Fed live: welja en nog maar weer een kwartje er tegenaan

Zoals 96,5% verwacht (CME) verhoogt de Fed na een pauze van één rentebesluit toch weer de prijs voor de dollar met een kwartje naar 5,25-5,50%.

Dit is een liveblog tot en met het slot om 21:30 uur van de aansluitende persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell. Wat heeft hij te zeggen over inflatie en werkgelegenheid - het mandaat van de bank - de economie en misschien wel de markten? Recessie of geen recessie, dat is de vraag.

Nog een vraag is of de bank soms behind the curve is met dit keer verhogingen, want her en der is er al forse disinflatie en kredietverlening wordt al afgeknepen. We horen het, we zien wat de koersen doen en ondergetekende duidt een en ander voor u.



Geklokt even na 20:00 uur, er zitten nieuwe economische schattingen bij het rentebesluit. Linksboven EUR/USD met de gebruikelijke ruis en daaronder doet de Amerikaanse tienjaars rente... niets. Aandelen doen ook al niet veel.



De persconferentie volgt u straks hier. Dan wordt het hier heel vol met opgetekende quotes van Powell, want die strooit er mee.