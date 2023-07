Slotcall: ASML stuwt AEX tot nieuw jaarrecord

De AEX (+0,5%) heeft er zin in vandaag. Dankzij deze kleine rally sluit de hoofdindex zelfs op een nieuw jaarrecord. Wat vooral opvalt is dat techaandelen er goed bij liggen.

ASML (+3,3%), ASMI (+2,1%) en Adyen (+1,0%) eindigden allen in het groen. Daarmee wordt de sterke lijn doorgetrokken en sluit de AEX een mooie week overtuigend af. Onze hoofdindex zit overwogen in technologieaandelen dus wekt het geen verbazing dat we vandaag de best presterende beurs van de EU zijn. De DAX (-0,2%) sluit zelfs met een klein minnetje.

Hier staat tegenover dat de verzekeraars achterblijven. ASR (-0,2%), NN Group (-1,1%) en Aegon (-1,5%) sluiten in het rood, al zijn de uitslagen ook weer niet dramatisch. Shell (-1,6%) heeft het ook niet vandaag. De dalende olieprijs speelt een rol.

Op het macrofront is het vandaag vrij rustig. We moeten het doen met een cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen gemeten door de Universiteit van Michigan. Er kwam een cijfer van 72,6 uit de bus en dat is aanmerkelijk beter dan verwacht. Positief, al reageerde de markten nauwelijks op dit cijfer. De koersen gingen immers al omhoog.

NSI

Er is veel te doen rondom het kantorenfonds NSI (-3,6%). De vastgoedportefeuille werd in het eerste halfjaar met 9,1% afgewaardeerd. De boosdoeners zijn de stijgende rente en de toename in de hoeveelheid mensen die vanuit huis werken.

Dit heeft een negatief effect op het indirecte resultaat en de boekwaarde per aandeel. Het directe resultaat steeg wel door lagere kosten en autonome huurgroei.

NSI is nog bezig met een nieuw plan en overweegt verschillende opties, waaronder een beursexit en een liquidatie van de beleggingsportefeuille. Of analist Peter Schutte het aandeel koopwaardig acht, leest u in het onderstaande artikel.

Nokia

Nokia (-9,4%) is de grootste bleeder van de Finse beurs. Het bedrijf kwam vandaag langs met een winstwaarschuwing. Anderzijds valt de omvang van dit winstalarm te overzien. De reden zit hem in de toenemende concurrentie van Chinese rivalen zoals Huawei en ZTE, de vertraging in de uitrol van 5G-netwerken en naar eigen zeggen de impact van de coronacrisis.

Rekende Nokia eerst op een omzet tussen de €24,6 - €26,2 miljard, nu is dat verlaagd tot een bandbreedte van €23,2 - €24,6 miljard. En ook de verwachting voor de operationele marge werd aangepast, maar beperkt: geen 11,5% - 14%, maar 11,5% - 13%. Volgens analist Martin Crum is het positief dat de onderkant van de verwachte operationele marge intact is gebleven.

Het is de verwachting dat Nokia over boekjaar 2023 een dividend van €0,14 uitkeert. Dit impliceert een dividendrendement van 3,8%. Of dit voldoende is voor een koopadvies leest u in het onderstaande artikel.

Top 3 stijgers en dalers

De chippers voeren de lijst aan.

Rentes

De rentes lopen vandaag wat op, maar per saldo is er deze week sprake van een scherpe daling. Vorige week vrijdag noteerde de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier nog boven de 4%. Nu zitten we hier ruim onder.

Nederland: +1 basispunt (2,84%)

Duitsland: +1 basispunt (2,47%)

Italië: +1 basispunt (4,17%)

Verenigd Koninkrijk: +4 basispunten (4,46%)

Verenigde Staten: +5 basispunten (3,78%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +3,4%

AEX deze maand: +0,8%

AEX dit jaar: +13,1%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +14,9%

IJzersterke week

Je moet als belegger goed je best doen om deze week een verlies te schrijven. Alle Europese indices vliegen omhoog. Dit geldt ook voor de Amerikaanse indices, al blijft er door de zwakke dollar in de praktijk weinig van deze winst over.

AEX

Technologie straalt. De vijf beste aandelen binnen de hoofdindex zijn allemaal techfondsen of hebben exposure naar technologe (bijv Prosus middels zijn belang in Tencent). De defensieve havens blijven daarentegen achter. Voorbeelden zijn ASR (-2,4%), Ahold (-1,7%) en Unilever (-0,4%).



AMX

Just Eat Takeaway (+12,9%) laat een mooi herstel zien, al is er nog een lange weg te gaan. Air France-KLM (-5,6%) krijgt daarentegen een downgrade van Deutsche Bank om de oren. Alfen (-2,3%) ligt het gehele jaar al slecht.



ASCX

De bouwers komen deze week bovendrijven. BAM (+8,3%) bouncet terug richting de €2. Verder zijn de uitslagen relatief beperkt. NSI is met een verlies van 1,5% de grootste daler. Dat valt te overzien.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen.