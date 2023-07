Volle bak voorbeurs en wat een bod op Beter Bed

Wat?! Er staat nu €2,95! Als dit geen knock-out bod is... Laatste nieuws dus. Zeg maar gerust Beter Bod?

Het is echt maandagmorgen, het is weer lager. De AEX indicatie is -0,6% en voor 2023 begrippen is dat vrij veel.

We doen het nu met (minder) omzet TSMC (koers reageert niet) en Chinese inflatie, of het gebrek daar aan. JDE Peet's gaat €0,35 ex-dividend en dat ius het wel. Woensdag zijn er Amerikaanse consumentenprijzen en vrijdag melden JPMorgan Chase, BlackRock, Wells Fargo en Citigroup hun H1-cijfers. Dat is het deze week.

Of er moeten zich omzet- en winstwaarschuwers melden. Meevallers kunnen ook ook, maar daar lijkt niet echt het momentum voor?

Europese futures openen -0,4% à -0,8%

De Amerikaanse staan van -0,2% (Dow Jones0 tot -0,6% voor de Nasdaq 100 met de S&P 500 daar precies tussenin

In Azië is het beeld wisselend, maar iedereen doet het met een nul voor de komma. China en Taiwan scoren wat hoger en Japan en Korea leveren iets in:

Alibaba +2,9%

Tencent +1,1%

TSMC 0,0% (op omzet in juni, zo meer)

Samsung -0,3%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -4,0% op 14,8 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -3,1% op 130,4

De dollar trekt 0,1% aan tot 1,0951

Goud daalt 0,3%, olie zakt 0,4% en crypto daalt ook tienden. Bitcoin doet het nu op $30.122,83

De rentes openen hoger en lopen zo op papier tegen de aandelen in. Onze demissionaire minfin Sigrid Kaag begon letterlijk op nul en eindigt letterlijk op 3,00%, dat is wel heel er afgemeten. En 3% is historisch een heleboel, maar klagen doet u vooral in Frankfort bij die andere dure dame :-)



We starten de dag met flessenpost uit Taiwan, TSMC meldt 11,4% minder omzet MoM en 11,1% minder YoY. Dit is trouwens het hele persbericht, de outlook mag u zelf bedenken. Alles in Taiwanese dollars en die mag u door 31, en 33,7 delen voor dollars en euro's.



Nieuwe ronde, nieuwe kansen: het was niet de beste AEX week ooit, de index kwam snel en voor 2023 begrippen hard af van een nieuw topje, maar het beeld is nog steeds zijwaarts.



Misschien ligt de sleutel van de aandelenmarkt wel op de obligatiebeurs. Onze tienjaars rente staat vlak onder zoveeljaars top 3,08%. Als de rentes blijven stijgen kan dit vervelend uitpakken voor met name (niet-winstgevende) groeiaandelen en cyclicals.



Over anderhalve week komt ASML met Q2's of H1's en start bij ons echt het cijferseizoen. De AEX us momenteel tegen 14,0 keer de winst bij de kassa af te halen. En zo als altijd kan dat over periode x te duur, of te goedkoop blijken.

Het enige nieuws vandaag en eigenlijk ook dit weekend, ook de Chinese inflatie - zoek de verschillen trouwens met het westen - duidt niet op een stomende economie:



Bloomberg laats zelfs het D-woord vallen:

JUST IN: China’s consumer inflation rate eases to zero in June while factory-gate prices fall further, adding to concerns about the threat of deflation https://t.co/2UuvuN10Vp — Bloomberg Markets (@markets) July 10, 2023



Nog een keer Bloomberg, maar dan over onze politiek. Hoe dan ook, de kans dat we dit jaar nog een nieuwe regering zien is klein. Daarmee blijft ons land stil staan. Eens zien wat bijvoorbeeld de bouwers doen vandaag.

Policymaking is likely to be at a standstill, putting decisions on hot-button issues like the housing market, climate and nitrogen targets on ice. Still, the caretaker cabinet must come up with a new budget for next year and unveil it in September during Budget Day, or Prinsjesdag. The budget is likely to lean heavily on pre-existing policies.

Here's what's next after the Dutch governing coalition abruptly fell apart https://t.co/BmsgQJDGr4 — Bloomberg Markets (@markets) July 9, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:14 Deutsche Bank verhoogt koersdoel Shell

08:04 AEX start handelsweek naar verwachting in het rood

07:54 Investeerder Torqx doet bod op Beter Bed

07:42 Nieuwe Duitse order voor Ebusco

07:36 Didi ziet omzet flink stijgen

07:26 Investeerder Torqx doet bod op Beter Bed

07:18 Europese beurzen openen waarschijnlijk nagenoeg vlak

07:11 Minder sterke krimp productie Nederlandse industrie

06:58 Chinese producentenprijzen verder onder druk

06:55 Chinese inflatie op nul

06:50 Beursagenda: macro-economisch

06:49 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:48 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

09 jul Bedrijfscijferseizoen gaat weer van start

08:14 Deutsche Bank verhoogt koersdoel Shell

08:04 AEX start handelsweek naar verwachting in het rood

07:54 Investeerder Torqx doet bod op Beter Bed

07:42 Nieuwe Duitse order voor Ebusco

07:36 Didi ziet omzet flink stijgen

07:26 Investeerder Torqx doet bod op Beter Bed

07:18 Europese beurzen openen waarschijnlijk nagenoeg vlak

07:11 Minder sterke krimp productie Nederlandse industrie

06:58 Chinese producentenprijzen verder onder druk

06:55 Chinese inflatie op nul

06:50 Beursagenda: macro-economisch

06:49 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:48 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

09 jul Bedrijfscijferseizoen gaat weer van start

De AFM meldt deze shorts met...



... het beleg van Almere:



Hier wordt het er ook niet beter op en wat een koersgeweld weer vorige week:



De agenda stelt weinig voor en dat geldt eigenlijk voor de hele week. Belangrijkste cijfer is de Amerikaanse inflatie woensdag:

09:00 JDE Peet's - €0,35 ex-dividend



04:00 Consumenten- en producentenprijzen - Juni (Chi)

06:30 Industriële productie - Mei (NL)

16:00 Groothandelsvoorraden - Juni (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Mei (VS)

En dan nog even dit

Voor wie het vrijdag heeft gemist:

WATCH: Wall Street's three major indexes ended lower with the Dow shedding roughly half a percent https://t.co/xfIq83DAsT pic.twitter.com/tFDHwLlbLU — Reuters Business (@ReutersBiz) July 8, 2023



Ja, waar blijft de (wereldwijde) recessie? De rente is er hard genoeg voor gestegen. Citaat:

An unusually long lag in the time interest rate hikes are taking to feed through to the economy has left corporate leaders guessing whether to prepare for a hard or soft landing.



Although central banks in the United States and Europe have raised interest rates at the fastest pace in decades in an effort to tame inflation, most economies have so far escaped the painful recessions triggered by previous tightening cycles.

Business leaders left in limbo by rate hike impact lag https://t.co/u0QCFg3So3 pic.twitter.com/0z6hiwbzmv — Reuters Business (@ReutersBiz) July 9, 2023



Nog een keer een Reuters citaat, beleggen wordt ook in China goedkoper. Het is minder voor de uitgevende huizen uiteraard.

More than a dozen major mutual fund companies in China cut fees in roughly 1,500 fund products on Monday as regulators started reforming fee practices in the $3.7 trillion industry in an effort to reduce costs to investors.



The money managers, including China Asset Management Co and Bank of Communications Schroder Fund Management Co, said in separate statements that management fees in certain equity-focused products would be cut to 1.2% of fund assets, from 1.5% previously.

China mutual funds cut fees as regulator targets $3.7 trillion sector https://t.co/7ygt8A05x1 pic.twitter.com/G2zqeA5XYk — Reuters Business (@ReutersBiz) July 10, 2023



Aan vakanties geven de Chinezen het ook al niet uit

Southeast Asian nations that were counting on Chinese travelers to drive tourism revenues and their economies post-Covid are finding the flow of visitors far from the flood they desired https://t.co/323nHYmT8f — Bloomberg Markets (@markets) July 10, 2023



Staatspapier is weer in trek:

The world’s sovereign investors are seeking to boost investment in bonds as yields rise, while a freeze on Russian assets has increased their demand for gold, Invesco said in an annual report https://t.co/sauYws1PVD — Bloomberg Markets (@markets) July 9, 2023



Veel plezier en succes vandaag.