Er is een stille bitcoinrevolutie gaande. Op Wall Street zelf nog wel

Het statige Standard Chartered - de bank is een fusie van The Chartered Bank of India, Australia & China en Standard Bank of British South Africa - ademt een en al old school en stiff upper lip Brits bankieren en historie.

En misschien ook wel risico-aversie. Het is in ieder geval niet een bank die u associeert met gillende koersdoelen voor... bitcoin? Toch is het zo. En hoe.

Dat (al dan niet nog voor het hekje te verschijnen) finfluencers en crypto-goeroes allerlei koersdoelen roepen tot zelfs een miljoen en meer, is gezien hun eigenbelang niet zo raar. Zonder business, omzet en verdienmodel moet het (op de beurs altijd) van het mooie verhaal komen, en dat is al die finfluencers en - nieuw beurswoord - disclaimerlozen en pluggers wel toevertrouwd. Bij voorkeur is het ook een onbegrijpelijk verhaal, want dat maakt het alleen maar interessanter en spannender.

Verdiep je erin, is de strenge preek die u dan altijd meekrijgt. Maar vooral dat een Britse bolhoedbank met zo'n koersdoel én mooi verhaal komt, maakt nieuwsgierig naar het waarom.

Bitcoin may reach $120,000 by the end of 2024, Standard Chartered forecasts, as an expected improvement in crypto miners' fortunes allows them to hold on to more of the tokens https://t.co/OBEYIXuWc7 — Bloomberg Markets (@markets) July 10, 2023



Hoezo $120.000?

Hoe komt Standard Chartered bij dit koersdoel? Het is om puur technische redenen en niet omwille van sentiment, correlatie, marktomstandigheden, wetten, of weer een revolutie (inflatie-hedge en marktonafhankelijke waarde-opslag kwamen langs en gingen daarna - helaas pindakaas - ook weer voorbij).

Opgelet, dit is áltijd het strijdpunt. Wees het er vooral mee oneens, maar ondergetekende zit door schade en schande wijs geworden altijd standaard in Team Vrije Kasstroom. Bitcoin is een prijs op het koersenbord - letterlijk is het zelfs niks meer en niks minder. Want crypto boekt zelf gewoon geen omzet en verdient dus geen geld.

U moet het puur van koerswinst hebben, of de bereidheid van iemand anders er meer voor neer te tellen dan u deed. Dividend, coupon of andere terugkerende inkosten die vermogen laten groeien, zitten er niet in. Prima, maar wees u daarvan bewust en bepaal zelf maar of u dit beleggen, handelen, speculeren of gokken vindt.



Over finfluencers gesproken! Wie hebben we daar met een miljoen? Zij dus. Enfin, als u Standard Chartered niet begrijpt of volgt, dan is het misschien wel zo veilig om deze oude, door ons ooit collectief bedachte IEX-beurswijsheid te volgen: beleg nooit in een product dat u niet binnen twee minuten begrijpt.



Halving

Standard Chartered verwijst ook naar de vierjaarlijkse Halving or Halvening als onderbouwing voor het koersdoel. Die halving houdt in dat miners nog maar de helft van het aantal bitcoins kunnen verdienen, want anders worden het er meer dan die vaste 21 miljoen.

Crypto enthusiasts are hopeful a once-in-four-years rewriting of Bitcoin's underlying code will extend the current market rally https://t.co/mzTfBAILzr — Bloomberg Crypto (@crypto) July 8, 2023



(Being) hopeful is overigens geen goede beleggingsstrategie. Hopen is verkopen is wel een oude optiehandelarenwijsheid, om in deze sferen te blijven.

Of gaat u toch hopen en kopen? Het is zeker verleidelijk. Hieronder staat mischien even niets over de welbekende resultaten uit het verleden, maar die riedel kunt u zelf wel opdreunen.



Ja, wie wil er niet zulke ritjes maken? En dan kan het echt niemand schelen hoe, waarom en waar dat geld eigenlijk vandaan komt. Het antwoord luidt evenwel altijd: van een andere hebzuchtige. Daar is niks mis mee, maar weet het wel.



Wall Street

Eén argument om aan een fors hogere bitcoinprijs te denken laat Standard Chartered liggen: waar de typische crypto-industrie zelf na alle schandalen en implosies met de broek op enkels staat...



... zit Wall Street op het vinkentouw. Ja, dezelfde traditionele industrie die de hele FC Crypto wel even een lesje ging leren.



Dat gaat weer met het gebruikelijke opportunisme. Dit is een constatering en geen waardeoordeel. Neem BlackRock, dat al jaren het héle bedrijfsleven zijn ESG-normen oplegt - met dat soort marktgewicht heeft dat enorme impact. Crypto met zijn carbon footprint en excessen is dan weer geen probleem voor de vermogensbeheerder.

Het is zo wel een olifant-met-een-lange-snuit-verhaal aan het worden. Want was bitcoin niet bedoeld om los te staan van traditionele assets, markten, industrie, centrale banken, overheden en toezicht, ofwel het fiatgeldsysteem? Misschien is deze aloude beurswijsheid daarom nog het meest van toepassing op het ongrijpbare bitcoin en crypto.

En is tevens het belangrijkste advies:

Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.

Zo lang als het kan? Want het is afwachten wat AI voor crypto gaat betekenen. En wat gaat er gebeuren als er weer een nieuwe generatie jongeren naar de beurs komt? Die willen misschien wel een ander speeltje dan crypto van die wokies, of hoe ze straks de hippe Gen Z van nu ook maar gaan noemen. Misschien wel cryptogekkies :-)