Olieprijs is hard opgeveerd

Op macro-economisch gebied blijft inflatie de gemoederen bezighouden. Vanuit dat perspectief is het goed de prijsontwikkeling van ruwe olie onder de loep te nemen.

Technisch is de olieprijs in de afgelopen dagen flink hersteld. In enkele dagen tijd zijn de olieprijzen met bijna 10% opgelopen naar het hoogste niveau in ruim een maand tijd. De opleving van eind vorige week vond plaats nadat het Amerikaanse ministerie van energie bekend had gemaakt nog eens 6 miljoen vaten ruwe olie te in te kopen om de noodvoorraden ruwe olie van het land aan te vullen.

Technisch beweegt ruwe olie al ruim een half jaar binnen een neutrale bandbreedte: Brentolie beweegt grofweg tussen $70,05 (bodem van 20 maart) en $88,99 (top van 27 januari) en WTI (Light Sweet) fluctueert tussen $66,15 (bodem van december 2021) en $83,33 (december 2022).

Wie verder dan die neutrale bandbreedtes kijkt, ziet in de verte echter nog steeds dalende trends.

De vraag-aanbodverhoudingen op de oliemarkten worden nog steeds beheerst door het productiebesluit van enkele maanden geleden. In april werd bekend dat olieproducenten, verenigd in OPEC+, de olieproductie flink hadden verlaagd.

Year-to-date kennen de olieprijzen een zeer mat verloop: Brentolie wordt thans circa 8,5% onder de stand van begin 2023 verhandeld, WTI 5,5%.

Deze keer bekijk ik de kortetermijngrafiek van Brentolie en de langetermijngrafiek van WTI. Maar ik begin met de AEX, die naar de steunniveaus is teruggezakt in afwachting van het komende cijferseizoen, dat eind deze week zal beginnen. Dan bijten grote Amerikaanse financiële instellingen het spits af. Volgende week komt ASML met cijfers.

Korte termijn: AEX-steun 745,26 niet in gevaar

De Nederlandse beurs zit al maanden vast in een neutrale bandbreedte. Technisch heeft de index recent wat aan kracht ingeboet nadat de korte herstelbeweging naar onderen is verlaten.

Verkoopdruk is licht toegenomen, maar de technische schade is zeer beperkt. Het is belangrijk dat de steun rond 745,26 punten (van 22 maart) standhoudt. Weerstand ligt op 777,58 punten (gevormd op 16 februari).

Technisch ligt een opwaartse uitbraak het meest voor de hand.

Korte termijn: Brentolie veert hard op

Brent weet flink te herstellen. De correctieve (dalende) fase is recent verlaten. De steun $70,05 (bodem van 20 maart) is niet in gevaar gweeest. Er ligt pas weerstand op $89,26 (gevormd op 1 december 2022).

Brent moet nog wel de lagere toppen van mei en juni zien te overwinnen. De verkoopdruk is dus nog niet volledig weg.

Lange termijn: Light Sweet (WTI) veert op binnen dalend trendkanaal

Light Sweet-olie beweegt op de langere termijn nog binnen een dalende trend, maar veert wel stevig op. Net als bij Brentolie wordt de correctieve (dalende) fase thans verlaten.

In het meest gunstige geval kan de olieprijs naar weerstand $83,56 (top van 14 april). Er ligt steun op $66,85 (bodem van 16 juni). Per saldo blijft de de olieprijs heen en weer hobbelen tussen steun en weerstand.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de olieprijs laat overigens wel een neerwaarts verloop zien. Bovendien ketsen de rallies steeds af op die dalende 200-dagenlijn. Deze combinatie wijst op een negatieve technische conditie.

Kortom: Light Sweet consolideert binnen de dalende trend. De markt zit gevangen tussen hoop en vrees.