Het ziet er aardig uit voorbeurs, maar markt wacht echt op trigger

De AEX indicatie is +0,2% na een positief en wat nikserig dagje Wall Street.

Wellicht is de beurs nog altijd in afwachting van een trigger voor echt richting. Het kan het aanstaande cijferseizoen zijn. Tech en dat met name Chinese tech en chippers liggen goed op nieuws Alibaba vandaag en de omzet van TSMC gisteren. Verder valt op dat EUR/USD weer boven 1,10 staat en de rentes doen niks.

Europese futures openen tussen +0,1% en +0,5%

De Amerikaanse staan 0,2% hoger

In Azië stijgen China en Japan nipt, maar Hongkong, Zuid-Korea en Taiwan staan zelfs rond +1,5%. Chippers liggen goed na de cijfers nabeurs Taiwan gisteren van TSMC. De SOX eindigde +2,1% in New York. Hongkong profiteert van het bericht dat Alibaba-dochter Ant Group een dikke boete krijgt kwijtgescholden, onderaan meer.

Alibaba +2,1%

Tencent +1,8%

TSMC +2,1%

Samsung +2,5%

SK Hynix +1,8%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +1,6% op 15,1 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet +1,0% op 131,7

De dollar heeft een tikje gehad geisteren en daalt nu 0,1% naar 1,1016

Goud stijgt 0,2%, olie dikt 0,4% aan en crypto zakt een paar tienden. Bitcoin doet het nu op $30.448,85

De rentes houden nog de kaarten tegen de borst.



Bevestiging van de eerste schatting van 5,7% YoY, onze inflatie blijft maar veel te hoog.

Consumentengoederen en -diensten waren in juni 5,7 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. De afname komt vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en voeding. Meer via: https://t.co/QxhFPcKtGt #inflatie pic.twitter.com/zppz3k2yeH — CBS (@statistiekcbs) July 11, 2023



De Duitsers zijn ook al door en dit keer heeft denk ik niemand bezwaar dat we weer es tweede zijn achter hen. Morgen zijn de Amerikanen er met hun inflatie en die doen niet aan eerste schattingen.



Zowel zondag (hier) als gisteren (hier) las u hier op IEX al vooruitblikken op het cijferseizoen met de harde data. Zoals dit plaatje bijvoorbeeld en het punt is vooral dat de VS zoveel duurder is dan de rest en dan vooral VK, Duitsland en Hongkong.



Even tussendoor, voor de AEX valt het waarderingsgat met Wall Street mee. Dit ziet er vrij normaal uit.



Tot zover de harde data. Bloomberg komt vandaag met een zachte poll aan zetten en die is niet bijster positief. En volgens de boekjes is dat dan weer positief, zoiets dan maar?



De bron:

Stocks face further losses during this earnings season as profit warnings loom https://t.co/lhbg3rrQXh — Bloomberg Markets (@markets) July 10, 2023



Duim tenslotte voor het Duitse ondernemersvertrouwen, het is alweer het eerste cijfer over juli.





Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:10 Britse werkloosheid gestegen

08:06 Duitse inflatie inderdaad gestegen

08:03 'ASML neemt minder mensen aan'

07:58 Licht hogere start AEX voorzien

06:54 Europese beurzen openen naar verwachting verdeeld

06:50 Nederlandse inflatie gedaald

06:43 Beursagenda: macro-economisch

06:42 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:41 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

10 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

10 jul Wall Street hoger gesloten

10 jul Consumentenkrediet VS minder hard gestegen

10 jul Olieprijs lager gesloten

10 jul Wall Street koerst af op hoger slot

10 jul Europese beurzen hoger gesloten

De AFM meldt deze shorts met alweer...



... Alfen dus en het lijkt wel hoe meer de koers daalt, hoe meer shorters dit aantrekt.



Brother in arms Just Eat Takeaway ook maar dan, hier is het beeld meer zijwaarts. Kunnen we van de dagelijkse koersbewegingen niet zeggen.



De agenda:

09:00 Lucas Bols - Ex-dividend



06:30 Inflatie - Juni (NL)

08:00 Inflatie - Juni def. (Dld)

08:00 Werkloosheid - Mei (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - Juli (Dld)

En dan nog even dit

Ach ja, je moet wat verzinnen om koersen te duiden. De S&P 500 deed +0,2% en de Nasdaq 100 nog net +0,1%.

WATCH: Wall Street's main indexes ended with slim gains and investors waiting to see if inflation is continuing to moderate when the Consumer Price Index report for June is released later this week https://t.co/b6vkzDWC6g pic.twitter.com/ly8oUtnksx — Reuters Business (@ReutersBiz) July 11, 2023



Vandaar:

WATCH: Alibaba and Tencent shares rose in Hong Kong after Chinese authorities slapped nearly $1 billion fine against the Jack Ma-founded Ant Group for violating consumer protection and corporate governance laws https://t.co/iMPm9Cm4ZU pic.twitter.com/NKcR4JfSgu — Reuters Business (@ReutersBiz) July 10, 2023



Van prijsverlagingen is nog nooit een marge hoger geworden:

WATCH: General Motors has followed Volkswagen, slashing the starting price for the Cadillac Lyriq in China by almost 14% as global automakers remain under pressure from made-in-China EV brands https://t.co/nNlNgarQtG pic.twitter.com/uFVZc5W7Mt — Reuters Business (@ReutersBiz) July 11, 2023



Marktaandelen Binance en Coinbase lopen hard terug.

Cryptoverse: Hungry exchanges fight for slice of American pie https://t.co/R4m8x99F0V pic.twitter.com/ql64DyPzHx — Reuters Business (@ReutersBiz) July 11, 2023



Da's fors en is nooit zonder risico in die regio:

Iraq and TotalEnergies signed a $27 billion energy deal to boost the country's capacity to produce energy with four oil, gas and renewables projects https://t.co/ta0O5BSE51 pic.twitter.com/z3tsEE6Yi5 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 11, 2023



AI en privacy... en het blijft vast nog lang onrustig.

Comedian Sarah Silverman and two authors have filed copyright infringement lawsuits against Meta Platforms and OpenAI for allegedly using their content without permission to train artificial intelligence language models https://t.co/IuHy1M9J7T pic.twitter.com/8XoZq7HEnr — Reuters Business (@ReutersBiz) July 10, 2023



ESG en daadwerkelijk ESG-beleggen, ook hier blijft het nog lang onrustig. Primeur Bloomberg, hoe Saudi Aramco de ESG-indices is ingerommeld en heel Wall Street... Ach, u weet het al wel weer. Geld stinkt niet, dan maar.

NEW: Saudi Aramco received cash earmarked for sustainable investment, raising awkward questions for the ESG sector https://t.co/hyqqaRXhGQ — Bloomberg Middle East (@middleeast) July 11, 2023



Bij Berkshire Hathaway stemt de aandeelhoudersvergadering groene voorstellen altijd weg:

Berkshire Hathaway Energy agreed to buy Dominion Energy’s stake in a Maryland natural gas export project for $3.3 billion https://t.co/DHn29kDOpY — Bloomberg Markets (@markets) July 11, 2023



Veel plezier en succes vandaag.