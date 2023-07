Voorbeurs kauwen we op reeks cijfers, Fed-kwartje én goede beurs

De AEX indicatie is -0,2% na weer een hoger Wall Street en Q2's van tech-juggernauts Alphabet (+6,1%) en Microsoft (-3,5%).

We doen het voorbeurs verder met mindere cijfers van ASMI en betere van Just Eat Taskeaway, zo alles hierover. Uiteraard zijn er veel meer cijfers - alleen vandaag even niet op het Damrak - met Meta als grote naam. Dat is pas laat op de avond als we al een Fed-kwartje rijker zijn, ofwel rentebesluit om 20:00 uur.

Verder is het kort-door-de-bochtverhaal momenteel op de markten, of het nou VS, China of EU is, een minder goede economie en een goede beurs. Zeg maar wie er als eerste past.

Europese futures openen tussen -0,3% en +0,3%

De Amerikaanse wiebelen ook maar wat rond het nulpunt, het gaat om honderdsten groen of rood

In Azië staan China, Japan en Taiwan allemaal tienden lager, maar Zuid-Korea zakt -1,3%. Het zit 'm daar in ieder geval niet in de grote chippers

Alibaba -2,1%

Baidu (AI-concurrent Alphabet en Microsoft) -1,8%

Tencent -1,9%

TSMC -0,5%

Samsung -0,9%

SK Hynix -0,7%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -0,4% op 13,9 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet +2,8% op 113,0

De dollar ligt vlak op alweer 1,1062

Goud stijgt +0,1%, olie daalt 0,6% en crypto stijgt of daalt tienden. Bitcoin doet het nu op $29.265,36, ofwel doet even niet mee aan de risicorally op de aandelenmarkt, om het zo maar eens te noemen

De rentes hebben ook eens rust op dit uur.



De AEX zette gisteren wel een nieuwe jaartop op slotbasis neer, maar niet op intradagbasis. Het scheelt maar 0,39 indexpunt, maar toch. Ach ja, er zijn tijden dat het met hele procenten en vele indexpunten tegelijk gaat en er zijn tijden dat we op de vierkante millimeter sprokkelen.



JET

Vinger opsteken wie er niet in zit (ondergetekende ook), of er ooit in heeft gezeten. Toen we drie weken geleden onze podcast live voor publiek opnamen zat de héle zaal er in - inclusief de aanschuivende Pharming CEO Sijmen de Vries. Iets met gedeelde smart, Sijmen :-) Enfin, Just Eat Takeaway heeft Q2-cijfers!

De bezorger meldt een positieve ebitda over H1 van €143 miljoen en de vrije kasstroom is nog maar €78 miljoen negatief. Wel zijn er beduidend minder orders (-12%) en bruto transactiewaarde (-6%) in H1, it's the cycle dummy?

De CFO vertrekt is het verdere nieuws.



Vooruit, omdat JET de enige is voorbeurs met cijfers is hier de hele bingo:



De staart en over een jaar moet er een positieve vrije kasstroom. Kan Jitse zelf de aandelen gaan kopen die iedereen de afgelopen jaren verkocht :-)

ASMI

Van gisteravond nabeurs, ASMI leverde maar moeizame Q2's af: verwachtingen net of nauwelijks gehaald, dat zijn we niet meer zo gewend. Met name de halvering van het nieuwe aantal orders valt op. Deze mindere cijfers zijn zeker niet onverwacht, maar zeg maar wat de koers straks doet van het (peper)dure ASMI.



Big tech

Nog even van gisteravond, AI-fonds (?) Alphabet presenteerde uitstekende Q2-cijfers, met alle verwachtingen op alle fronten verslagen. Met name 28% cloud-groei valt op en de advertentiemarkt trekt weer aan. Dat is een green shoot? De koers steeg liefst +6,1%.



Microsoft stelde wat teleur met zijn cijfers, met name de tegenvallende cloud-groei. Verder zijn weer alle verwachtingen verslagen. De koers ging toch -3,5%, want priced for perfection? Merk verder op dat beide bedrijven mooie woorden voor AI hebben, maar dat niet cijfermatig onderbouwen. Verder:

In Parijs was er LVMH met Q2's, het grootste beursfonds van de EU.



Rentebesluit Fed

Vandaag is ook weer een lange dag, want om 20:00 uur verhoogt de Fed de rente met een kwartje. En die lijkt zeker ingeprijsd. In de persconferentie van de voorzitter horen we economie, inflatie, werkgelegenheid er voor staan en hoe het verder moet. Verhoogt de bank wel of niet te lang en te harsh, is dat de vraag?

Merk ook op dat de markt naar nog hogere rentes neigt, die 5,50-5,75% stond er zondag nog niet.



Meta

Om 22:00 uur is er nog Meta met Q2's dat +144,6% doet dit jaar en intussen ook twee keer zo duur is geworden.



De agenda:

07:00 Just Eat Takeaway - Cijfers tweede kwartaal

18:00 AMG - Cijfers tweede kwartaal

18:00 UMG - Cijfers tweede kwartaal



07:00 Airbus - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Deutsche Bank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 EssilorLuxottica - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 Orange - Cijfers tweede kwartaal (fra)

07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 UniCredit - Cijfers tweede kwartaal (Ita)

13:00 AT&T - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Boeing - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Coca-Cola - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Meta - Cijfers tweede kwartaal (VS)

00:00 GlaxoSMithKline - Cijfers tweede kwartaal (VK)



08:45 Consumentenvertrouwen - Juli (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Juni (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:30 Federal Reserve - Toelichting rentebesluit (VS)

En dan nog even dit

Wéér hoger:

US stocks closed higher on Tuesday, with the tech-heavy Nasdaq leading gains https://t.co/T5z4I2xeq0 pic.twitter.com/6qJD7JHWOt — Reuters Business (@ReutersBiz) July 26, 2023



CNBC nog even:

Shares of $GOOGL soared in the after-hours following a beat on the top and bottom lines. Time to get into Alphabet?



Our traders @karenfinerman, @timseymour, @GuyAdami and Dan Nathan sift through the results. pic.twitter.com/d3y2RqtUq5 — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) July 25, 2023



Na BNP Paribas de grootste EU bank:

Spain's Santander Q2 net profit rises 14% compared to same quarter in 2022 https://t.co/1x87NJjsJU pic.twitter.com/O2xJGq7LJe — Reuters Business (@ReutersBiz) July 26, 2023



Duidelijk:

The US Senate overwhelmingly backed legislation that would require US companies to notify federal agencies of investments in Chinese technologies such as semiconductors and artificial intelligence. More here: https://t.co/tQnDKstvzV — Reuters Business (@ReutersBiz) July 26, 2023



Volgende:

$MSFT turns in an earnings beat, but shares of the company are slipping post-report, What to make of Microsoft? Here's the trade from @timseymour, @karenfinerman, @GuyAdami and Dan Nathan. pic.twitter.com/pQ8Rpx0voO — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) July 25, 2023



Ja, ondergetekende belegt er ook mondjesmaat weer in:

Europe’s yield-hungry everyday savers are snapping up government bonds https://t.co/fIekOKC7IF — Bloomberg Markets (@markets) July 26, 2023



Dat u het weet:

OPEC+ allies Saudi Arabia and Russia are at the opposite extremes of the IMF’s latest global outlook despite joint efforts to cut crude output https://t.co/cViKiqROkE pic.twitter.com/Xu1XSX3ocN — Bloomberg Markets (@markets) July 26, 2023



En de Duitsers zuchten onder dure energie. Wij ook:

NEW: The Biden administration’s industrial policy is a bid for global dominance over China. America's allies are feeling the strain.



Read The Big Take ?? https://t.co/FD5yvIQIyS — Bloomberg Markets (@markets) July 26, 2023



Eens kritiek uit andere hoek dan de financiële, oordeel zelf. Klimaat is geen wettelijk mandaat van de bank, dat is als enige een inflatiedoelstelling van 2%.

Greenpeace says ECB has broken climate pledge with end of bond buying https://t.co/Bgn2Fpnk6f pic.twitter.com/6u0qvtmvyK — Reuters Business (@ReutersBiz) July 26, 2023



Veel plezier en succes vandaag.