Hoe een 'goed' Jim Cramer-advies u toch 1400% kostte

Geen groter vermaak dan leedvermaak, nietwaar? Al helemaal op de beurs, want als u goed zit, zit er altijd iemand nóg beter.

Hoe vaak is het wel niet gebeurd dat u een mooi ritje maakte, verkocht, waarna de koers pas écht begon te lopen...? Gelukkig werkt het ook zo de andere kant uit: hoe vaak schutteren we wel niet, maar is er altijd wel iemand die nog harder de bietenbrug op gaat.

Soms nog en plein publique ook. Wat dacht u van deze meneer?



Haha, wat hebben we weer een lol en inderdaad, dit is om de haren uit het hoofd te trekken. Is Jim Cramer nou zo dom, zjn wij nou zo slim, of zijn we allemaal dom en is alleen Mr. Market slim? Nou, die laatste is ook dom, maar krijgt wel altijd gelijk.

Maar goed, first things first, wat doet Carvana? We citeren Refinitiv:



Een slimme soort van Marktplaats dus. Mooi, maar zeker geen hogere raketwetenschap. Misschien komen er na zelfrijdende auto's ook zelfverkopende wagens, maar zover zijn we nog niet. Enfin, dit is de hele koershistorie van Carvana en u ziet wanneer Jim die call afgaf. Inderdaad, rond de bodem #foutjebedankt



Maar was die call van Jim nou echt zo dom? Nee, want het gros van de aandelen die minimaal -95% inleveren, redt het uiteindelijk niet en legt het loodje. Bovendien ziet u dat op het moment van Cramers aanbeveling de omzet- en winstverwachtingen nog implodeerden waar u bij stond.



Hieronder de marges en vrije kasstroom van Carvana. U ziet dat er iets is gebeurd bij Carvana in Q1 na Jims call. Waar de omzet blijft dalen, stijgt de rest. En hoe. Een enorme en volkomen rücksichtlose reorganisatie? Dat moet bijna wel voor zo'n draai. Of een wonder, kan ook nog, maar dat is niet zo gangbaar op de beurs.

In ieder geval zag Jim die draai niet aankomen. Hoe dan ook, zijn advies van toen is op het eerste gezicht een Enorme Blunder. Gegeven de informatie van toen was het echter misschien een verstandig advies, omdat zulke aandelen in de regel bust gaan. En dit is misschien nou net die ene uitzondering die die regel bevestigt.



Op een veel bescheidener schaal is Philips bij ons ook zo'n verhaal. Fundamenteel gezien is er nu geen aanleiding om het aandeel te hebben. Het fonds verdient voorlopig geen geld (voor u). De koers heeft echter een eigen willetje en het is een van de beste AEX-aandelen dit jaar. En Jim heeft het niet eens getipt.