De AEX indicatie is +0,2%. Zijn er verder nog vragen? Grapje hoor, vast wel. De dollar daalt, tech stijgt en de baken cijferen, dat is de centrale boodschap vandaag.

Zo meteen meer over technologie, want het is weer bal. Besi staat op een all-time high, ASML en ASMI kunnen er ook wat van, er zijn nieuwe toppen Nasdaq 100 en SOX en in Azië geven met name de Koreaanse chippers 'm nu van jetje. NSI heeft een trading update en de big bank banks op Wall Street cijferen.

Oh ja, het is Quatorze Juillet, maar de Franse beurs is gewoon open. Voor iedereen die dacht dat het Franse beursbedrijf Euronext ons Nederlanders pest door op op Koningsdag Amsterdam open te houden. Het bedrijf hanteert een internationale agenda.

Europese futures

De Amerikaanse

In Azië kleurt alles een paar tienden hoger met Zuid-Korea als uitschieter met +1,2%:

Alibaba -0,5%

Tencent +0,2%

TSMC +1,0%

Samsung +1,7%

Hynix +3,2%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat (verrassend?) +0,5% op 13,6 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -2,0% op 111,8

De dollar verzuipt! Er staat alweer 1,1224, ofwel +0,9%

Goud daalt 0,1%, olie stijgt 0,2% en crypto stijgt tienden tot ruim een procent (en hopt dus weer op risicobereidheid mee?). Bitcoin doet het nu op $31.398,84

De rentes piesen alweer een basispuntje weg onder de ochtendkoffie:



Gefeliciteerd! Besi zette gisteren weer een all-time high neer, zowel op slot- als intradagbasis. De waardering zette ook een nieuwe top neer en die is het hoogste sinds de eeuwwisseling. Daarna daalde het fonds zowat tien jaar, maar dit terzijde. Besi is wel onze duurste chipper, want dit is de verwachte koerswinstverhouding van:

ASML 31,9

ASMI 31,0

NXP 15,6

Het hoeft natuurlijk niet té duur te zijn, als de omzetten en winsten maar weer in tred gaan lopen. Dat kan, maar is nog niet zo.



De AEX zelf is ook wat goedkoper dan Besi, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de combinatie van hoog gewaardeerde technologie en laag gewaardeerde financials en cyclicals in de index.



Besi is ook duurder dan de Nasdaq 100 (27,8 keer de verwachte winst) en die blijft maar gaan, dit jaar al +42,0%.



Dat geldt ook voor semiconductorindex SOX en die staat precies op +50,0% dit jaar! Nu maar hopen dat AI voor Artificial Intelligence blijft staan en niet voor Abnormal Investors wordt ingeruild.



NSI heeft bij ons een trading update en hoewel er maar een paar regels staan, staat er veel in. U turft challenging, new dividend policy to be proposed en strategic review. Het gaat vooral om het laatste, ABM Financials news daarover:

Het bedrijf is momenteel bezig met een strategische beoordeling van de activiteiten om de mogelijke impact van het afschaffen van de FBI-status in kaart te brengen.



Daarover zei NSI donderdag dat verschillende opties worden overwogen, waaronder dat als opzichzelfstaand beursgenoteerd bedrijf met een nieuwe strategie, privatisering van het bedrijf als ook een mogelijke fusie.



NSI wil meer focus op zijn vastgoedportefeuille in Amsterdam en zal zich in toenemende mate ook richten op duurzaamheid, zei het donderdag.



Tot slot nog een bescheiden green shoot. Stadstaat Singapore meldt als eerste een BBP Q2 schatting en die valt reuze mee: geen recessie.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:20 Omzetwaarschuwing Nokia

08:05 AEX last vermoedelijk adempauze in na sterke opmars

07:58 Flow Traders draagt nieuwe CFO aan

07:45 Verlies voor Ericsson

07:44 CEO en CFO Renewi herbenoemd

07:01 Beursagenda: macro-economisch

07:00 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:59 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:54 Europese beurzen openen naar verwachting vlak

13 jul Wall Street sluit hoger

13 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

13 jul Olieprijs stijgt

13 jul Fed-bestuurder Bullard vertrekt

13 jul Wall Street koerst hoger

13 jul Europese beurzen sluiten hoger

13 jul Hogere winst NSI

13 jul Slotcall: Damrak feest verder aan vooravond cijferseizoen

De agenda met die Wall Street banken:

07:00 NSI - Halfjaarcijfers



12:00 BlackRock - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Citigroup - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 UnitedHealth - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Wells Fargo - Cijfers tweede kwartaal (VS)



11:00 Handelsbalans - Mei (eur)

14:30 Importprijzen - Juni (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juli (VS)

En dan nog even dit

Het was gisteren dus weer reuze gezellig op de Big Board met S&P 500 +0,9%, Nasdaq 100 +1,7% en SOX zelfs +2,0%:

WATCH: US stocks extended recent gains to end higher, with the Nasdaq rising more than 1% for a second straight day, as data showed the annual increase in producer inflation was the smallest in nearly three years https://t.co/QoGyLCvMBf pic.twitter.com/xABPOg3IUj — Reuters Business (@ReutersBiz) July 14, 2023



Deze dus:

JUST IN: Singapore’s economy unexpectedly expands in the second quarter, staving off fears of a technical recession https://t.co/GuvG7IlYrz — Bloomberg Markets (@markets) July 14, 2023



Oh. Dit is dan weer minder

Americans aren't just shopping for cheaper food options. They're cutting back on buying altogether, the Conagra CEO said https://t.co/kHxK3UIqqZ — Bloomberg Markets (@markets) July 14, 2023



Geen nieuws?

Breakingviews - Exxon’s carbon-capture deal is pale shade of green https://t.co/QfxxJVGMtQ — Reuters Business (@ReutersBiz) July 13, 2023



Nog steeds geen witte rook:

Correction: Microsoft and Activision are considering giving up some control of their cloud-gaming business in the UK to appease regulators by the July 18 merger deadline https://t.co/ITyTBpI6gC — Bloomberg Markets (@markets) July 14, 2023

'

Weer een nieuw speeltje, hoeveel uren in heeft die man wel niet in een dag en in hoeveel verschillende delen kan hij zijn aandacht vouwen?

WATCH: Billionaire Elon Musk launched his new startup xAI, tasked with creating what he says would be a safer artificial intelligence https://t.co/U4G5j4kVox pic.twitter.com/K9XjObovPQ — Reuters Business (@ReutersBiz) July 14, 2023



En de uitsmijter:

Stability AI co-founder Cyrus Hodes has sued the company, claiming he was tricked into selling his stake for $100 months before the British startup hit a $1 billion valuation https://t.co/N0RLx7coBk — Bloomberg Markets (@markets) July 13, 2023



Veel plezier en succes vandaag.