Het is voorbeurs dubben wat tech, rentes en dollar ons vertellen

De AEX indicatie is -0,2% na een bizar dagje Wall Street.

Daar stegen de blue chips en technologie kreeg op haar donder, laten we er geen doekjes om winden. Zoek de verschillen! En het is allemaal de schuld van TSMC, zo meer.

Dow Jones +0,5%

S&P 500 -0,7%

Nasdaq Composite -2,1%

Russell 2000 -0,9%

Nasdaq 100 -2,3%

SOX -3,6%

Nasdaq Internet Index -2,7%

Nasdaq Golden Dragon Index -0,6%

S&P Dividend Aristocrats +0,6%

We doen het vandaag met een handvol cijfers en een optie-expiratie en dat is het wel. Volgende week komt het halve Damrak, het gros van de AEX en de rest door met Q2's. Grofweg houden we dan alleen nog Unilever, Apple, Amazon, Meta en Nvidia over. Dat is gemakkelijker dan alle namen met cijfercorvée te noemen.

Verder hijsen zowel de Fed als de ECB de rente nog of weer met een kwartje omhoog. Kortom, geniet van het weekend, want het wordt heel druk.

Europese futures starten vlak tot 0,4% lager

De Amerikaanse staan +0,1% à +0,2%

In Azië draait alles met een nul voor de komma en doen China en Taiwan een stap terug en stijgen Japan en Zuid-Korea nipt

Alibaba +0,6%

Tencent -0,2%

SMIC -1,1%

TSMC -3,3% (-5,1% gisteren in New York)

Samsung -1,6%

SK Hynix -1,8%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +1,7% op 14,0 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +5,3% op 112,9

De dollar ligt nu vlak op alweer 1,1138?! Dat was gisteren op dit tijdstip een cent hoger

Goud doet niks, olie stijgt 0,8% en crypto daalt nipt. Bitcoin lijkt mee te doen aan de risico-aversie. Het staat nu op $29.819,38

De rentes liggen even stil na weer vuurwerk. Aandelen, valuta en rentes, ze blaken allemaal van onrust. Het is touwtrekken tussen recessie, rente en inflatie en wellicht niemand die de draai wil missen naar een nieuwe bloeiperiode.



Wat hard stijgt, daalt hard: dat gold gisteren zeker voor de Philadelphia Semiconductor Index (SOX) die eventjes 3,6% af kwam, met als trigger die tegenvallende Q2-cijfers van de Taiwanese grootmacht TSMC:



Dit zijn de ergste dalers uit de Nasdaq 100 met Tesla dat helemaal Van Moof gaat. Dat is vast ook de trigger, want die maakten toch ook veel onderdelen ook zelf? Geintje, maar het is nu de vraag of dit meteen alweer de dip is, of dat het toch echt veel te hard is gegaan.



En dat allemaal hierom dus. Reuters duidt nog even kort en bondig de cijfers, de outlookverlaging en de rest van TSMC. Voornaamste punt: de verwachte draai in de chip-cyclus wordt weer uitgesteld. En dus investeert TSMC minder en dat merkt Veldhoven meteen, Almere en Duiven ook en uiteindelijk alles en iedereen.



Gauw over naar het Damrak, waar Wereldhave Q2's heeft. Dat ziet snel zijn resultaten verbeteren en handhaaft de outlook 2023.



Beter bed is er ook, maar deze cijfers doen niet meer terzake met het geaccepteerde bod. Hydratec was er al gisteravond met Q2's.



Tot slot gaat de AEX tegen 13,9 keer de verwachte winst het hart van het cijferseizoen in. De Nasdaq 100 is twee keer duurder en de S&P 500 de helft.



Mixed heet het dan.

Wall Street ended mixed, with the Nasdaq posting its biggest one-day loss since March while the Dow registered its ninth straight session of gains https://t.co/3mcDjdoW6B pic.twitter.com/8sfbautJgq — Reuters Business (@ReutersBiz) July 21, 2023



Na Siemens Energy, General Electric maakte gisteren ook Vattenfall bekend dat ze hannest met groene energie en dat kost miljarden. Misschien ook maar eens over nadenken: wat nou als groen, duurzaam en ESG de omzet, winst, marge en vrije kasstroom beloftes waarmaakt? Beloftes waar u zelden sommen bij ziet.

WATCH: President Biden pitched the promise of a green economy to union workers in Philadelphia with the message that solar, wind and EV industries can deliver the same economic benefits for organized labor as fossil-fuel-reliant refineries and power plants https://t.co/Bsnliobzzs pic.twitter.com/mXVIAiGWHy — Reuters Business (@ReutersBiz) July 21, 2023



Het zit China ook niet mee:

A new futures market in China was designed to reduce market volatility for the essential EV battery material — yet prices tumbled on their trading debut https://t.co/dDCQtxJrvB — Bloomberg (@business) July 21, 2023



-7,6%, nog meer tech ellende op deze planeet:

LATEST: India’s second-largest software services exporter Infosys falls its most in about three months after a cut to its annual sales forecast spurrs renewed concerns that companies will hold off on technology spending https://t.co/RcuHMOuqhy — Bloomberg Markets (@markets) July 21, 2023



Nee, het viel niet mee gisteren. De koers dan. Zo slecht waren die cijfers toch ook weer niet?

WATCH: Tesla reported numbers this week that made grim reading for investors. Chipmaking titan TSMC added to tech-sector woes. ABB also said demand was weak in markets like China and Germany as the global earnings season off to a very subdued start https://t.co/ltpPrj0Rj3 pic.twitter.com/XPedRaUPiV — Reuters Business (@ReutersBiz) July 21, 2023



Dat zat er in?

Wheat headed for a weekly gain of more than 10% on fears that growing threats to the Black Sea grain trade would curb supplies https://t.co/07lv3q0roi — Bloomberg (@business) July 21, 2023



Bij de uitvinding van het wiel hield ook iedereen de adem in?

Doomsayers have long prophesized an apocalypse caused by new technologies.



And yet somehow we’re still here. Why is artificial intelligence any different, asks @natelanxon https://t.co/sdhQytU5hI pic.twitter.com/QYnmEuGDXy — Bloomberg (@business) July 21, 2023



Goldman Sachs rules the world, zeiden we ooit. Das war einmal. De glans van de bank is behoorlijk verbleekt. JPMorgan Chase, BlackRock en misschien ook wel het pijlsnel opkomende Citadel zijn nu de namen op Wall Street.

From @Breakingviews: Being Wall Street’s best bank isn’t a popularity contest. But being the one with the best stock-market valuation is. And Goldman Sachs is not winning https://t.co/gu6xZpr1St @johnsfoley — Reuters Business (@ReutersBiz) July 20, 2023



Veel plezier en succes vandaag.