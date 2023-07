Duur Wall Street & The Old Continent Discount

Klein regeltje voor een grote markt. Dit is een Bloomberg-headline:

CITIGROUP CUTS U.S. STOCKS TO NEUTRAL FROM OVERWEIGHT — *Walter Bloomberg (@DeItaone) July 10, 2023



Morgan Stanley denkt er net zo over.



De bron:

One of the most bearish voices on Wall Street says a stronger-than-expected corporate earnings season alone won’t be enough to boost the S&P 500 this time https://t.co/6c2FjESjQ8 — Bloomberg Markets (@markets) July 10, 2023



De verwachtingen zijn ook niet bijster hoog gespannen. Hier die voor de omzetten en inderdaad, vorige week was Shell al duidelijk: Q2 was beduidend minder dan Q1.

$SPX is expected to report a Y/Y revenue decline of -0.3% for Q2 2023, which would be the first decline in revenues for the index since Q3 2020 (-1.1%). #earnings, #earningsinsight, https://t.co/tTZklj4Mlj pic.twitter.com/gUYGNQG0d6 — FactSet (@FactSet) July 9, 2023



Er wordt ook geen winstgroei verwacht, maar krimp. Offciële recessie of niet, het is in ieder geval malaise.

$SPX is expected to report a Y/Y earnings decline of -7.2% for Q2 2023, which would be the largest decline since Q2 2020 (-31.6%). #earnings, #earningsinsight, https://t.co/tTZklj4Mlj pic.twitter.com/3pbDqa3cpF — FactSet (@FactSet) July 8, 2023



En dan die waardering van de S&P 500... Fors, met een recession just around the corner.



Wij vieren feest, dus weg met de malaise, want nu is het tijd voor de polonaise, zong Arie Ribbens vroeger al in zijn carnavalskraker. Het zou intussen de lijfspreuk van de Nasdaq 100 kunnen zijn. Want die staat dit jaar al op +38,6% (en er stond al +40,0%) en dat is een record in ruim vijftig jaar Nasdaq-historie.

De huidige waardering is geen record, maar daarmee is alles gezegd.



Nee, geen record. Dit is niet de verwachte, maar de huidige winst en tijdens de dotcombubbel was de Nasdaq 100 nog even wat duurder dan nu.



Ter vergelijking en ja, u ziet het goed:

België is duurder dan Nederland

De S&P is bijna 2x zo duur als de FTSE 100, DAX 40, Hang Seng en bijna de hele EU

Amerikaanse small caps zijn nog duurder dan blue chips

Zwitserland is ook duurder dan de AEX, en er zit geen technologie in de SMI

De Japanse beurs draait als een lier, maar wordt net zo hard ook duurder. En de yen daalt

Hoe kan de Hang Seng nou zo goedkoop zijn met alleen al al die grote techbedrijven? Het staat er



Oordeel zelf of u de AEX duur, goedkoop of priced for perfection vindt, want tech-fondsen Adyen, ASMI, ASML, Besi en Prosus wegen samen rond 30%.



De gevolgen van deze waarderingsverschillen tussen de VS en de rest blijven vooralsnog uit. Wanneer gaat het Amerikaanse bedrijfsleven hier nu shoppen? Met zulke waarderingen is het aanzienlijk gemakkelijker om overnames te doen. Denk aan ook alweer Shell, dat 'm hier ook een beetje voor lijkt te knijpen.

Er zal maar een twee keer zo dure Amerikaan bieden... Dat hoeft op deze manier niet eens maatje Chevron of ExxonMobil te zijn - en misschien peinzen die er niet eens over, want de mededingingsautoriteiten gaan daar zeker een ei over leggen. Er zijn meer; Walmart is bijvoorbeeld ook twee keer zo duur als Ahold Delhaize.

Okee, Amerikaanse bedrijven zijn druk met inflatie, supply chain, personeelstekorten, loonexplosies, voorraden, moeilijker economie en misschien wel een recessie. Tegen de tijd dat ze daarmee klaar zijn, is The Old Continent Discount misschien weer verdwenen. En dan is de kans verkeken.

Klinkt ons beleggers bekend in de oren, nietwaar?