Nieuw: e-magazine IEX Beleggersdag 2023

De IEX Beleggersdag vormde op 30 juni het slotakkoord van het eerste halfjaar van 2023. Wat wilt u nog even teruglezen, wie waren er ook alweer bij en wat heeft u gemist op onze Beleggersdag? In dit e-magazine vindt u alle hoogtepunten op een rij. Jos Benschop (ASML): de komende decennia komen de limieten voor het verkleinen en krachtiger maken van chips nog niet in zicht.

CEO's aan de tand gevoeld: Alfen, Heijmans, Pharming en Fastned.

Heel veel tips van beleggingsexperts.

De IEX Beleggerspodcast, foto's, interviews en sfeerimpressies. Lees het online magazine hier

