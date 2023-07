Fed live: kwartje verhoging want inflatie, maar... "geen recessie"

Zoals 96,5% verwacht (CME) verhoogt de Fed na een pauze van één rentebesluit toch weer de prijs voor de dollar met een kwartje naar 5,25-5,50%.

De koersen reageren van rentebesluit zelf tot aan het slot van de persconferentie per saldo niet zoveel. Het verhaal van de bank en de voorzitter kort samengevat:

Inflatie is hardnekkig en de bestrijding daarvan blijft hoofddoel Fed

Een renteverlaging zit er dit jaar niet in, wellicht wel meer verhogingen

De arbeidsmarkt is en blijft sterk en/of krap

De economie is sterk, niemand van de FOMC leden denkt nog aan recessie en de mensen blijven maar geld uitgeven

Bankencrisis is over

De quotes:

26 Jul - 20:33:32 [RTRS] - FED'S POWELL: GETTING BACK TO 2% HAS A LONG WAY TO GO

26 Jul - 20:33:39 [RTRS] - FED'S POWELL: INFLATION EXPECTATIONS REMAIN WELL ANCHORED

26 Jul - 20:35:10 [RTRS] - FED'S POWELL: WILL TAKE TIME FOR FULL EFFECTS TO BE REALIZED

26 Jul - 20:37:05 [RTRS] - FED'S POWELL: WE HAVEN'T MADE ANY DECISIONS ABOUT ANY FUTURE MEETINGS

26 Jul - 20:37:35 [RTRS] - FED'S POWELL: JUNE CPI WAS WELCOME BUT WAS ONLY ONE MONTH'S REPORT

Het gaat eindeloos door over inflatie. Samengevat: de Fed wil gewoon meer dan één zwaluw zien. En we hebben nieuw buzz word? Signal. Hier, op deze quotes, verslappen dollar en VS rente.

26 Jul - 20:42:27 [RTRS] - FED'S POWELL: WE'RE GOING TO BE CAREFUL ABOUT TAKING TOO MUCH SIGNAL FROM A SINGLE READING ON INFLATION

26 Jul - 20:43:24 [RTRS] - FED'S POWELL: WILL BE LOOKING TO SEE IF SIGNAL FROM JUNE CPI IS REPLICATED

26 Jul - 20:54:33 [RTRS] - FED'S POWELL: INFLATION HAS PROVEN MORE RESILIENT THAN EXPECTED

26 Jul - 21:11:24 [RTRS] - FED'S POWELL: WE DON'T THINK THAT WAGES WERE AN IMPORTANT CAUSE OF INFLATION EARLY BUT ARE AN IMPORTANT PART OF BRINGING INFLATION DOWN NOW

De voorzitter zegt ook dat we dit jaar niet meer op een renteverlaging hoeven te rekenen en dat vinden de koersen dan weer minder leuk. We gaan verder:

26 Jul - 20:55:39 [RTRS] - FED'S POWELL: OVERALL SLOOS PICTURE ONE OF TIGHTER AND STILL TIGHTENING CREDIT CONDITIONS

Boem!

26 Jul - 21:03:52 [RTRS] - FED'S POWELL: STAFF NO LONGER FORECASTING RECESSION

26 Jul - 21:10:04 [RTRS] - FED'S POWELL: WE'RE SEEING STRONG SPENDING AND STRONG ECONOMY

Meer:

26 Jul - 21:05:28 [RTRS] - FED'S POWELL: WE'VE SEEN SOFTENING NOT THROUGH HIGHER UNEMPLOYMENT BUT THROUGH FEWER OPENINGS AND QUITS

26 Jul - 21:10:19 [RTRS] - FED'S POWELL: SEEMS THE ECONOMY IS WEATHERING BANKING TURMOIL WELL

26 Jul - 21:08:23 [RTRS] - FED'S POWELL: THINGS HAVE STABILIZED IN THE BANKING SECTOR

Bloomberg vat voor u samen: