Cijfertsunami en het is groen voorbeurs op Superdonderdag Damrak

Herfst buiten, maar zomer voorbeurs: de AEX-indicatie is +0,5% en alle indices en futures kleuren nu groen.

We leven nog na de Fed gisteren - het verwachte kwartje, reken niet op een verlaging dit jaar, maar (quote) geen recessie - hopelijk doen we dat vanmiddag ook nog na een dito kwartje van de ECB en we verhapstukken nu op het Damrak een resem aan cijfers. Geen tijd te verliezen dus.

Europese futures openen allemaal een paar tienden hoger

De Amerikaanse staan dat ook

In Azië bewegen de indices ook allemaal hoger tussen 0,4% en 1,0%. De Hang Seng (+1,1%) en Hang Seng Tech Index (+2,2%) presteren het beste

Alibaba +2,3%

Tencent +0,4%

TSMC +0,5%

Samsung +2,2%

Alibaba +2,3% Tencent +0,4% TSMC +0,5% Samsung +2,2% De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -4,8% op 13,2 en de BofA MOVE-index (obligaties) doet -7,2% op 104,8

De dollar ligt nu vlak op 1,1090, nadat die gisteren daalde op de Fed

Goud stijgt 0,3%, olie dikt 0,8% aan en crypto daalt of stijgt een paar tienden. Bitcoin doet het nu op $29.474,58

De rentes staan op dit vroege uur alweer flink te pompen. Ziet er duivisch uit.



En toen stond de Amerikaanse beleidsrente na het Fed-rentebesluit van gisteren alweer op de hoogte stand in twintig jaar. Mijn eigen samenvatting is aldus, de Fed ziet ook geen recessie:

Inflatie is hardnekkig en de bestrijding daarvan blijft hoofddoel Fed

Een renteverlaging zit er dit jaar niet in, wellicht wel meer verhogingen

De arbeidsmarkt is en blijft sterk en/of krap

De economie is sterk, niemand van de FOMC-leden denkt nog aan recessie en de mensen blijven maar geld uitgeven

Bankencrisis is over



En om 14:15 uur is de ECB aan de beurt om met een kwartje te komen. De markt voorziet er zeker nog eentje en ook hier wordt dit jaar nog niet op een verlaging gerekend. In de persconferentie de uitleg en duiding van de president. Iets met een snel verslechterende economie (Duitsland!) en hardnekkige inflatie.



Nabeurs Wall Street kwam Meta nog met sterke Q2's: verwachtingen verslagen en outlook verhoogd, +6,8%. En dat met al +148,4% op het bord dit jaar. eBay deed helaas -4,8% op de cijfers.



Gauw over naar de cijfers op het Damrak, want het is weer veel. Shell rolt nu net om 08:00 door. First things first dus: het resultaat is zoals verwacht beduidend minder dan de laatste kwartalen, maar het dividend gaat naar $0,3310 per kwartaal per aandeel en we hebben een nieuwe buy back van $3 miljard.



Besi staat om en nabij een all-time high en gelukkig, het maakt de verwachtingen voor de Q2-cijfers op het eerste gezicht waar. Consensus verslagen (wel 25% minder orders) en het bedrijf rekent nog op een zwak Q3, maar een sterk Q4.



ArcelorMittal verslaat ook de verwachtingen met de Q2's. Het staalconcern verlaagt wel voor dit jaar de groeiraming van de verwachte staalconsumptie.



Aperam spreekt in tegenvallende Q2's van een extreem uitdagend klimaat. Dan weet u het verder wel. Zeker in Europa is het gewoon slecht.



Aalberts verslaat ook de consensus, meldt record ebitda en vrije kasstroom en zegt haar doelstellingen te behalen.



Arcadis meldt recordomzet in de Q2's,, zegt op schema te liggen om de doelstellingen te behalen en meldt een 36% hoger orderboek.



Vink, Fugro levert prima Q2-cijfers af en handhaaft de lange(re)termijndoelstellingen.



Ebsuco mist met zijn Q2's helaas de verwachtingen.



Alsof het nog niet genoeg is, is er ook nog de eerste schatting van het Amerikaanse BBP over Q2. Normaal gesproken reageren de koersen alleen bij een afwijking van consensus.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:18 Winstdaling Shell iets groter dan verwacht

08:09 AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen na Fed-rentebesluit

08:05 Duitse consument negatiever gestemd

07:50 Berenberg verhoogt koersdoel ASMI naar 445 euro

07:50 Resultaten Ebusco blijven achter

07:44 Fors minder winst voor Aperam

07:37 Meer winst voor ArcelorMittal

07:33 Fugro ziet winst en omzet flink stijgen

07:24 Dubbelcijferige omzetgroei voor Besi

07:16 Omzet Arcadis stijgt tot recordniveau

06:54 Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

06:50 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:50 Beursagenda: macro-economisch

06:49 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

26 jul Update: Meta verslaat de verwachtingen

26 jul Meta verslaat de verwachtingen

26 jul Meer omzet voor eBay en zwarte cijfers

26 jul Wall Street sluit vrijwel vlak

26 jul Powell verwacht dit jaar geen renteverlaging

26 jul Olieprijzen lager gesloten

26 jul Update: weinig verandering bij de Fed

26 jul Fed wacht op nieuwe data na renteverhoging

26 jul Fed verhoogt rente met 25 basispunten

26 jul Wall Street iets lager richting rentebesluit Fed

26 jul Europese beurzen lager gesloten

26 jul Marel ziet winst dalen

26 jul AMG verlaagt outlook

26 jul Beursagenda: macro-economisch

26 jul Beursagenda: buitenlandse fondsen

26 jul Beursagenda: Nederlandse bedrijven

26 jul UMG boekt meer omzet

De AFM meldt deze shorts:



De agenda is vrij fors:

07:00 Arcadis - Cijfers tweede kwartaal

07:00 ArcelorMittal - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Besi - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Fugro - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Aalberts - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Shell - Cijfers tweede kwartaal

18:00 Euronext - Cijfers tweede kwartaal

18:00 Vastned - Cijfers tweede kwartaal

00:00 GeoJunxion - Cijfers vierde kwartaal



07:00 Roche - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

08:00 Barclays - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 AbbVie - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Comcast - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Harley-Davidson - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Honeywell - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 McDonald's - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Intel - Cijfers tweede kwartaal (VS)



08:00 Consumentenvertrouwen - Augustus (Dld)

14:15 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Tweede kwartaal vlpg (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - Juni (VS)

14:45 Europese Centrale Bank - Toelichting rentebesluit (eur)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Juni (VS)

En dan nog even dit

S&P 500 en Nasdaq 100 eindigen net lager, maar de Dow Jones Industrial Average steeg voor de dertiende dag op rij:

Wall Street ended little changed after the Federal Reserve lifted its benchmark overnight interest rate by a widely expected 25 basis points, marking the 11th hike in the central bank's past 12 policy meetings https://t.co/IBZmAOpkJD pic.twitter.com/RFhSSvIwNG — Reuters Business (@ReutersBiz) July 27, 2023



Kijk aan:

JUST IN: Chinese tech stocks in Hong Kong have risen 20% from a May low, putting the Hang Seng Tech Index on track to enter a technical bull market https://t.co/IUFsrDQvmq — Bloomberg Markets (@markets) July 27, 2023



Nog even dan:

Federal Reserve Chair Jerome Powell stated that cutting interest rates is unlikely this year, emphasizing that Fed staff economists are no longer predicting a recession as they have in recent meetings https://t.co/ZiVv6p6P4F pic.twitter.com/RCo2T1rILg — Reuters Business (@ReutersBiz) July 27, 2023



Komt wel goed, gelet op de positieve Fed gisteravond?

The US economy likely maintained a moderate pace of growth in the second quarter as labor market resilience underpinned consumer spending, while businesses boosted investment in equipment and built more factories, potentially keeping a recession at bay https://t.co/DxkmKrMpbR — Reuters Business (@ReutersBiz) July 27, 2023



Hier gaat het meer over een strenge Fed:

US banks may take up to 4 years to set aside profits for new capital rules https://t.co/pAq2vptso3 pic.twitter.com/Kp0UOtMo0y — Reuters Business (@ReutersBiz) July 26, 2023



Intussen is er wel voor $21 miljard aan Metaverse verbrand:

Meta reports 11% jump in revenue and issues optimistic guidance for third quarter https://t.co/2Wni9YgpD2 — CNBC (@CNBC) July 26, 2023



Of dit nou zo veel waarde en cashflow voor wie dan ook schept?

Major automakers are set to challenge Tesla's domination of rapid EV charging in the US https://t.co/7P2914vxmp pic.twitter.com/xCj0mH1wKt — Reuters Business (@ReutersBiz) July 27, 2023



Veel plezier en succes vandaag.