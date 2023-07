Slotcall: Zwaargewichten wijzen AEX de weg

De AEX (+0,5%) heeft de smaak op een rustige handelsdag aardig te pakken. We openden nog in het rood, maar al snel verschenen de eerste mooie plussen op de borden.

Van de macro's moeten we het vandaag niet hebben, want de agenda is praktisch leeg. Wat het sentiment mogelijk stuwt, is dat de Amerikaanse overheid meer geld investeert in infrastructuur. Het komt de Dow Jones ten goede, zo ligt deze vooraanstaande index op koers om voor de tiende dag op rij in het groen te eindigen.

Koersuitslagen beperkt

Binnen de AEX zijn de uitslagen zeer beperkt. Het zijn vooral de zwaargewichten ASML (+0,9%), Shell (+0,9%) en Unilever (+0,9%) die de hoofdindex de juiste weg wijzen. Het rijtje dalers is vrij beperkt.

ArcelorMittal moet 1,4% inleveren, maar dan hebben we het eigenlijk wel gehad. De meeste fondsen handelen met een nulletje voor de komma. Het was zo'n dag waarop handelaren er verstandig aan deden om een dagje vrij te nemen.

Volgende week moeten zij er dan weer bij zijn, want dan barst het kwartaalcijferseizoen helemaal los. Ook komen zowel de Fed als ECB door met hun rentebesluit. Aanstaande zondag blikt Arend Jan voor Premiumleden uitvoerig vooruit op de komende beursweek.

Wereldhave

Wereldhave (+4,1%) straalt vandaag op het Damrak. Het winkelvastgoedfonds behaalde een positief indirect resultaat van €13,8 miljoen. Dit is een unicum, want voor het eerst sinds 2015 gaat de intrinsieke waarde omhoog in plaats van omlaag.

Het gebeurt op een opmerkelijke moment, aangezien de overige vastgoedfondsen te maken hebben met dalende vastgoedprijzen. Wereldhave kan een waardestijging van zijn panden wel gebruiken, aangezien de schuldenlast te hoog is.

De zogenaamde loan to value ratio bedraagt 43,9% en moet uiteindelijk zakken onder de 40%. Desondanks is het winkelvastgoedfonds in staat om een hoog dividend te betalen. Het huidige dividendrendement bedraagt een kleine 8%.

Of analist Peter Schutte het aandeel koopwaardig acht, leest u in het onderstaande artikel.

Winkelcentra Wereldhave meer waard geworden IEX Premium https://t.co/Ciw4yZrUUs via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 21, 2023

Koersval Triodos certificaten

De druiven zijn behoorlijk zuur voor beleggers die een deel van hun vermogen hebben geïnvesteerd in Triodos Bank-certificaten vóór de handel werd gestaakt in 2020. De laatst verhandelde koers toen was €84. Anno nu staat er een koers van €30 op het bord. Kortom, een verlies van ruim 64%.

De liquiditeit van de certificaten is fors verslechterd en wat het sentiment ook geen goed doet, is dat de Triodos Bank een belangrijke rechtszaak in Spanje heeft verloren. Het bedrijf moet een schadevergoeding van €120.000 betalen en er bestaat een kans dat er nog meer Spanjaarden een poging wagen om een graantje mee te pikken.

Afgelopen jaar betaalde Triodos een dividend van €2,11, wat neerkomt op een dividendrendement van 7%. Dit is vergelijkbaar met de overige Nederlandse banken. Wat analist Martin Crum van deze certificaten vindt, leest u in het onderstaande artikel.

Waardering nu meer in lijn met andere banken IEX Premium https://t.co/LVTaBEEXjS via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 21, 2023

Top 3 stijgers en dalers

Wereldhave (+3,9%) zoals eerder benoemde punten vandaag. Fugro (-1,6%) doet daarentegen een stap terug. In de IEX-BeleggersPodcast leg ik uit waarom de IEX-Beleggersdesk dit aandeel nog even links laat liggen.

Rentes

De rentes gaan vandaag richting het zuiden. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier daalt drie basispunten tot 2,79%.

Nederland: -3 basispunten (2,79%)

Duitsland: -3 basispunt (2,42%)

Italië: -5 basispunten (4,07%)

Verenigd Koninkrijk: +3 basispunten (4,31%)

Verenigde Staten: -4 basispunten (3,82%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,7%

AEX deze maand: +0,1%

AEX dit jaar: +12,2%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +13,9%

IJzersterke week

De AEX (-0,7%) blijft deze week duidelijk achter ten opzichte van de overige Europese indices. Zwaargewicht ASML (-8,7%) is de hoofdschuldige. De daling van de Nasdaq100 valt mij deze week eerlijk gezegd nog mee. De grote winnaar is de Bel20 (+6,6%). De Belgische hoofdindex profiteert van de sterke koersstijging van Argenx.

AEX

De waarde-aandelen komen deze week bovendrijven. Shell (+3,2%), ING (+3,2%) en Ahold (+2,7%) behoren tot deze categorie. De chippers krijgen daarentegen een pak rammel. De tegenvallende outlook van TSMC is de trigger. Alleen Besi (-0,3%) ontspringt de dans.



AMX

Alfen (+7,3%) en OCI (+8,0%) maken een mooie bounce. Voor beide aandelen blijft het verlies year to date echter groot. Basic-Fit (-5,2%) presenteert dinsdag zijn tweedekwartaalcijfers. De analisten van ING verwachten dat de nettoinstroom van nieuwe leden beperkt blijft tot 38.000. Ter vergelijking: in Q1 was er nog sprake van een groei van 250.000 leden.

ASCX

TomTom (+6,0%) verhoogde afgelopen maandag zijn outlook en wordt hiervoor beloond door beleggers. Verder zijn de uitslagen relatief beperkt. Vivoryon wint 8,2% en Azerion verliest 6,4%, maar dit zijn uitslagen waar de aandeelhouders van deze twee "casino"aandelen niet steil achteroverslaan.



Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan Kamp de vooruitblik.