Fed live: kwartje verhoging want inflatie, maar... "geen recessie"

De journalisten vroegen het al en ik ben het met ze eens, waarom is het nodig om voor dat laatste beetje nog zoveel uit de kast te halen?!



Je maakt mogelijk veel stuk door de rentes te verhogen. Hij had allang kunnen stoppen en dan was de inflatie echt niet in mindere mate omlaag gekomen. De inflatie gaat namelijk omlaag omdat de beperkingen weg zijn genomen die ontstonden na de covid crisis.

Het enige waar we nog tegen aanlopen zijn wat naijlende loonsverhogingen, die duidelijk geen indicator zijn voor toekomstige maar een gevolg zijn van voorgaande inflatie.



Ik maak me er wel een beetje boos over dat de FED onnodig dingen stuk maakt, om een punt te maken.

Ook denk ik dat deze rente verhogingen helemaal geen effect hebben gehad om het lager worden van de inflatie. Ze gaan met de eer strijken, terwijl ze die absoluut niet verdienen.



Nabrander: kijk voor de grap eens naar de MoM waarden van de CPI. Als je die over de afgelopen 7-8 maanden omrekent naar een jaar waarde dan zit je al onder de doelstelling voor inflatie (op jaarbasis dus) - even een stukje context, de CPI is wel vaker wat boven de 2% geweest, bijvoorbeeld in 2017 en 2018 was het 2,1% en 2,4%. Totaal geen probleem. Sterker nog een CPI mag best wat hoger zijn.