Tupperware party! Hoe bij failliete fondsen reuze koerswinsten mogelijk zijn

Donderdag sloot Tupperware op $0,68.

Vrijdag dipte de koers nog even naar $0,66, gilde door naar $1,04, om op $0,90 te sluiten: +35,3%.

Maandag topte de koers zelfs op $1,82, om op $1,58 te sluiten: +75,6%. Er staat nu pre-market $1,24 op het bord.



Watskeburt?

MarketWatch:

In some ways, Tupperware's record one-day surge Monday on no apparent news appeared out of left field, but perhaps it shouldn’t have been so surprising. In the past month, some stocks have gotten swept up in what one trader said was factor rotation and Tupperware appears to have joined that club.

Carvana

Upstart Holdings

Coinbase

Plug Power

MicroStrategy

Nikola

Groupon

WW International

Nu komt het - het woord is aan Samantha LaDuc:

Tupperware also has a high short interest, estimated at around 23%, with a relatively low float, according to Samantha LaDuc, founder of LaDucTrading.com. When this is combined with a momentum factor rotation — where the spread between crowded longs and crowded shorts is very wide and starts to close — you get heavily shorted issues spiking higher, according to LaDuc, who said that she was able to “well-time” her Tupperware trades for clients Friday.



Alles op rood

In april zei Tupperware dat het risico bestaat dat het failliet gaat. Dan weet u dat wij er als beleggers niets meer te zoeken hebben. Voor speculanten, gokkers, avonturiers en thrill seekers (én idioten die geen idee hebben wat ze aan het doen zijn) wordt het dan pas echt leuk.

U ziet het aan het plaatje: ineens zoeft het erin, en net zo snel ploft het er weer uit - timing is everything. Het is oh, zo verleidelijk om een gokje te wagen, want hier vallen gewoon in een paar uur, minuten, seconden of zelfs koerstiks tijd de grootste koerswinsten te halen. En is het risico het grootst.

De sucker

Dat maakt het failliete Bed Bath & Beyond duidelijk. Een jaar geleden speelde hier hetzelfde verhaal en intussen is het bedrijf failliet. De koers geeft af en toe een teken van leven. Of niet meer. En eens nooit meer. Wie de stukken dan nog heeft, is de sucker in de markt, zoals het heet op de vloer.

Kortom, dit zijn spelletjes voor doorgewinterde traders met schokbetonnen zenuwen die de hele dag met hun neus op de schermen zitten. Zeker niet voor toeten-noch-blazen-particulieren die hooguit een paar keer per dag een blik op de koersen werpen.



Het is vergelijkbaar met meme-aandelen, die eind januari 2021 twee weken alle hoeken van de koersborden zagen. Zowel GameStop als AMC zelf, de boegbeelden van de frenzy, als hun koersen leven nog. Af en toe veren ze ook op, zoals bioscoopketen AMC dat +35% op de Barbie- en Oppenheimer-hype ging.

U ziet echter dat langzaam, maar zeker... Veel suckers in de markt hier, reken daar maar op. Beursleergeld dan maar.



Vergeleken hierbij is Ark Innovation ETF een defensief baken. Doet het heel goed dit jaar. Bij de weg.