Klein stapje terug

De Nederlandse beurs is weer teruggeworpen door de de weerstand tussen 777,58 en 781,49 punten. In de afgelopen twee weken zijn hier nu drie intraday topjes gevormd. We weten inmiddels dat hier verkoopdruk ligt te wachten. Naarmate er meer toppen worden gevormd, des te meer verkoopdruk wordt hier door de markt opgenomen.

Dit impliceert dat, naarmate de tijd vordert, de verkoopdruk volledig verdampt. Op een gegeven moment zullen alle verkopers hun posities hebben aangeboden. Dan ontstaat er boven de markt, net boven de weerstandszone 777,58 - 781,49, een vacuüm. In dit vacuüm is alle verkoopdruk door de markt dus verwerkt.

Bij een geldige uitbraak (boven de weerstand) zal een een explosieve koersstijging moeten volgen om een geldig koopsignaal te kunnen genereren.

De AEX-dip van de afgelopen weken wordt niet veroorzaakt door kapitaalvlucht. Het proces van winstnemingen is dus begeleid door slechts bescheiden omzetten.

Zijwaarts verloop

In de afgelopen maanden heeft de AEX meerdere vergeefse pogingen gedaan om opwaarts door te breken. Dit heeft geresulteerd in een patroon met nagenoeg gelijke koerstoppen.

Technisch hapert de Nederlandse beurs dus, maar onder de oppervlakte vindt er absoluut geen serieuze kapitaalvlucht plaats. De moneyflow-indicator blijft opwaarts gericht. Dit geeft aan dat er per saldo nog steeds vers geld in Nederlandse aandelen wordt belegd.

Technisch is er op de AEX-grafiek zelfs een mogelijke hogere bodem in de maak. Dit impliceert dat de Nederlandse beurs over voldoende power beschikt om door te zetten.

Vandaag bekijk ik de AEX-index en de moneyflow-indicator.

AEX-index blijft liggen

De AEX-index valt terug binnen de grenzen van de zijwaartse trend. Technisch is er weerstand in de zone tussen 777,58 en 781,49 punten. Hier liggen de toppen van februari en medio juli.

Behalve het zijwaartse koersverloop is de technische schade beperkt. De huidige dip wordt mogelijk een hogere bodem, gevormd rond 768 punten.

Zou de AEX erin slagen de weerstandszone 777,58 en 781,49 punten te breken, dan komt er ruimte voor grotere koersstijgingen.

Daarna zou de AEX naar het all-time high rond 829,66 punten (intraday high van 19 november 2021) kunnen oplopen.

Moneyflow blijft positief

De moneyflow-indicator blijft opwaarts gericht. Dit geeft aan dat er per saldo nog steeds sprake is van instroom van kapitaal richting Nederlandse aandelen.

Belangrijk is dat deze indicator zich prima boven voorgaande toppen weet te handhaven.

Deze indicator, die verborgen koopkracht kan blootleggen, is afgeleid van het volumeverloop. Technisch geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Verdere uitleg kunt u onder de grafiek vinden.



Wat houdt moneyflow - ook wel geldstroom - in?

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht (of verkoopdruk) kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On Balance Volume, in zijn boek New Key to Stock Market Profits. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken, is daar direct van afgeleid.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Hoe wordt de moneyflow berekend?

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (waarop de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld, en dat van een negatieve dag (als de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt ervan afgehaald.