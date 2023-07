Markt negeert verder oplopende rente

Vorige week stond (vooral) in het teken van het banenrapport, of beter: een tweetal banenrapporten. Eerst het ADP-rapport dat afgelopen donderdag verscheen, gevolgd door het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid.

Het ADP-rapport (juni) joeg beleggers in de gordijnen met een banengroei van afgerond een half miljoen. En dat is opmerkelijk: normaliter worden de ADP-cijfers min of meer schouderophalend ontvangen.

De reden daarvoor is tamelijk eenvoudig: de ADP-cijfers hebben een (lange) historie van flinke afwijkingen ten opzichte van het Amerikaanse banenrapport dat elke eerste vrijdag van de maand naar buiten wordt gebracht. Hetgeen overigens ook nu weer het geval bleek: het officiële cijfer van de banengroei kwam uit op 209.000.

Dat het ADP-cijfer afgelopen week niet genegeerd werd zoals normaliter wel het geval is, zegt daarom vooral iets over de momenteel uiterst nerveuze stemming op Wall Street.

Dan nog even dit

Een opsteker voor elke bull: de bears gooien volgens de jongste data - in ieder geval in de VS - massaal de handdoek in de ring. Het leek aanvankelijk tamelijk eenvoudig bij de start van 2023. Centrale banken trokken de rentes in ijltempo op, de economische groei zwakte af en de bears roken hun kans om na de forse koersdalingen van 2022 opnieuw uit te gaan van verdere koersdalingen.

Het tegenovergestelde is gebeurd, Wall Street is krachtig opgeveerd onder aanvoering van de Nasdaq en S&P 500. Bearish posities in ETF's staan op het laagste niveau van de afgelopen drie jaar en shortposities in futures op de S&P 500 worden in het rapste tempo sinds 2020 afgebouwd.

Dan nog even dit II

Mooi aansluitend op het vorige item: professionals op Wall Street weten het ook even niet meer, zo blijkt uit een kliene rondgang van Bloomberg. De meeste zakenbanken rekenden op dalende aandelenkoersen, herstellende obligaties en een onvermijdbare recessie.

De praktijk blijkt toch weerbarstiger: aandelen stegen, de tienjaarsrente in de VS is tegen alle verwachtingen in opnieuw opgelopen tot boven de 4% en die recessie wil maar niet komen, niet in de VS althans. En oja, de centrale banken zouden al snel in 2023 stoppen met hun agressieve renteverhogingen.

Gevolg is dat veel zakenbanken met hun handen in het haar zitten en sterk twijfelen aan een winnende strategie voor de tweede helft van dit jaar. De meningen onder Wall Street professionals waren zelden zó verdeeld:

Damrak

Het dreigde opnieuw een rode dag te worden op het Damrak en de AEX daalde in het eerste half uur ook verder. Nadien wist de index zich echter op te richten, gesteund door onder andere de chippers, maar ook fondsen als DSM, Philips en Shell gaven een welkom steuntje in de rug. Echt noemenswaardige dalers ontbraken vandaag binnen de AEX.

De echte actie lag echter bij een aantal mid- en smallcaps zoals Just Eat Takeaway, OCI, Alfen en Ebusco. Hoewel: de grootste verrassing kon op de lokale markt worden gevonden, waar Beter Bed een overnamebod ontving van investeerder Torqx van €6,10 in contanten.

Daarmee wordt een overnamepremie geboden van ruim 100%. Opvallend scheutig en gezien het feit dat de financiering al rond is en 44% van de uitstaande aandelen zich al heeft gecommitteerd, lijkt dat een gelopen race.

De AEX maakte vandaag een eind aan een aantal rode handelsdagen en sloot 0,3% hoger op een eindstand van 755,76 punten.

Top drie stijgers/dalers

De kracht van ASML, ASMI en Besi

De drie chipfondsen op het Damrak staan momenteel opnieuw in het middelpunt van de belangstelling dankzij het enthousiasme dat is ontstaan rond Artificial Intelligence.

Maar hoe werkt het productieproces nu precies en welke plek nemen deze drie chipaandelen nu precies in het productieproces in? Een long read van de IEX Beleggersdesk:

Ahold

Ahold weet de afgelopen weken beduidend beter te presteren dan de AEX. De index staat wat onder druk, het defensieve Ahold wist juist aardig op te veren. Het feit dat het concern ruim 60% van zijn omzet in de VS behaalt, war de economie beter draait dan in Europa, zal hierbij een rol spelen.

De Beleggersdesk rekent er nog altijd op dat de Zaanse grootgrutter op enig moment zijn positie in de VS verder zal versterken middels een overname:

Beter Bed

Een nogal verrassend, en verrassend hoog, overnamebod op Beter Bed. Torqx Capital Partners biedt maar liefst €6,10 in contanten voor het lokaal genoteerde aandeel en dat is een forse overnamepremie van meer dan 100%.

Waarom Torqx zo'n hoge premie wil bieden en wat wij beleggers met aandelen Beter Bed in portefeuille adviseren, valt te lezen in een uitgebreide update van de Beleggersdesk:

Bayer

De druk op de onlangs aangetreden nieuwe topman van Bayer om rigoureuze stappen te nemen, neemt toe. Activistische aandeelhouders sturen aan op een opsplitsing van het concern. Of beter: een afsplitsing van CropScience.

De timing van een dergelijke stap zou uiterst ongelukkig zijn: Bayer heeft het Roundup-dossier nog niet kunnen sluiten en dat zal de waarde niet ten goede komen. Een update van de Beleggersdesk:

e-Magazine IEX Beleggersdag

De IEX Beleggersdag van 30 juni was zonder meer geslaagd. Veel leden wisten de weg naar het Spant in Bussum te vinden, maar dat gold lang niet voor al onze leden. Die laten wij echter niet in de kou staan: speciaal voor hen - en als geheugensteuntje voor de leden die wel aanwezig waren - heeft IEX een e-magazine uitgegeven met daarin de vele hoogtepunten:

Wall Street

Icahn Enterprises (%), het beleggingsvehikel van Carl Icahn, schoot vandaag omhoog op het nieuws dat hij zijn persoonlijke leningen heeft losgekoppeld van de koers van zijn aandeel en dat neemt de nodige druk weg.

Wall Street opende voorzichtig hoger, beleggers zijn in afwachting van enkele inflatiecijfers - de cpi woensdag, de ppi donderdag - voorzichtig. En eind van de week komen de eerste halfjaarcijfers al los van een aantal financiële reuzen zoals JPMorgan Chase, Citi en Wells Fargo.

Op het slot van de beurzen in Europa noteerde de Dow Jones een plus van 0,3%, de S&P 500 en de Nasdaq noteerden nagenoeg vlak.

Rentes

De tienjaarsrente is in grote delen van de eurozone inmiddels aanbeland op of boven de 3%. En ook in de VS is de rente verder opgelopen, en wel tot boven de 4%.



Bron: Reuters

Brede markt

Weinig actie was er te zien vandaag op de bredere markt. De verder oplopende kapitaalmarktrentes maakten weinig indruk op beleggers. Wel opvallend was het stapje terug dat de VIX deed. Olie, goud, bitcoin en de euro/dollar: weinig beweging te zien.

Het Damrak

ABN Amro (- %) en concurrent ING Groep (- 0,7%) wisten de eerdere aardige winsten niet vast te houden op het slot

(- %) en concurrent (- 0,7%) wisten de eerdere aardige winsten niet vast te houden op het slot Besi (+ 4,4%) wist de andere twee chippers ruim achter zich te laten dankzij een fors hoger koersdoel van een Amerikaanse zakenbank

(+ 4,4%) wist de andere twee chippers ruim achter zich te laten dankzij een fors hoger koersdoel van een Amerikaanse zakenbank DSM (+ 0,5%) wordt door veel professionals getipt als koopwaardig, al schroefde een grote Amerikaanse zakenbank zijn koersdoel wel erg ver terug

(+ 0,5%) wordt door veel professionals getipt als koopwaardig, al schroefde een grote Amerikaanse zakenbank zijn koersdoel wel erg ver terug Alfen (- 1,4%) heeft vorige week enkele lagere koersdoelen en verkoopadviezen van zakenbanken voor zijn oren gekregen die allicht vandaag nog doorwerken

(- 1,4%) heeft vorige week enkele lagere koersdoelen en verkoopadviezen van zakenbanken voor zijn oren gekregen die allicht vandaag nog doorwerken JDE Peet's (- 1,2%) noteerde vandaag €0,35 per aandeel ex-dividend

(- 1,2%) noteerde vandaag €0,35 per aandeel ex-dividend Just Eat Takeaway (+ 6,6%) blijft voorlopig een speelbal van het dagsentiment en speculanten

(+ 6,6%) blijft voorlopig een speelbal van het dagsentiment en speculanten OCI (+ 2,7%) kon zich vandaag optrekken aan een flinke koersrally van enkele Amerikaanse sectorgenoten afgelopen vrijdag

(+ 2,7%) kon zich vandaag optrekken aan een flinke koersrally van enkele Amerikaanse sectorgenoten afgelopen vrijdag Accsys (+ 2,1%) doet een volgende poging de status van pennystock achter zich te laten

(+ 2,1%) doet een volgende poging de status van pennystock achter zich te laten Ebusco (+ 5,0%) wist opnieuw een, zij het bescheiden, order te melden uit Duitsland voor de levering van 25 bussen van het type 2.2

(+ 5,0%) wist opnieuw een, zij het bescheiden, order te melden uit Duitsland voor de levering van 25 bussen van het type 2.2 Op de lokale markt een compleet verrassend overnamebod op Beter Bed (+ 95%)

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)



Agenda 11 juli

06:30 Inflatie - Juni (NL)

08:00 Inflatie - Juni def. (Dld)

08:00 Werkloosheid - Mei (VK)

09:00 Lucas Bols - Ex-dividend

11:00 ZEW economisch sentiment - Juli (Dld)