen (+2,0%), Duitsers (+1,9%) en vooral de Belgen (een zuinige +0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt verder, met 0,9 punt naar 12,88.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 +0,4%, Dow 30 +0,1% (de veertiende dagwinst op rij) en de Nasdaq +0,9%.

De euro daalt met 0,8% naar 1,0995 dollar.

De goudprijs noteert op het moment van schrijven maar liefst 1,4% lager op $1.944,55 per troy ounce. Het vooruitzicht op een wat losser monetair beleid en een meevallend economisch gesternte zorgt ervoor dat beleggers weer wat meer risico aandurven.

De olieprijzen zitten beiden stevig in de lift. Voor een vat WTI wordt nu 1,4% meer betaald dan gisteren, terwijl Brent 1,3% wint.

Bitcoin verliest 0,8% op $29.280,52.

Verder op het Damrak

Een topdag voor chippers en UMG. AMG en Ebusco hadden het zwaar.

Ebusco (-7,0%) komt op 9 augustus door met de cijfers, maar waarschuwde vandaag dat de resultaten in het eerste halfjaar achterblijven op de verwachtingen.

(-7,0%) komt op 9 augustus door met de cijfers, maar waarschuwde vandaag dat de resultaten in het eerste halfjaar achterblijven op de verwachtingen. RELX won bijna 5% na de cijferpublicatie waarbij ook het dividend werd opgetrokken.

won bijna 5% na de cijferpublicatie waarbij ook het dividend werd opgetrokken. Aperam meldde een forse daling. Hoewel dat geen verrassing was, eindigde het aandeel toch ruim 2% in het rood.

meldde een forse daling. Hoewel dat geen verrassing was, eindigde het aandeel toch ruim 2% in het rood. Fugro rapporteerde een hogere winst dan verwacht en werd daar vorstelijk voor beloond (koersstijging 5,5%)

rapporteerde een hogere winst dan verwacht en werd daar vorstelijk voor beloond (koersstijging 5,5%) Signify ging 2,3% hoger de dag uit aan de vooravond van de cijferpublicatie.

ging 2,3% hoger de dag uit aan de vooravond van de cijferpublicatie. Air France-KLM (+1,3%), WDP (+0,2%) en Heijmans (+1,1%) stonden ook op winst met de cijfers in aantocht.

(+1,3%), (+0,2%) en (+1,1%) stonden ook op winst met de cijfers in aantocht. Vopak (-0,8%) en Flow Traders (-0,6%) doen voorafgaand aan de kwartaalcijfers een stapje terug.

(-0,8%) en (-0,6%) doen voorafgaand aan de kwartaalcijfers een stapje terug. Value8 zag de intrinsieke waarde in de eerste helft van 2023 verder stijgen, maar de koers daalde met 0,8%.

Adviezen

Veel koersdoelwijzigingen. Vooral de drie koersdoelverhogingen van ASMI spingen in het oog.

ASMI: naar € 450 van € 425 en verkopen - Deutsche Bank

ASMI: naar € 445 van € 365 en kopen - Berenberg

ASMI: naar € 455 van € 415 en kopen - UBS

Unilever: naar 5.290 pence van 5.220 pence en kopen - Berenberg

Unilever: naar 3.190 pence van 3.800 pence en verkopen - Sanford C. Bernstein & Co

Akzo Nobel: naar €77 van €73 en houden - Sanford C. Bernstein & Co

Akzo Nobel: naar €93 van €90 en kopen - UBS

Basic-Fit: naar € 39 van € 40 en kopen - KBC Securities

Philips: naar €16 van €41 en houden - Cfra

AMG: naar €50 van €58 en kopen - Degroof Petercam

Wereldhave: naar €16 van €14,50 en houden - ING

Agenda vrijdag 28 juli: Nóg zes cijferaars en VS PCE-inflatie

Rustig op adem komen is er niet bij. Vanavond om 22 uur komt Intel nog door met cijfers. En morgenochtend staan er nóg zeven bedrijven te trappelen om de boeken over het tweede kwartaal te openen:

Flow Traders

Signify (analisten houden rekening met margedruk)

Vopak

Air France-KLM

Heijmans

WDP

Uit het buitenland worden de cijfers verwacht van het Duitse BASF (voorbeurs) en de Amerikaanse blue chips Chevron, Exxon Mobil, Colgate-Palmolive en Procter & Gamble (rond 13 uur Nederlandse tijd).



Verder neemt de centrale bank van Japan als derde van de week een rentebesluit. Hoewel de Japanse rente al voor de vijftiende maand op rij boven de doelstelling van 2% zit (juni: 3,3%), wordt er algemeen rekening mee gehouden dat de rente ongewijzigd blijft en Bank of Japan vast blijft houden aan een ruim monetair beleid.

En er komen veel macro-economische cijfers:

NL: producentenprijzen

NL en EU: producentenvertrouwen

Dld: inflatie

VS: het ‘kleine’ consumentenvertrouwen (gemeten door de Universiteit van Michigan) en

VS: de Amerikaanse PCE-inflatie

Dit laatste cijfer wordt door de Fed nauwlettend in de gaten gehouden, bij het bepalen van het rentebeleid.