Het is nog rustig voorbeurs temidden van plotseling nieuwe onrust

De AEX indicatie is +0,2%, er is het nodige nieuws, er komt een Payroll Report aan en vooral de rentemarkt is hypernerveus. Want Fed, inflatie, economie - dat verhaal

Beursbedrijf Euronext meldde gisteren nabeurs 30% minder volume over juni dan een jaar geleden. Het geeft wel aan hoe rustig het is geworden op de beurs dit voorjaar en hoe de belangstelling is verdwenen. Dat kan altijd iedere seconde veranderen. En misschien beleven we het al met het rumoer op de rentemarkt.

Want die stijgen opeens weer en er staan nieuwe topjes op de borden. Er is nog niks beslist over de richting van de markt, maar dat kan misschien vandaag en wel om 14:30 uur: Payroll Report. Zo meer, maar eerst het overzicht na die sell-off gisteren in Europa en een lager, maar zeker geen klapwiekend New York.

Europese futures schommelen zo tussen -0,2% en +0,3%

De Amerikaanse staan -0,1%

In Azië staat overwegend alles een paar tienden lager. De Hang Seng Tech Index daalt ook maar -0,7% en er is nieuws op en rond Alibaba en Samsung:

Alibaba +5,0% (onderaan meer)

Tencent +0,1%

TSMC +0,4%

Samsung -2,2%

De laatste heeft voorlopige Q2-cijfers en die zijn niet zo geweldig:



Het vervolg:

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +8,9% op 15,4 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet zelfs +21,8% op 134,6. Er was zelfs een volatility stop



We gaan verder:

De dollar daalt -,1% naar 1,0897

Goud stijgt 0,2%, olie dikt 0,4% aan en crypto daalt net een paar tienden. Bitcoin doet nu $30.201,54

De rentes kijken de kat uit de boom onder de ochtendkoffie:



Er zijn ook tijden dat we van AEX -2,2% niet schrikken en zo'n beweging niet eens in de grafieken terug vinden. Gisteren was het echter even een koude douche en er is meteen een nare streep naar beneden in de grafiek.



Hier is onze tienjaars rente, maar dit geldt ook voor de veel belangrijkere Duitse en Amerikaanse tienjaars. Ze zetten gisteren allemaal nieuwe topjes neer en vandaar dat u bij de les moet zijn op de aandelenmarkt. Onze tienjaars kwam zelfs tot 3,0% en dat is maar acht basispunten van het topje begin dit jaar.



De Nasdaq 100 valt echter mee:



Een voordeeltje is dan weer wel dat de AEX iets goedkoper is geworden in aanloop naar het Q2-cijferseizoen. De index doet nu 14,0 keer de verwachte winst.



Natuurlijk, eerste vrijdag van de maand en dan is er altijd het Amerikaanse Payroll Report, of Non-Farm Payrolls: maandelijkse werkgelegenheidscijfers. Eens zien wat hier uit rolt na het dik meevallende ADP-rapport private sector gisteren. Bij een afzwaaier is er veel koersactie mogelijk en dit kán vandaag de markt maken of breken.

Zeker omdat de laatste maanden de daadwerkelijke cijfers vaak flink afwijken van de consensus, zie deze week maar het zwaar meevallende ADP arbeidsmarktrapport over juni maar.



Nog één ding, let zo ook maar op de bouwers.

Het aantal verkochte nieuwbouwkoopwoningen is verder gedaald. In het eerste kwartaal van 2023 waren er ruim 3 duizend transacties van nieuwbouwkoopwoningen, 52,5 procent minder dan een jaar eerder. https://t.co/g9Kg5xl59g pic.twitter.com/BThTkaZyIJ — CBS (@statistiekcbs) July 7, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:06 AEX start handelsdag in het groen in aanloop naar banenrapport

08:05 Productie Duitse industrie onverwacht gedaald

07:35 'Megaboete voor Ant Group dreigt'

07:22 Verkoop Nederlandse nieuwbouwwoningen halveert opnieuw

07:04 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:58 Nederlander spendeert in mei bijna anderhalf procent meer

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06 jul Levi Strauss duikt in rode cijfers

06 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

06 jul Wall Street lager gesloten

06 jul Olieprijs vrijwel ongewijzigd gesloten

06 jul Wall Street koerst af lager slot

06 jul Europese beurzen lager gesloten

06 jul Slotcall: Hele AEX kleurt bloedrood, en Midkap ook, behalve... Flow Traders

06 jul Euronext meldt lagere volumes

De agenda:

06:30 Consumptie huishoudens - Mei (NL)

08:00 Industriële productie - Mei (Dld)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Juni (VS)

En dan nog even dit

Duidelijk en kloppen gezien alle beweging gisteren in aandelen, obligaties, dollar, volatiliteit en renteverwachtingen.

WATCH: Wall Street's main indexes closed lower in a broad selloff after data showing a strong labor market fanned fears the Federal Reserve will be aggressive in raising interest rates https://t.co/7tF6JFyEc0 pic.twitter.com/5F4PqhBfBN — Reuters Business (@ReutersBiz) July 7, 2023



Precies. Opletten dus.

All of a sudden, the biggest interest-rate shock in decades is rousing traders from their slumber once again with soft echoes of 2022’s everything-selloff https://t.co/PLu4jXJWBD — Bloomberg Markets (@markets) July 6, 2023



De inzet voor vanmiddag:

US growth likely slowed in June after surging in the prior two months, but labor market conditions remain tight, with the unemployment rate expected to have retreated from a seven-month high and fairly strong wage gains persisting. More here: https://t.co/HHDTjhkgYU pic.twitter.com/n7FtoMRfOU — Reuters Business (@ReutersBiz) July 7, 2023



De uitdaging:

Mark Zuckerberg launches a direct challenge to Twitter with Threads https://t.co/wlTsEjPDIo pic.twitter.com/dkiYvihb1P — Reuters Business (@ReutersBiz) July 7, 2023



De koersreacties op de Big Board vielen reuze mee. ASML was met -2,2% (in dollars dus) nog de grootste daler binnen de SOX Index.

WATCH: Major chipmakers played down the impact of China's move to impose controls on the export of key metals used by the industry https://t.co/h44RGQkPNd pic.twitter.com/Gb58VgpQyo — Reuters Business (@ReutersBiz) July 7, 2023



De tegengehouden beursgang van Alibaba-dochter Ant Group eind 2020, achteraf gezien was dat het begin van het einde van de grote bull market 2009-2021. Alibaba staat nog altijd 73% onder de top van toen.

Exclusive: Chinese authorities are likely to announce a fine of at least $1.1 billion on Ant Group as soon as Friday, sources with direct knowledge of the matter said, bringing an end to the fintech company's years-long regulatory overhaul. More here: https://t.co/JHPeSV2sey pic.twitter.com/YiQeVEqmPJ — Reuters Business (@ReutersBiz) July 7, 2023



Zo, dit is agressief:

Tesla said it would offer new buyers of its top-selling electric vehicles in China a cash bonus equivalent to almost $500 if they have a referral from an existing owner, deepening a price war in the world's largest market for EVs. More here: https://t.co/qaGL3Qca4v pic.twitter.com/jmlooYRFOE — Reuters Business (@ReutersBiz) July 7, 2023



-6,3%:

Levi lowered its guidance for the full-year, citing weakness in its US wholesale business and increasingly price-sensitive shoppers. The shares fell https://t.co/nd6HwtXJxD — Bloomberg Markets (@markets) July 7, 2023



Zijn EV's eigenlijk wel beproefd genoeg, om nu al zo all-in te gaan? Zeg het maar.

NEW: Norway is blazing a trail on electric cars — and showing how hard it is to quit fossil fuels https://t.co/KbilXH3wIq — Bloomberg Markets (@markets) July 7, 2023



Veel plezier en succes vandaag.