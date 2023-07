Slotcall: Mini-stijging AEX, chippers sidderen voor inflatiecijfer

Een matte dag op het Damrak, meer valt er niet van te maken. Lage volumes, een index die nauwelijks van zijn plek kwam en uiteindelijk een plus van maar liefst +0,01% op het bord.

Hoewel, Damrak, eigenlijk is alleen de AEX zo tam vandaag. De Midkappers en smallcaps lopen met 0,9% veel meer in de pas met de rest van de Europese beurzen, die eigenlijk best fraaie plussen laten zien.

Als Amsterdam zo uit de pas loopt met de rest dan weet u net meestal wel: de chippers. Het chiptrio uit de AEX bungelt gebroederlijk onderaan in de AEX met zo'n 2% verlies en trekt zo de hele index onder het Europees gemiddelde.

Eind van het vermaak

En dat op de dag dat de European Chips Act door het Europees parlement komt. Die wet zou de wereld er toch weer iets positiever moeten laten uitzien voor alles wat Europees is en met chips te maken heeft, maar in dit geval is het bezit van de saeck kennelijk weer eens het einde van het vermaeck.

Belangrijker reden waarom techaandelen er zwak bijliggen is doorgaans de rente. Morgen komt er een belangrijk Amerikaans inflatiecijfer uit, en de markt siddert een beetje voor een slechte uitkomst. Zie ook Amerika, waar de Nasdaq in de min staat, terwijl Dow Jones en S&P 500 stijgen.

Meer en meer begint het besef door te dringen dat de inflatie weliswaar is beteugeld, maar nog verre van verslagen. Reden voor deze econoom om zelfs Churchill te citeren

This is 'the end of the beginning' of the battle against inflation, economist says https://t.co/fIXXbNBae6 — CNBC (@CNBC) July 11, 2023

In Europa zal bij de ECB ook niet juichend zijn gereageerd op het Duitse ondernemersvertrouwen, dat slechter uitviel dan verwacht. Beleggers zullen in eerste instantie denken dat economische zwakte betekent dat de bank weer snel zal moeten gaan stimuleren, maar feit is dat ook in Europa de inflatiegeest nog lang niet terug in de fles is en het belangrijkste mandaat van de ECB is nu eenmaal prijsstabiliteit.

German ZEW survey highlights concerns over shaky recovery. ZEW investor expectations fell to -14.7 in Jul (estimate -10.6) from -8.5 in June a bad omen for econ growth. pic.twitter.com/9yraYevD9y — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 11, 2023

Een Belgische chipper

Met de Nederlandse chippers achterin het peloton vandaag, besloot analist Ivo Breukink eens te gaan rondneuzen op de Belgische beurs, waar de kleine chipontwerper Melexis staat genoteerd. Vooral actief in de autosector, maar, zegt Breukink, "nog lang niet uitgegroeiid".

Na een terugval in 2019 herstelde het weer en boekte vorig jaar zelfs een recordomzet. Het bedrijf ontwerpt vooral chips voor auto’s: sensoren, chips voor Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)-functies zoals automatische remmen, maar ook chips die worden gebruikt in bijvoorbeeld accu’s van elektrische auto’s. De automarkt is een aantrekkelijke groeimarkt voor chipbedrijven aangezien er in auto’s steeds meer chips gaan voor bijvoorbeeld de ADAS- en infotainmentfuncties.

Het hele artikel, en Breukinks advies leest u hier.

Bitcoinrevolutie

Als onze market watcher Arend Jan Kamp zich onaangekondigd met bitcoin gaat bezighouden weet u zeker dat er ècht weinig te beleven was op de beurs. Maar volgens Kamp is er een 'stille bitcoinrevolutie' gaande.

Nu de finfluencers en believers van het eerste uur, in de woorden van Kamp 'met de broek op de enkels' staan, mengen zich plots gerespecteerde namen uit de City en Wall Street zich aan het cryptofront. Met behoorlijk ambitieuze koersdoelen bovendien. Was bitcoin niet ooit opgericht om die partijen overbodig te maken? Lees hier meer.

De brede markt

De kleinst mogelijke plus voor de AEX, als we afronden op honderdsten van procenten. Daarmee loopt Amsterdam serieus uit de pas met de rest van Europa. Zie hierboven waarom. Parijs zet onder aanvoering van Unibaii-Rodamco en zwaargewicht LVMH zelfs een plus van een vol procent op het bord.

In Amerika ligt tech (Nasdaq) er net als hier slechter bij dan de brede markt

De olieprijs zet een inmiddels redelijk gestage opmars voort

Eurodollar tikte gisteren de $1,10 aan en bivakkeeert daar nu vlak onder

Bitcoin draait al een poosje stationair boven $30.000

De rentes

Rust aan het rentefront. In Zwitserland is zelfs geen enkel zuchtje wind te besoeuren.

Het Damrak vandaag

De Top-3 en Flop-3 op de Amsterdamse beurs:

ING (+2,9%)voert het AEX-peloton na een (kleine) koersdoelverhoging van Bank of America

Verder liggen vooral cyclicals als ArcelorMittal (+1,6%) en Randstad (+1,6%) goed

Shell (+1,1%) gaat goed op de gestaag stijgende olieprijs

De Amsterdamse chippers vieren geen feest over de Europese chipwet: ASMI is grootste daler in de AEX met -2,4% en ASML en Besi zitten daar niet ver achter

In de AMX zijn de grondstofgevoelige fondsen de baas: OCI, Vopak en AMG. De laatste kreeg vandaag een koersdoelverhoging

Waar de banken over het algemeen goed liggen, is Van Lanschot de pisang in de AMX: Kepler Chevreux haalt het van de kooplijst

Feest bij Accsys, dat na een imposante opmars in de laatste weken eindelijk weer pennystock af is: €1,02

De agenda voor morgen

Veel is het niet, maar er staat om half drie wel een whopper van een macro op de agenda.

14:30 VS inflatie CPI jun (consensus +0,3% MoM)

16:30 VS olievoorraden

En dan nog even dit

Zeldzame metalen worden iets minder zeldzaam

IEA says critical minerals supply could pull close to demand by 2030 https://t.co/uFmHMg156Q pic.twitter.com/gBcr5mqy1j — Reuters Business (@ReutersBiz) July 11, 2023

Corné houdt het waakvlammetje in de gaten

Ik weet het is warm en dus kijkt niemand naar de gasprijs. Maar hier toch even een grafiek. pic.twitter.com/eeCJdwAv6F — Corné van Zeijl (@beursanalist) July 11, 2023

Spoiler: Schiphol staat niet in de Top-10 van slechtste vliegvelden.

Here are the worst airports in Europe for flight delays, and where to fly instead https://t.co/UuDlmIbwV1 — Bloomberg (@business) July 11, 2023

Alvast een vooruitblik op de soort-van-officiële start van het cijferseizoen komende vrijdag, als de grote Amerikaanse banken (en Blackrock) de boeken openen.