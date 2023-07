AEX overtuigend uitgebroken, Mid- en Smallcap-index blijven achter

De impasse op de Nederlandse beurs is ten einde. De AEX-index is definitief en overtuigend opwaarts uit haar trading range gebroken. De weg is nu vrij om het all-time high van eind 2021 rond 829,66 uit te dagen.

Het lijkt erop dat de kleinere aandelen achterlopen bij hun grote broertjes uit de AEX. Zowel bij de AMX- als de AScX-index zien we dat de opmars veel minder overuigend is:

Donderdag viel al op dat de dagwinst van de AEX index (+2,14%) aanzienlijk groter was als die van de AMX-index (+0,12%) en de AScX-index (+0,72%).

Daarnaast lopen ook de YTD-prestaties achter. Tegenover de winst van bijna 15% voor de AEX in de eerste 7 maanden van dit jaar staat een magere plus van 0,4% voor de AMX-index. De ASCX-index doet het iets minder slecht, met een YTD winst van 11%.

Ook opvallend is dat zowel de AMX- als de AScX-index nog geen hogere bodems weten te vormen.

Verder zien we dat bij deze beide barometers de de lijn van het 200-daags gemiddelde nog niet duidelijk opwaarts wijst. Dit is noodzakelijk om een verbetering in de technische conditie te kunnen aangeven.

Overtuigende uitbraak

Dat de AEX overtuigend en definitief is uitgebroken leiden we onder andere af uit het koersverloop tijdens de doorbraak door de weerstand van 777,58 punten.

Ten eerste is die doorbraak begeleid door een hoger dan gemiddelde omzet. Bovendien wist de AEX de uitbraak, in tegenstelling tot bij voorgaande pogingen, nu wel vast te houden. Ten slotte is de AEX-slotstand van 792,06, nagenoeg op het hoogste intradaypunt van de dag (793,07). Dat geeft doorgaan aan dat de AEX deze keer niet op verkoopdruk is gestuit.

Gezien de forse koersstijging van de afgelopen dagen, is een tussentijdse dip niet uitgesloten. We verwachten echter dat een tussentijdse correctie opgevangen zal worden boven de weerstandszone 777,58 - 781,49.

AEX-index: explosieve en overtuigende uitbraak

De AEX-index is explosief en overtuigend opwaarts uit haar trading range gebroken. De voormalige barrière rond 777,58 punten is nu definitief gebroken. De AEX staat nu klaar om naar het all-time high van eind 2021 rond 829,66 punten op te lopen.

Dit schreef ik donderdag over het explosieve gebied boven de weerstandszone:

Naarmate er meer toppen worden gevormd, des te meer verkoopdruk wordt hier door de markt opgenomen.

Dit impliceert dat, naarmate de tijd vordert, de verkoopdruk volledig verdampt. Op een gegeven moment zullen alle verkopers hun posities hebben aangeboden. Dan ontstaat er boven de markt, net boven de weerstandszone 777,58 - 781,49, een vacuüm. In dit vacuüm is alle verkoopdruk door de markt dus verwerkt.

Bij een geldige uitbraak (boven de weerstand) zal een een explosieve koersstijging moeten volgen om een geldig koopsignaal te kunnen genereren.

Geldig koopsignaal

Deze explosieve koersstijging heeft inderdaad plaatsgevonden, waardoor we nu van een geldig koopsignaal kunnen spreken.

De Nederlandse hoofdindex vormt al vanaf eind vorig jaar hogere koersbodems. Dat wijst op een aanhoudende vraag. De index is bovendien meerdere keren opgevangen door haar 200-daags gemiddelde, waarmee de stijgende fase duidelijk vorm heeft gekregen.

De AEX heeft dit jaar al enkele keren haar hoofd gestoten aan de weerstand rond 777,58 punten. Maar nu die kaap is gerond, kan de beurs haar opmars vervolgen.

AMX-index: eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd

De Nederlands Midkap-index heeft technisch veel minder goede papieren dan grote broer de AEX. Wel tekent zich op korte termijn wat verbetering af.

Nu AMX-index weer boven de laatste koersbodem rond 908,03 punten (van 23 december 2022) kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd.

De terugkeer van AMX-index boven een vorige bodem geeft aan dat de verkoopdruk afneemt. De weerstand bevindt zich rond 1.115,98 punten (top van 10 september 2021).

Het beeld klaart echter pas op wanneer de index terugkeert boven haar 200-daags gemiddelde. Dan wordt ook de correctieve fase afgebroken en kan er een groter herstel plaatsvinden.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van AMX-index laat bovendien nog een neerwaarts verloop zien.

De daling van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) maakt een eerste opwaarts knikje, dat suggereert dat ASCX-index ietsje minder slechter gaat presteren dan de AEX.

e

AScX-index: eerste technische verbetering

Ook Nederlands Small kap-index heeft dit jaar veel minder gepresteerd dan de AEX. De index van de kleinere aandelen op het Damrak weet technisch bezien te verbeteren. Op korte termijn stampt de AScX-index de steun van 1.216,97 punten (de bodem van 28 april) goed aan.

Nu bovendien de correctieve fase breekt, verbetert het beeld verder. Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven de weerstand van 1.327,05 punten (top van 20 januari) noodzakelijk. Na een uitbraak wordt 1.462,71 het volgende opwaartse koersdoel.

Bij ASCX-index krult de 200-dagenlijn iets omhoog. Dit duidt op een eerste verbetering in de technische omstandigheden.

De zwakke B.O.B.-indicator (blauwe lijn) buigt heel voorzichtig iets om. Dat suggereert dat AScX-index wat minder slechter gaat presteren dan de AEX.

