Slotcall 6 juli 2023: AEX eindigt met fors verlies

Wederom een verliesdag. Wat heet: de AEX-index kelderde met 2,1% en de Midkap zelfs met 2,6%. Dat zien we niet vaak.

'Havikse' Fed-notulen stemden beleggers somber: er zitten nog meer renteverhogingen in het vat. Het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP stemde ook niet vrolijk. Er bleken vorige maand dubbel zoveel banen te zijn bijgekomen als verwacht: maar liefst 497.000 stuks, terwijl op 220.000 was gerekend. Dat lijkt goed nieuws, maar is het niet: het biedt de Fed ruimte voor verdere renteverhogingen. Morgen is de echte lakmoesproef: dan wordt het maandelijkse Non-Farm Payroll Report bekend gemaakt.

De hele AEX-index kleurde rood. Dat gold ook voor de Midkap, met uitzondering van één aandeel: Flow Traders, dat het juist moet hebben van dit soort dagen.

Het waren vooral de als rentegevoelig bekend staande techaandelen en cyclische aandelen die forse klappen kregen. Defensieve aandelen als KPN, Ahold, ASR, Unilever, Heineken en Wolters Kluwer, hielden de verliezen beperkt tot maximaal 1%.

Fed-notulen zijn duidelijk: rente gaat verder omhoog

De pijn lijkt vooral te zitten in de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve van 13 en 14 juni, die gisteravond werden gepubliceerd. Deze waren glashelder: de pauzeknop die vorige maand werd ingedrukt was tijdelijk. Er komen dit jaar nog meer renteverhogingen aan; waarschijnlijk twee.

Bij de laatste bijeenkomst waren er al beleidsmakers die liever hadden gezien dat de rente nogmaals omhoog zou gaan, omdat de inflatie nog steeds ver af staat van de doelstelling van 2% en de arbeidsmarkt nog steeds krap is (zoals vandaag nog eens is bevestigd).

Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group wordt de kans dat de rente al op 26 juli met een kwartje omhoog gaat momenteel ingeprijsd op een inmiddels bijna Noord-Koreaans percentage van 94%.

Bitcoin tikt hoogste niveau in ruim een jaar aan

De bitcoin heeft al een tijdje de wind in de zeilen. Hoewel het record van $69.000 van november 2021 nog lang niet in zicht is, is de koers YTD met maar liefst 83% omhoog geschoten.

Vandaag schoot de koers even door de grens van $31.500 heen, een niveau dat we al bijna dertien maanden niet meer hadden gezien.

De munt lijkt steeds meer salonfähig te worden, nu BlackRock opnieuw een aanvraag heeft gedaan om een ETF op de cryptomunt op de markt mogen te brengen. Van de 575 aanvragen die de vermogensbeheerder ooit heeft gedaan, is er slechts 1 afgewezen, dus de successrate is hoog.

... na enorme draai van BlackRock-CEO Larry Fink

Dat het BlackRock menens is, blijkt ook uit het interview van CEO Larry Fink met Fox Business, waarin hij zich in superlatieven uitliet over blockchaintechnologie en bitcoin.

Volgens Fink zou blockchaintechnologie weleens een disruptie in de financiële wereld kunnen veroorzaken, net zoals ETF's dat ooit deden in de wereld van fondsbeheer. Hij noemde bitcoin een 'internationale asset'. Blockchaintechnologie waar deze cryptomunt op is gebaseerd, maakt het mogelijk om razendsnelle transacties te doen en kan de kosten van financiële dienstverlening fors omlaag brengen omdat tussenpersonen overbodig worden gemaakt. Met de ETF wil BlackRock het voor beleggers goedkoper maken om in bitcoin te beleggen. 'Democratisering van de cryptohandel', noemt Fink dat.

Een opmerkelijke omslag. Vijf jaar geleden zei Fink nog dat bitcoin niet thuishoort in een reguliere beleggingsportefeuille en noemde hij de munt een 'index van geldwitwasserij'. Het kan dus verkeren.

Draaien halfjaarcijfers Alfen opnieuw uit op een teleurstelling?

Voor Alfen was dit een dag om liever te vergeten. De fabrikant van laadpalen en smart grids heeft twee verkoopadviezen aan de broek hangen, van Jefferies en Van Lanschot Kempen. Banken zijn doorgaans niet scheutig met verkoopaanbevelingen, dus dat komt hard aan.

Ook IEX-analist Niels Koerts is sceptisch. 'Halfjaarcijfers Alfen draaien mogelijk opnieuw uit op een deceptie', luidt de kop van zijn vooruitblik op de cijfers van 23 augustus. Is de koersdaling van 34% dit jaar terecht? En is het verstandig om dit aandeel op de dip te kopen? Dat leest u in zijn uitgebreide analyse.

Donkere wolken Europese economie hangen boven Aperam

Ook Aperam (-4,4%) heeft een pijnlijke dag achter de rug. De koersdoelverlaging van Deutsche Bank valt niet lekker bij beleggers. Sowieso heeft het nogal cyclische bedrijf het zwaar, nu de Europese economie er zwak voor staat. Dat leidt tot dit soort koersdoelverlagingen.

Op 28 juli presenteert het bedrijf de halfjaarcijfers. Analist Peter Schutte blikt alvast vooruit. Ook op het dividend: is dat nog houdbaar?

Handel in Triodos-certificaten hervat

Het was een oefening in geduld voor bezitters van Triodos Bank-certificaten, maar gisteren konden ze dan eindelijk bij hun geld, via het nieuwe handelsplatform. De koers van €50 lijkt mee te vallen, hoewel dat natuurlijk schril afsteekt tegen de €84 die op de borden stond voordat de handel werd stilgelegd.

De handel in certificaten is erg dun, constateert analist Martin Crum. Er verwisselden slechts 20.000 stukken van eigenaar, terwijl er zo'n 14 miljoen uitstaan. En de animo om zich bij het handelssysteem aan te melden was ook laag. Hoe dit allemaal zit, kunt u lezen in deze update.

Wall Street in mineur

Het zicht op nog meer renteverhogingen zet Wall Street vandaag fors lager. De techzware Nasdaq 100 kleurt vrijwel volledig rood. Hier zitten veel groeibedrijven tussen. Die zijn bovengemiddeld rentegevoelig, aangezien hun winsten verder in de toekomst liggen.

Meta houdt de schade beperkt (-0,4%). Het concern zette een concurrent van Twitter in de markt, Threads, dat in enkele uren al meer dan 10 miljoen gebruikers heeft.

Naast het veel sterker dan verwachte banenrapport van ADP kwamen ook twee inkoopmanagersindexen voor de diensten binnen. Deze verschilden van elkaar.

Het cijfer van ISM steeg van 50,3 in mei naar 53,9 in juni: veel beter dan de 51,3 die was verwacht. Het cijfer van S&P Global daalde van 54,9 naar 54,4. Maar beide indexen duiden nog steeds op groei, omdat ze boven de 50 punten uitkomen, het omslagpunt tussen groei en krimp.

Rentes gaan als een speer omhoog

Zulke grote uitslagen hebben we lang niet gezien. Het zicht op meer renteverhogingen geeft de lange rentes vleugels.

De Amerikaanse tienjaars rente doet nu ruim 4%. De tweejaarsrente ligt ruim een procentpunt hoger: 5,08%. Een omgekeerde rentecurve kan een voorbode zijn voor een recessie, maar deze situatie is al een jaar gaande.

De rente op de Duitse tienjaars Bund is ook fors gestegen, maar ligt nog een stuk onder de Amerikaanse rente.

Tienjaarsrente Nederland 2,98 (+17 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,63% (+17 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,18% (+18 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,36% (+22 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,06% (+ 14 basispunten)

De brede markt

De AEX kelderde vandaag met 2,1%. Dat is beter dan de DAX (-2,5%) en de CAC (-3%!), maar slechter dan de Bel20, die het verlies beperkt houdt tot 1,5%.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zit in de lift: +2,6 punten naar 16,81. Nog geen reden tot paniek, maar wel iets om in de gaten te houden.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 -1,1%, Dow 30 -1,3% en de Nasdaq -1,2%.

De euro stijgt met 0,16% en noteert nu 1,0873 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De goudprijs neemt de lift naar beneden. Een troy ounce kost nu $1.909,79: 0,3% minder dan gisteren.

De olieprijzen hebben een baaldag. Voor een vat Brent wordt 1,5% minder betaald dan gisteren, terwijl WTI 1,4% goedkoper is geworden.

Bitcoin tikte even $31.500 aan, maar zette daarna een daling in. De munt staat nu 0,3% lager dan gisteren op $30.347,47.

Verder op het Damrak

Zoals gezegd geen beste dag voor Alfen. YTD is er al een derde van de koers afgegaan. De uitslagen bij de stijgers zijn een stuk kleiner.

Van Lanschot Kempen en Jefferies zijn niet bepaald positief over Alfen , en daar heeft de laadpalenproducent last van (-12,2%)

, en daar heeft de laadpalenproducent last van (-12,2%) Azerion (+0,8%) lijkt te profiteren van het bericht dat Principion (het investeringsvehikel van de oprichters van Azerion) en LDA Capital hun putoptie-overeenkomst met betrekking tot het gamebedrijf hebben opgezegd.

(+0,8%) lijkt te profiteren van het bericht dat Principion (het investeringsvehikel van de oprichters van Azerion) en LDA Capital hun putoptie-overeenkomst met betrekking tot het gamebedrijf hebben opgezegd. B&S (-0,8%) heeft in KPMG een nieuwe accountant gevonden, maar veel impact op de koers heeft dit niet.

(-0,8%) heeft in KPMG een nieuwe accountant gevonden, maar veel impact op de koers heeft dit niet. PostNL (+0,4%) heeft een call gehouden met analisten, vooruitlopend op de cijferpublicatie op 7 augustus. Wat hier exact is verteld, is niet bekend gemaakt. Maar naar verluidt was dit een mixed bag: herstel bij de pakketvolumes, minder voorzieningen om baanverlies op te vangen, maar nog wel de nodige ellende bij de posttak.

(+0,4%) heeft een call gehouden met analisten, vooruitlopend op de cijferpublicatie op 7 augustus. Wat hier exact is verteld, is niet bekend gemaakt. Maar naar verluidt was dit een mixed bag: herstel bij de pakketvolumes, minder voorzieningen om baanverlies op te vangen, maar nog wel de nodige ellende bij de posttak. Aegon kondigde aan dat het aandeleninkoopprogramma van €1,5 miljard vandaag van start is gegaan. Het aandeel bleef in de ochtend als een van de weinig hoofdfondsen overeind, maar ging uiteindelijk toch voor de bijl: -1,1%.

kondigde aan dat het aandeleninkoopprogramma van €1,5 miljard vandaag van start is gegaan. Het aandeel bleef in de ochtend als een van de weinig hoofdfondsen overeind, maar ging uiteindelijk toch voor de bijl: -1,1%. Als de koers van Tencent onder druk staat, wordt ook grootaandeelhouder Prosus geraakt. Dat blijkt maar weer vandaag, nu Prosus 5,1% lager de dag uit is gegaan.

geraakt. Dat blijkt maar weer vandaag, nu Prosus 5,1% lager de dag uit is gegaan. Sif (+1,1%) herstelt zich enigszins na het koersverlies van gisteren, dat volgde op het bericht dat de naderende claimemissie bijna is onderschreven.

(+1,1%) herstelt zich enigszins na het koersverlies van gisteren, dat volgde op het bericht dat de naderende claimemissie bijna is onderschreven. Just Eat Takeaway nam gisteren al de lift naar beneden en daalt nog een eind door: -6%.

Adviezen

Gevoelige adviesverlagingen voor Alfen en Euronext en een forse koersdoelverhoging voor ASMI:

Alfen: naar €50 van €58 en verkopen - Jefferies

Alfen: koersdoel naar €50, koopadvies ingeruild voor verkoopadvies - Van Lanschot Kempen

WDP: Berenberg gaat het aandeel volgen, met een houdadvies en koersdoel van € 28

Euronext: naar €69 van €103, koersdoel omlaag van kopen naar houden - Deutsche Bank

Aperam: €48 van €53 en kopen - Deutsche Bank

ASMI: naar €425 van € 375 en kopen - Deutsche Bank

Shell: naar 2.800 pence van 2.900 pence en kopen - RBC

Shell: naar 3.100 pence van 3.000 pence en kopen - Jefferies

Agenda vrijdag 7 juli: Banen, banen, banen, maar hoeveel?

Morgen staan de consumptie van Nederlandse huishoudens en de Duitse industriële productie op het programma, maar die zullen voor kennisgeving worden aangenomen.

Hét cijfer waar de financiële markten op zijn gefocust is het Amerikaanse banenrapport over juni. De Fed kijkt met belangstelling mee, want in tegenstelling tot de ECB heeft zij een dubbel mandaat: de bank streeft naast prijsstabiliteit ook naar volledige werkgelegenheid.

Daarmee gaat het crescendo, als we afgaan op de cijfers van ADP. Nu gaat van die cijfers geen voorspellende waarde uit, maar er kan wel een trend uit gedestilleerd worden.

Uit een peiling van Retinev blijkt dat economen rekening houden met een groei van 225.000 arbeidsplaatsen: minder dan de 339.000 banen die er in mei bij kwamen. De 82 voorspellingen liepen overigens wel sterk uiteen, van +110.000 banen tot 288.000 banen.

De werkloosheid zal naar verwachting dalen van 3,7% in mei naar 3,6%: nog keurig onder de grens van 4% van de Fed.

Blijkt de banengroei hoger te zijn dan verwacht, dan is goed nieuws waarschijnlijk slecht nieuws. Een gespannen arbeidsmarkt kan leiden tot looneisen en daarmee een loon-prijsspiraal in gang zetten. Ook heeft de Fed meer ruimte om de rente verder op te trekken zolang de arbeidsmarkt niet in zwaar weer zit.