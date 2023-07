Amerikaanse banken lijken technisch weer op te leven

De Amerikaanse beurzen lopen zich warm nu het cijferseizoen deze week van start gaat. Vrijdag komen de eerste grote Amerikaanse banken, JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup, met hun tweedekartaalcijfers. Bank of America en Morgan Stanley volgen volgende week dinsdag en Goldman Sachs is woensdag aan de beurt.

De Amerikaanse bankensector heeft het dit voorjaar lastig gehad. Mede als gevolg van enkele faillissementen, o.a van Silicon Valley Bank in maart, is de bankensector hard onderuit gegaan.

Technisch hebben de grotere Amerikaanse banken die crisis overleefd, want sinds maart zijn verdere koersdalingen uitgebleven. Wel bleven de meeste Amerikanse banken de laatste maanden apatisch, met louter zijwaartse koerspatronen.

Maar de bankensector mag van de intensive care af, nu correctieve (dalende) fases breken. Aan de start van het cijferseizoen lijken banken technisch hun futloos koersgedrag te beëindigen en de malaise van zich af te schudden. Er lijkt een voorzichtige opleving plaats te vinden

Volgens het Amerikaanse beleggersblad Barron’s zijn bankaandelen weer aantrekkelijk. Veel van het pessimisme over de faillissementen van dit voorjaar is volgens Barron’s al ingeprijsd. Goede resultaten bij de grootste banken zouden de sector een impuls kunnen geven.

Voorafgaand aan de kwartaalcijfers bekijk ik vandaag het kortetermijnverloop van enkele Amerikaanse banken. Zoals gezegd leven de meeste Amerikanse banken technisch weer op. Vooral JP Morgan Chase heeft een prima technisch plaatje.

Bank of America komt tot leven

Bank of America fluctueert binnen een horizontaal koerspatroon, maar zet recente toppen onder druk. De herstelbewegingen vinden plaats vanaf de steun op $28,10 (bodem van 6 juli). Indien de horde rond $29,80 (top van medio juni) breekt, klaart de lucht op.

De opwaartse uitbraak buiten de recente trading range geeft opwaarts ruimte voor een stijgend koersverloop.

De relatieve-sterktelijn (blauwe lijn), die het koersverloop van Bank of America vergelijkt met dat van de rest van de markt, is nog zwak. Dit geeft aan dat Bank of America slechter presteert dan de brede markt.



Citigroup breekt patroon met lagere koerspieken

Citigroup laat een zijwaartse koersbeweging zien. Het herstel vindt plaats vanaf steun $45,11 (bodem van 6 juli). Zodra de eerste horde rond $47,29 breekt, kan de koers naar weerstand $49,42 (top van medio juni). Nu bovendien het patroon met lagere koerstoppen wordt gebroken, verdwijnt de verkoopdruk blijkbaar uit de markt.

De neerwaarts gerichte relatieve-sterktelijn geeft aan dat Citigroup minder presteert dan de markt.



Goldman Sachs komt tot leven

Ook Goldman Sachs klimt technisch uit de grotten. Goldman Sachs veert op boven steun $310,56 (bodem van 27 juni). Indien de eerste horde $329,40 (top van 3 juli) breekt, komt $347,73 (top van medio juni) in het vizier. Maar lagere toppen geven aan dat de verkoopdruk nog niet volledig boven de markt weg is.

De dalende relatieve-sterktelijn geeft aan dat Goldman Sachs slechter presteert dan de brede markt.



JP Morgan Chase biedt mooi technisch plaatje

JP Morgan Chase geeft een prima technisch plaatje te zien. De bank zet de gematigde uptrend voort, nu de toppen van de afgelopen maanden tussen $143 en $145 zijn gebroken. Op de grafiek is bovendien een patroon zichtbaar met hogere toppen en bodems.

We zijn gematigd positief over JP Morgan Chase. Voorwaarde is wel dat steun $137,62 (bodem van 23 juni) intact blijft. Het koersdoel handhaven we rond weerstand $169,44 (gevormd op 24 november 2021).

De zwakke relatieve-sterktelijn lijkt om te keren. Dit geeft aan dat JP Morgan Chase minder slecht gaat presteren ten opzichte van de rest van de markt.



Morgan Stanley blijft voorlopig neutraal

Morgan Stanley fluctueert tussen steun $82,60 (bodem van 23 juni) en weerstand $87,65 (top van 3 juli). Het technisch beeld is te onduidelijk voor posities. De neerwaarts gerichte relatieve-sterktelijn geeft aan dat Morgan Stanley minder presteert dan de markt.



Wells Fargo maakt een pas op de plaats

Wells Fargo komt uit de problemen. De hogere koersbodems signaleren vraag naar het aandeel.

De opwaartse trend krijgt een nieuwe impuls indien de recente koerspiek op $43,62 (top van 5 juli) naar boven wordt gebroken. Er mag dan een verdere koersstijging verwacht worden richting $47,43 (top van eind februari). Enkel bij een terugval onder steun $40,29 (bodem van 23 juni) verzwakt het beeld.

De vlakke trend van de relatieve-sterktelijn (blauwe lijn) geeft aan dat Wells Fargo even hard loopt als de rest van de markt.