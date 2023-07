Over de grote geheimzinnige Nasdaq-herweging op 24 juli

Dit is de Top 50-plus - ons NXP is zo nog net in beeld - wat betreft beurswaarde in de Nasdaq 100. Die geldt als dé tech-index, daarom kijken we bij IEX daar altijd naar en niet naar de veel bredere Nasdaq Composite. Vraag alleen niet wat Pepsico, Costco, KraftHeinz, Starbucks en Walgreen Boots in de Nasdaq 100 doen.



Nogal logisch, die fondsen staan genoteerd aan de NASDAQ en behoren tot de 100 grootste bedrijven aldaar genoteerd.