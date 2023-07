Het is voorbeurs al warmdraaien voor een heel drukke week

De AEX-indicatie is -0,2% in wat in ieder geval de drukste week van het kwartaal en misschien wel het hele jaar is.

Anders gezegd, vrijdagmiddag zijn we op Apple, Amazon en Nvidia alle belangrijke Q2-cijfers rijker, staan in VS en EU de officiële rentetarieven een kwartje hoger en weten we wat de economie nu doet. Wat de AEX en ons dierbare fondsen dan doen is wel de vraag, maar marktbreed is er weinig reden tot klagen?

Europese futures openen -0,2% à -0,5% met Spanje als uitschieter met -1,1% na onbesliste verkiezingen

De Amerikaanse staan vlak tot een paar honderdsten lager

In Azië liggen Japan, Korea en Taiwan goed tot aardig, maar China daalt weer. In Hong Kong dalen Hang Seng en Hang Seng Tech zelfs -1,9% en -2,1%

Alibaba -1,4%

Tencent -1,9%

TSMC -0,4%

Samsung +0,4%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -2,8% op 13,6 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -5,5% op 106,7

De dollar zakt honderdsten naar 1,1129

Goud daalt 0,1%, olie zakt 0,3% en crypto verliest een paar tienden tot ruim een procent. Bitcoin doet het nu op $29.789,14

De rentes zijn er ook vroeg bij:



Het is de drukste week van het kwartaal en misschien wel het jaar met het halve Damrak dat cijfers heeft, in New York komt 40% van de S&P 500 door en er is een topzware macroagenda met onder meer een kwartje renteverhoging van zowel Fed als ECB. Dit zijn de AEX- en grootste namen:

MAANDAG 24 JULI 2023

07:00 Philips - Cijfers tweede kwartaal

07:30 KPN - Cijfers tweede kwartaal



DINSDAG 25 JULI 2023

07:00 AkzoNobel - Cijfers tweede kwartaal

07:15 Randstad - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Unilever - Cijfers tweede kwartaal

18:00 ASMI - Cijfers tweede kwartaal

22:00 Alphabet - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers vierde kwartaal (VS)



WOENSDAG 26 JULI 2023

07:00 Just Eat Takeaway - Cijfers tweede kwartaal

18:00 UMG - Cijfers tweede kwartaal

22:00 Meta - Cijfers tweede kwartaal (VS)



DONDERDAG 27 JULI 2023

07:00 ArcelorMittal - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Besi - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Shell - Cijfers tweede kwartaal

22:00 Intel - Cijfers tweede kwartaal (VS)



VRIJDAG 28 JULI 2023

13:00 Chevron - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers tweede kwartaal (VS)

Hier zijn de kwartjes:



Dagje later:



Philips is al door met Q2's en die zijn op alle punten dan verwacht, het bedrijf verhoogt zelfs voorzichtig de outlook naar een hoge enkelcijferige aangepaste EBITA-marge. Goed nieuws dus in barre tijden, maar de vraag is in hoeverre het al in ingeprijsd met die +48,7% rally dit jaar.



De outlook kent verder geen harde financiële parameters:

Based on Philips’ improved performance in the first half of the year, solid order book, and the ongoing actions to improve execution, the company now expects to deliver mid-single-digit comparable sales growth and an Adjusted EBITA margin at the upper end of the high-single-digit range for the full year 2023, while uncertainties remain.

The outlook excludes the impact of the ongoing discussion on a proposed consent decree beyond current assumptions, as well as ongoing litigation and the investigation by the US Department of Justice related to the Respironics field action.

KPN levert op het eerste gezicht routinematige Q2-cijfers af. Minder winst bij meer omzet, dat wel, terwijl we juist zo gewend dat het andersom is.



Om 22:00 uur rapporteert NXP Semiconductors nog aan de Nasdaq, onze vierde chipper. Het is verreweg de goedkoopste van het stel, hoewel u nooit zomaar één-op-één mag vergelijken, heeft automitive als specialiteit en ligt goed de laatste tijd, nadat het aandeel eerder achterbleef in de chip-rally.



De macroagenda kent vandaag vooral de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over juli, duimen maar voor Duitsland en de VS.



Dit zal u ook wel interesseren, duidelijk: zowaar een maand-op-maand stijging.

In juni 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 5,5 procent lager dan in juni 2022. Ten opzichte van mei 2023 stegen de prijzen met 0,2 procent. Lees meer op: https://t.co/AAl6Whcdzr pic.twitter.com/btkJxcko9z — CBS (@statistiekcbs) July 24, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:18 Beursblik: resultaten Philips boven verwachting

08:02 Meer winst voor KPN

07:49 AEX waarschijnlijk licht lager van start

07:34 Nederlandse huizenprijzen dalen even hard als vorige maand

07:34 Philips verhoogt outlook voor 2023

07:15 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

07:13 Beursagenda: buitenlandse fondsen

07:11 Beursagenda: macro-economisch

07:11 Europese beurzen openen vermoedelijk nipt lager

23 jul Beursweek in teken van Fed en ECB

23 jul Beursblik: minder orders voor Just Eat Takeaway verwacht

23 jul EssilorLuxottica aangeklaagd in VS voor opdrijven prijzen - media

08:18 Beursblik: resultaten Philips boven verwachting

08:02 Meer winst voor KPN

07:49 AEX waarschijnlijk licht lager van start

07:34 Nederlandse huizenprijzen dalen even hard als vorige maand

07:34 Philips verhoogt outlook voor 2023

07:15 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

07:13 Beursagenda: buitenlandse fondsen

07:11 Beursagenda: macro-economisch

07:11 Europese beurzen openen vermoedelijk nipt lager

23 jul Beursweek in teken van Fed en ECB

23 jul Beursblik: minder orders voor Just Eat Takeaway verwacht

23 jul EssilorLuxottica aangeklaagd in VS voor opdrijven prijzen - media

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

07:00 Philips - Cijfers tweede kwartaal

07:30 KPN - Cijfers tweede kwartaal



08:00 Ryanair - Cijfers eerste kwartaal (VK)

08:00 Vodafone - Cijfers eerste kwartaal (VK)

22:00 NXP Semiconductors - Cijfers tweede kwartaal (VS)



00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Juni (NL)

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli (Jap)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli (VK)

14:30 Chicago Fed index - Juni (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juli (VS)

En dan nog even dit

De networks spreken van patstelling:

Spanish elections gave neither of the main parties a majority in the parliamentary.

However, PM Pedro Sánchez and the center-right People’s Party leader Alberto Núñez Feijóo both claimed victory as they addressed their supporters https://t.co/cBkFizd1Q5 pic.twitter.com/LIuP0olL2Y — Bloomberg TV (@BloombergTV) July 24, 2023



Nog twee kwartjes?

A year after the ECB began lifting interest rates, officials are thrashing out the final stages of what’s already their toughest-ever campaign of hiking https://t.co/cuxouhPjxF — Bloomberg Markets (@markets) July 24, 2023



De omzet al:

Chevron reported second-quarter earnings of $6.01 billion, beating analyst estimates https://t.co/GnUAVBi5xT — Bloomberg Markets (@markets) July 23, 2023



Verrassend?

French-Italian automaker Stellantis and South Korean battery maker Samsung SDI said they plan to open a second joint-venture plant in the US to build electric vehicle batteries, with a target to start production in 2027. More here: https://t.co/5RN30iLjv3 pic.twitter.com/lrwc2N9s2T — Reuters Business (@ReutersBiz) July 24, 2023



Toe maar:

Moviegoers and cinemas had the best weekend, thanks to the 5-hour Barbenheimer.



The double debut of the world's most famous fashion doll and the atomic bomb inventor brought box office to a new high since 2019 https://t.co/mWYaPfYlp4 pic.twitter.com/Mz1mlWcwi1 — Bloomberg TV (@BloombergTV) July 24, 2023



Hopen dan maar:

OpenAI, Alphabet, Meta Platforms and other companies developing artificial intelligence software have made commitments to develop safe, secure and trustworthy technologies, US President Joe Biden said https://t.co/Jq83TM8dOo pic.twitter.com/wNMJe3hdfP — Reuters Business (@ReutersBiz) July 22, 2023



Dit eigenlijk ook wel:

What to know about earnings next week https://t.co/bhbU3VmZWI — Bloomberg Markets (@markets) July 22, 2023



En dit nog:

WATCH: Twitter might get a new logo. ‘And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds,’ Elon Musk wrote https://t.co/6fFcgdBYqr pic.twitter.com/0ew1gMYsbM — Reuters Business (@ReutersBiz) July 24, 2023



Veel plezier en succes vandaag.