Europa houdt stand

De aandelenmarkten in Europa haperen de afgelopen weken wat. De beurzen maken pas op de plaats, maar zonder veel technische schade.

Veel aandelenbeurzen hebben te maken met oude toppen die gebroken moeten worden, dus weerstand boven de markt aangeven. Behalve bij de beurs in Amsterdam zien we dit probleem ook op de aandelenindices in Frankfurt (DAX), Parijs (CAC 40), Brussel (Bel 20), Zürich (SMI), Madrid (IBEX) en Lissabon (PSI).

Overigens weten vrijwel alle Europese aandelenmarkten per saldo hun jaarwinst vast te houden.

Zuidelijke beurzen doen het beter dan de noordelijke

Dit zijn de prestaties van de belangrijkste West-Europese beurzen sinds begin 2023:

Athene Composite: +44%

Milaan FTSE/MIB: +22%

Madrid IBEX 35: +16,5%

Frankfurt DAX: +16,2%

Eurostoxx 50: +15,75%

Parijs CAC40: +14,8%

Amsterdam AEX: +12,3%

Lissabon PSI: +7,9%

Zürich SMI: +4,4%

Brussel BEL 20: +2,5%

Bij deze fraaie prestaties vallen mij een aantal zaken op. Voor de Nederlandse belegger is het van belang dat vrijwel de gehele jaarwinst van de AEX in de eerste zes weken van 2023 is behaald.

Verder zijn in Zuid-Europa niet alleen de temperaturen veel hoger dan bij ons, maar ook de beurzen. In het zuiden ogen de meeste technische plaatjes bovendien een stuk positiever dan hier in noorden.

Lange termijn positief

Op de meeste Europese beurzen zien we technisch dat vrijwel overal de dips door de 200-dagenlijnen worden opgevangen. Helemaal onderaan dit artikel geef ik een uitleg over het belang van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde in de technische beoordeling.

Deze keer bekijk ik de langetermijngrafieken van een aantal Europese beurzen.

AEX-index in afwachting

De AEX-index fluctueert nog onder de weerstand van 777,58 punten (gevormd op 16 februari). De recente serie hogere koersbodems geeft wel aan dat beleggers op hogere niveaus instappen.

Als de weerstand op basis van de slotkoers opwaarts wordt gebroken, zal het technische plaatje verder verbeteren. Steun ligt rond 710,89 punten (de bodem van 24 maart).

De recente dips zijn alle op of rond de 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) opgevangen. Ik zeg het al een hele tijd, maar een opwaartse uitbraak is het meest waarschijnlijk.







Eurostoxx 50 wil uitbreken

De Euro Stoxx 50-index staat klaar om de weerstand van 4.415,23 punten (de top van 19 november 2021) te breken.

Net als op de Nederlandsen beurs werden ook bij de Euro Stoxx 50-index alle dips in de afgelopen zes maanden prima opgevangen door de stijgende 200-dagenlijn (rode glooiende lijn). Dit valideert de positieve technische conditie.





Duitse beurs staat klaar

De DAX-index flirt met de weerstand op 16.290,19 punten (de top van 19 november 2021).

De stijgende 200-dagenlijn, die alle correcties dit jaar heeft opgevangen, wijst op een positieve technische conditie. Het beeld klaart verder op na een doorbraak en slotstand boven het all-time high rond 16.290,19 punten.

CAC40-index consolideert

De Parijse beurs hapert wat rond de weerstand van 7.581,26 punten (de top van 28 april).

Ook correcties van de CAC40-index zijn dit jaar steeds door de stijgende 200-dagenlijn opgevangen. Dat bewijst de positieve technische conditie, en afgezien van de recente aarzeling is dit nog een prima technisch plaatje.

Milaan oogt vitaal

De Italiaanse beurs oogt technisch krachtig en vitaal. De index heeft het luchtruim gekozen nadat de toppen rond 28.000 punten werden gebroken.

De FTSE MIB-index heeft in de recente daling een potentiële hogere bodem gevormd boven het niveau van voorgaande toppen. Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief.

Er is ruimte richting 34.711,00 punten (gevormd op 5 mei 2008). De steun bevindt zich op 26.000,47 punten (de bodem van 2 juni).

Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde bevestigt de positieve technische conditie.

IBEX-index neemt een adempauze

De Spaanse IBEX 35-index (Madrid) moet de accu even opladen. Binnen de stijgende trend neemt de beurs een adempauze. Dit vertaalt zich in een meer consoliderend koersverloop.

De steun bevindt zich rond 8.967,30 punten (de bodem van 5 mei). Boven de laatste toppen kan de uptrend worden hervat. Weerstand hanteren we op 9.540,50 punten (gevormd op 21 april).

Na een doorbraak boven de laatste toppen wordt de stijgende trend hervat richting de oude top van begin 2020 rond 10.100 punten. De dips worden nog steeds opgevangen door het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde. Dat wijst op een positieve technische conditie.





Griekse temperaturen

De Athens Stock Exchange wist elke horde van betekenis achter zich te laten. Eerst zijn de toppen van 2020 en 2022 gebroken, vervolgens is de horde van begin 2023 genomen. De fors hogere koersbodems die ruim boven de voormalige koerspieken werden gevormd, zijn het bewijs van gretige kopers in de markt.

Binnen de opwaartse trend is er ruimte richting de weerstand van 1.379,42 punten (de top van 21 maart 2014). Steun ligt rond 998,29 punten (de bodem van 24 maart).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Griekse beurs laat een opwaarts verloop zien. Dit bevestgt de positieve technische conditie.

Londense beurs oogt neutraal

De FTSE 100-index loopt zich voortdurend vast. De index beweegt zijwaarts. Er ligt steun rond 7.206,82 punten (bodem van 24 maart) en weerstand rond 7.936,11 punten (top van 21 april).

Omdat er lagere koerspieken zichtbaar zijn, adviseren we bij de Engelse beurs voorzichtig te blijven. De verkoopdruk is nog niet uit de markt.

De trend van de 200-dagenlijn van de Engelse beurs is neutraal, terwijl de index eromheen dwarrelt. Geen sterke technische signalen.



Bel20 laat te wensen over

De Belgische beurs weet al geruime tijd niet te inspireren. Zolang de Bel20 rond de 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) blijft cirkelen laat de technische conditie te wensen over. Bovendien tendeert de 200-dagenlijn zijwaarts.

Verder vormt de Bel20-index nog lagere toppen.



Zwitserse beurs oogt ongeïnspireerd

De Zwitserse beurs heeft het lastig. De SMI-index verliest aan kracht nu de eerdere uitbraak boven de koerstoppen van begin 2023 is teruggegeven. Toen de beurs van Zwitserland terugzakte onder deze voormalige weerstand werd de uitbraak geneutraliseerd.

We verwachten een meer zijwaarts verloop. Er ligt steun rond 10.395,33 punten (de bodem van 24 maart). Weerstand ligt op 11.616,37 punten (de top van 19 mei).

De 200-dagenlijn laat een vlak verloop zien. Dit geeft een neutrale technische conditie weer.

Beurs van Portugal moet zware horde overwinnen

We wachten tot de zware horde rond 6.290,49 punten (gevormd op 19 augustus 2022) wordt gebroken. In dat geval wordt de neutrale bandbreedte opwaarts verlaten en mogen we hogere koersen tegemoet zien.

Steun ligt rond 5.726,81 punten (de bodem van 2 juni). De 200-dagenlijn van de beurs van Portugal laat een zijwaartse verloop zien, terwijl de PSI-index eromheen cirkelt. Dit duidt op een neutrale technische conditie.

Conclusies op basis van de 200-dagenlijn

Op basis van de 200-dagenlijn kunnen conclusies getrokken worden over de technische conditie van een markt. Van een positieve technische conditie is sprake als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

De beursindex wordt opgevangen op of rond de 200-dagenlijn Die 200-dagenlijn laat een stijgend verloop zien De betreffende beursindex vormt hogere bodems boven de 200-dagenlijn

Op dit moment zijn de drie voorwaarden voor de 200-dagenlijn van toepassing op de meeste Europese beurzen. Beleggers positioneren zich steeds duidelijker in de markt.

Uitleg 200-dagenlijn

Indicatoren zijn een aanvullend hulpmiddel om de tendens van de markt te bepalen. De 200-dagenlijn wordt berekend en gevormd door iedere dag de gemiddelde koers van de afgelopen 200 dagen te berekenen. De volgende dag valt de oudste dag af, maar wordt de nieuwste stand aan de berekening van de 200-dagenlijn toegevoegd.

Daarom wordt vaak gesproken van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde. Hoewel deze lijn niet gebruikt kan worden om precieze draaipunten in de markt te vinden, is die wel erg bruikbaar bij de beoordeling van de langetermijnrichting van een trend.

Als de koers boven het 200-daags gemiddelde beweegt en het 200-daags gemiddelde is opwaarts gericht, dan spreken we van een positieve ontwikkeling.

Het omgekeerde geldt uiteraard voor een dalende trend. Cirkelt de koers om een vlakke 200-dagenlijn heen, dan is er sprake van een neutrale trend. Met de 200-dagenlijn kunnen we dus vooral de tendens en richting van de markt bepalen.

In de praktijk blijkt vaak dat wanneer een aandeel in een stijgende trend beweegt, de 200-dagenlijn tijdens correcties voor steun kan zorgen (en vice versa).

Nogmaals, u kunt niet handelen op de kruisingen van de koers met de 200-dagenlijn, de zogenoemde crossings. De lijn dient enkel ter beoordeling van de richting van de langetermijntrend.