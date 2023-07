Rustig voorbeurs ondanks tech- en EV-geweld, en dollar en China zien pips

Het bord knippert 0,01% groen of rood, de AEX-indicatie is echt vlak.

Dat geldt voor alle Europese en Amerikaanse futures, maar Azië kleurt rood. En weer speelt technologie de hoofdrol. De chipindustrie klopt bij het Witte Huis aan of het wat minder kan met die exportbeperkingen naar China en er is een EV-prijzenoorlog. En er is meteen ook een koersenoorlog.

Zo meer hierover en we doen het vandaag met amper nieuws op het Damrak. Vanavond komen de Q2-cijfers van Tesla en Netflix binnen, en er is een handvol macrodata. Oh ja, de Big Board zette gisteren weer nieuwe toppen voor het jaar neer. Daar staat wel een wat zwakkere dollar tegenover.

Europese futures openen dus ook vlak tot onveranderd

De Amerikaanse houden het op onveranderd tot vlak

In Azië ligt op de Nikkei 225 (+0,1%) na alles slecht. China, Korea en Taiwan dalen een paar tienden, de Hang Seng krijgt weer slaag (-1,9%) en de Hang Seng Tech (-2,0%) ook

Alibaba -3,1%

Tencent -4,0%

TSMC -1,7%

Samsung -1,6%

Alibaba -3,1% Tencent -4,0% TSMC -1,7% Samsung -1,6% De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +1,1% op 13,5 en de BofA MOVE-index (obligaties) doet +0,9% op 113,5

De dollar daalt 0,1% naar 1,250 en nu alweer duiken er verhalen op dat het einde verhaal is voor de munt

Goud stijgt 0,4%, olie dikt 0,2% aan en crypto zakt een paar tienden. Bitcoin doet het nu op $30.109,19

De rentes zakken ook weer en eigenlijk gaat het hier ook wel hard. Nog maar een week geleden noteerde onze tienjaars ruim 3,0%:



Nog even over die dollar: die staat net vijf cent onder waar het ooit mee begon ten opzichte van de euro:



Ja, het was een fraai dagje op Wall Street. En dan vooral weer technologie. De Nasdaq 100 en SOX (semiconductors) staan nog maar 5% onder hun all-time high, de top van de vorige bull market. Als die neergang de ingeprijsde al-dan-niet Amerikaanse recessie van dit jaar is, komen we heel goed weg.



Er is ook het nodige technieuws, dat wel. Citaat Bloomberg; we gaan zien hoe sterk de chiplobby in de VS is. De naam ASML valt ook. Morgen meldt Veldhoven Q2-cijfers.

Qualcomm gets more than 60% of its revenue from the China region, where it supplies components to smartphone makers such as Xiaomi. Intel counts the nation as his biggest sales region, with China providing about a quarter of its sales.

For Nvidia China provides about a fifth of revenue. So far, chip equipment makers such as Applied Materials have taken the biggest hits to revenue, being forced to knock billions of dollars off their projections.

The US is using some of its powers to influence overseas companies to further cut off China’s access. ASML is facing tighter restrictions from its home government in the Netherlands and new restrictions from the US, because some of its components are made in America.

Here's why the CEOs of America’s largest semiconductor makers are meeting with White House officials https://t.co/ExL3biYGUq pic.twitter.com/1Tkw8fPDA0 — Bloomberg TV (@BloombergTV) July 18, 2023

Er is meer herrie op de Big Board: een EV-prijzenoorlog. Wat een koersen:

Tesla +3,2%

Ford -5,8%

General Motors -3,2%

Rivian -3,3%

Lucid +4,9%



Toe maar, Reuters. Iemand nog zin om in auto's en EV's te beleggen? De marges verdampen waar u bij staat.

Ford deepened a price war in the electric-vehicle industry on Monday by slashing the prices of its F-150 Lightning trucks, including a 17% cut for the base model, as it aims to boost its share of an EV market dominated by Tesla.

WATCH: Ford slashes prices of F-150 Lightning trucks in its aim to boost its share of an EV market dominated by Tesla https://t.co/ve00hhAPiF pic.twitter.com/Za5mAQ53L9 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 18, 2023



Wie volgt?

De prijs van een Tesla Model 3 is nu onder de €40k in Nederland $TSLA pic.twitter.com/4fH2gtCsxy — Mark-Jan Werner (@wrnrm) July 17, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:06 AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen

07:35 Pharming wil Richard Peters als nieuwe bestuursvoorzitter

07:27 Marel sluit nieuwe financiering af

06:57 Europese beurzen openen naar verwachting vlak

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

17 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

17 jul Wall Street hoger gesloten

17 jul Olieprijs lager gesloten

17 jul Wall Street koerst af op hoger slot

17 jul Europese beurzen lager gesloten

De AFM meldt deze shorts met een zowaar een keer geen Alfen en Just Eat Takeaway:



De agenda:

07:00 Novartis - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

13:00 Abbott Laboratories - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Bank of America - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Lockheed Martin - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers tweede kwartaal (VS)



14:30 Detailhandelsverkopen - Juni (VS)

15:15 Industriële productie - Juni (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Mei (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Juli (VS)

Hier is die Amerikaanse data:



En dan nog even dit

Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan, dan maar weer en voor de zoveelste keer?

Stocks were higher Monday as Wall Street braced for quarterly reports from some of the biggest companies in the world.



The Dow gained 0.22%.

The S&P 500 rose 0.38%.

The Nasdaq surged 0.93%. https://t.co/dBeoWMSjcH pic.twitter.com/2f9VLM2tRM — CNBC (@CNBC) July 17, 2023



Minus hoeveel als u er de showroom mee uit rijdt?

De prijs van een Tesla Model 3 is nu onder de €40k in Nederland $TSLA pic.twitter.com/4fH2gtCsxy — Mark-Jan Werner (@wrnrm) July 17, 2023



Het is vast al niet al te gezellig vandaag in de Tesla-board room:

Tesla directors, including co-founder Elon Musk, agreed to return more than $735 million in stock awards to settle an investor lawsuit over board members' compensation packages https://t.co/HUXudfkakp — Bloomberg Markets (@markets) July 17, 2023



Vanavond dus cijfers van Tesla en Netflix:

Hollywood is at a standstill due to strikes by actors and writers. It means investors must weigh up the risks as Netflix prepares to report quarterly results. Though analysts believe the streaming giant is well positioned to cope with the walkouts https://t.co/JXqS1Cznlm pic.twitter.com/z8vKpoJrg1 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 18, 2023



Straks moeten ook nog de Just Eat Takeaway-bezorgers een gedeelte van hun bestellingen zelf opeten:

Uber must face a California lawsuit claiming it should have covered UberEats drivers' work-related expenses, the state's top court said, in what could be a major blow to companies in the largest US state and a win for labor advocates https://t.co/yNZgobSe62 pic.twitter.com/Msrq7Y7OWH — Reuters Business (@ReutersBiz) July 18, 2023



De groei zit zeker even tegen, maar opvallend is dat er ineens allemaal verhalen rondgaan over dat China misschien het Japanscenario volgt van plotselinge stilstand na decennia stormachtige groei. Of zelfs nog erger?

China is entering an era of much slower economic growth, raising a daunting prospect: it may never get rich. More here: https://t.co/mlwL0WCJ34 pic.twitter.com/hDww3Ttyfz — Reuters Business (@ReutersBiz) July 18, 2023



Zijn ze weer behind the curve?

Are global central bankers overlooking signs of a possible disinflation? @cboesib @CMEActiveTrader discuss. — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 13, 2023



Veel plezier en succes vandaag.