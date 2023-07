Wat een koersen weer voorbeurs en tech blijft de show stelen

De AEX-indicatie is honderdsten hoger na een lekker dagje en dat is sterk.

Goed dat de beurzen standhouden na een behoorlijk bullish dagje, maar de AEX is nu wel nét achterblijver. Wat doen we vandaag? Pepsico start het Q2-cijferseizoen, morgen zijn de grootbanken Wall Street aan de beurt, BASF verlaagt de outlook, het is stil op het Damrak en de agenda is leeg.

En Dividend Aristocrat Pepsico moet u gewoon even zien - beter nog dan Coca-Cola



Het overzicht:

Europese futures openen vlak tot 0,2% hoger

De Amerikaanse staan alweer in de bekende stand: van +0,1% voor de Dow Jones en +0,2% voor de S&P 500 tot +0,4% voor de Nasdaq 100

In Azië vliegt Hongkong: Hang Seng +2,5%, Hang Seng Tech +3,3%, want Alibaba wordt een boete kwijtgescholden. China, Japan, Korea en Taiwan stijgen tienden tot ruim een procent

Alibaba +2,7%

Baidu +3,3%

JD.com +5,6%

Tencent +2,4%

TSMC +1,2%

Samsung +0,7%

Nota bene, strikt genomen is er niet eens zo goed nieuws uit China. En dat is zacht uitgedrukt. De term Japan scenario valt ook steeds meer. In de jaren tachtig was het algemene gedachte dat Japan de VS economisch ging inhalen. Nooit meer iets van vernomen sinds 1989. Ergo, Peak China? Zeg het maar.

Haperend groeimomentum in China in juni:



- Export: -12,4% j/j ,(verw: 9,5%, mei: -7,5%). De grootste krimp sinds covid-19 , door zwakke wereld- én lokale vraag

- Import: -6,8% j/j (verw: -4%).



Boodschap aan Chinese centrale bank: “Lagere rentes, aub” pic.twitter.com/fekHZER2Cq — Tom Simonts (@TSimonts) July 13, 2023



We gaan verder, want we moeten verder en we zullen ook verder:

Zo! De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -8,8% op 13,5 en de BofA MOVE-index (obligaties) doet -10,2% op 114,1

De dollar zakt 0,1% naar 1,1137

Goud ligt vlak, olie stijgt 0,3% en crypto daalt een paar tienden. Bitcoin staat nu op $30.274,66

De rentes bevestigen aandelen, weer lager:



De onopvallendste opvallendste beweger momenteel is misschien wel de dalende dollar. Die staat op het laagste punt in zowat anderhalf jaar. Bloomberg weet nog meer:

The dollar has defied predictions of a prolonged slump since at least the beginning of the year, but top money managers say it’s now on borrowed time as US exceptionalism wanes.

The greenback is weakening as US interest rates near a peak and the Federal Reserve’s aggressive tightening begins to take a toll on the world’s largest economy, investors say.

Nu komt het:

The currency’s slide is also prompting Wall Street strategists to rejig their calls on the euro.



Verder... wat hebben we wel niet voor beursjaar in New York? En dat met een dreigende recessie en een enorme Wall of Worry.



Moest u van alle huizen en banken dit jaar niet van de VS naar de EU? Het is zowat ieder jaar ditzelfde liedje. Ook in 2023 weer. Het Damrak presteert heel wat minder dan Wall Street, de lijntjes staan ook aanzienlijk minder fier in eigen grafiek, maar dit jaar hebben we herbelegd toch al AEX +13,2% in de tas.



Niet-beursgenoteerd en in feite maar een klein bedrijf, maar half Nederland bemoeit zich ermee: iedereen kent Van Moof. Ja, de marketing was wel op orde. Design ook. Techniek, service en logistiek wat minder... Puur wanbeleid lijkt het. Zouden Pon en Accell mee kijken?

Op de rand van een faillissement, en een legertje boze klanten voor de deur, met een kapotte fiets. Dat is in het kort het verhaal van fietsenfabrikant #VanMoof vandaag. Hoe kwam het zo ver? #Nieuwsuur pic.twitter.com/LZQg9ZUYNy — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) July 12, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:11 Britse export omlaag

08:09 Afname productie Britse industrie

07:59 AEX afwachtend van start na koerssprong een dag eerder

07:32 Lagere volumes maar hogere omzet bij Barry Callebaut

07:22 Halfgeleiderspecialist VAT ziet resultaten onder druk staan

07:22 Arcadis aan het werk voor Amerikaans leger

06:59 Europese beurzen openen waarschijnlijk vlak

06:58 Chinese export in juni flink gedaald

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen

12 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

12 jul Wall Street hoger gesloten

12 jul BASF verlaagt outlook 2023

12 jul Olieprijs hoger gesloten

12 jul Bedrijvigheid Amerikaanse economie licht gestegen - Beige Book

12 jul Musk lanceert AI-bedrijf

12 jul Wall Street koerst af op hoger slot

12 jul Europese beurzen hoger gesloten

De AFM meldt deze shorts:



Het vrijwel gehele overzicht:



De agenda:

00:00 Holland Colours - Jaarvergadering



12:00 PepsiCo - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Delta Air Lines - Cijfers tweede kwartaal (VS)



04:00 Handelsbalans - Juni (Chi)

08:00 Industriële productie - Mei (VK)

08:00 Handelsbalans - Mei (VK)

08:45 Inflatie - Juni (Fra)

10:00 Maandrapport IEA (Fra)

11:00 Industriële productie - Mei (eur)

14:00 Maandrapport OPEC (Oos)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - Juni (VS)

En dan nog even dit

S&P 500 +0,7% en Nasdaq 100 +1,2%:

WATCH: Wall Street closed higher after an encouraging Consumer Price Index report boosted investors’ expectations that the Federal Reserve may let interest rates stand after one more 25-basis-point hike expected at its July policy meeting https://t.co/TWGKc4r6SK pic.twitter.com/grXKKGsX7k — Reuters Business (@ReutersBiz) July 13, 2023



Stick en carrot is het in China?

China tech stocks advanced for fourth day in Hong Kong as signs of a government crackdown bolstered investor confidence https://t.co/SQeYViX2Q7 — Bloomberg Markets (@markets) July 13, 2023



Toe maar:

WATCH: Shares of Domino’s Pizza soared more than 10% after the pizza chain announced a partnership with Uber in a bid to boost lagging sales https://t.co/fo8fHotC5h pic.twitter.com/9pZcJMEJhH — Reuters Business (@ReutersBiz) July 13, 2023



Dit is een bekende: Domino's en Alphabet (toen nog Google) gingen in augustus en september 2004 naar de beurs. Welk bedrijf deed het beter?



Dit is dan weer minder grappig, toch?



Bent u weer bijgepraat:

WATCH: From why Sarah Silverman is suing Meta and OpenAI to how robots promise not to overthrow their human masters, we round up the week's big stories from the AI revolution pic.twitter.com/rSNVUJFBoC — Reuters Business (@ReutersBiz) July 13, 2023



+1,5%:

WATCH: South Korean company LG Electronics said it is targeting $77 billion in sales by 2030 as it announced its future strategy https://t.co/ymE7mMKrKd pic.twitter.com/Q0XENMm3XZ — Reuters Business (@ReutersBiz) July 13, 2023



Intussen in Duitsland: het land heeft zich deze eeuw volkomen in slaap laten sussen door goedkope euro en energie?

Siemens is set to unveil a new investment in Germany, a moment Chancellor Olaf Scholz is looking to seize as part of his efforts to reverse an exodus of capital from Europe’s biggest economy https://t.co/pN9w9bzD0a — Bloomberg Markets (@markets) July 13, 2023



Bedrijven controleren banken in plaats van andersom?

Wij bij IEX fouilleren altijd standaard bankiers die op bezoek komen, vervolgens controleren we al hun disclaimers en de antecedenten van de advocaten en mediatypes die ze altijd per strekkende meter met zich meeslepen, uurtje laten uithangen in de wind en daarna gaan ze 24 uur in quarantaine. Op water en brood.

Zo te zien zijn we trendsettend :-)

Big companies toughen banking partner screening after crisis - survey https://t.co/aGbJJ0hD2q pic.twitter.com/2kVnKMtSSq — Reuters Business (@ReutersBiz) July 13, 2023



Veel plezier en succes vandaag.