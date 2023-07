Stijgende huizenprijzen en nog meer daverende verrassingen

'Always expect the unexpected': vandaag levert een ruime oogst op aan marktverrassingen: AI (IPO's), energie, crypto, auto's en dollar.

Het is wachten op nieuwe CBS-cijfers voor bevestiging...



... want makelaarsvereniging NVM is wel heel enthousiast vandaag? Onverwacht in ieder geval, toch? Woningmarkt veert weer op, het staat er echt.



Dit is wat handelen, beleggen, schatten, scenario's maken - laat staan voorspellen - zo moeilijk, zo niet onmogelijk maakt. Het gaat altijd tegen de logica in, lijkt het wel. Onze scenario's, hoe onlogisch ook, baseren we altijd op logica. Zo werken markten alleen niet. En anders is er wel weer een zwarte zwaan.

Waar blijven de AI-IPO's?

Er is meer vandaag dat wellicht tegen uw logica of scenario's in gaat. Zomaar een greep. Wellicht had u ook verwacht dat private equity zich op AI zou storten, Niet dus? Of het durfkapitaal zit er al in. AI bestaat in rudimentaire vorm ten slotte al zeker 25 jaar, neem alleen al de quants en hun algoritmes op de beurs.

Er is ook nog geen hausse aan AI-bedrijven die het momentum benutten om snel naar de beurs te gaan om te cashen. Van de dotcoms die tussen 1995 en 2000 een beursgang beleefden, maakte 77% (CNBC) geen winst, om een vergelijking te maken: take the money... and run! Want daar kwam het helaas vaak op neer.

Door alle regels kunnen beursgangen ook niet meer vlug, vlug en het is duur. Misschien dat AI-bedrijven nu liever in de luwte werken dan in de beurs-spotlights. Zie Twitter. Durfkapitaal was er zeker de laatste jaren zat, want hoeveel miljarden zijn er niet verdiend in Silicon Valley in het afgelopen decennium?

Venture capital funding plunges globally in first half despite AI frenzy https://t.co/bBRXtGHKZN pic.twitter.com/PToBn8LhdO — Reuters Business (@ReutersBiz) July 6, 2023



Uitstroom uit tech-ETF's

Nog een verrassing? Het grote publiek vliegt er ook niet blind in, ondanks de grootste technologierally ooit in H1 aan de Nasdaq. Er is zelfs uitstroom uit tech-ETF's en ook dat strookt niet met de beursboekjes.

ETFs delivered mixed messages in the first half. With tech funds up over 30%, why were their outflows? Plus, thoughts on what might work for the second half https://t.co/F3Q8W8ojrC @CNBC — Bob Pisani (@BobPisani) July 5, 2023



Autoverkopen door het dak

Of er is al winst genomen... om een nieuwe auto te kopen? Eerlijk zeggen of u dit ook had verwacht. Auto's zijn niet aan te slepen, ook hier. Vliegtuigen en cruiseschepen puilen uit. Ze varen hier ook af en aan in Amsterdam. Ze liggen trouwens aan de achterkant bij Just Eat Takeaway, maar dit even geheel terzijde.

Auto Sales Defy Gloomy Forecasts https://t.co/Mu4GqaLkb9 — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) July 5, 2023



Olieprijzen onder druk

Negatieve stroomprijzen, ook al zoiets. Wie weet gaan we die ook voor olie en gas zien? Hadden we vorig jaar zomer en herfst ook niet van durven dromen. Straks moeten we deze winter nog verplicht de kachel op 23 graden zetten bij -20 graden en windkracht acht uit het Oosten. Bij deze, kijk er niet raar van op :-)

For oil bulls, one of the biggest caps on prices this year is turning into a tailwind https://t.co/9VhaBRZsZs — Bloomberg Markets (@markets) July 5, 2023



BlackRock in crypto's

We gaan door. CEO Larry Fink zit het hele wereldwijde bedrijfsleven al jaren achter de ESG-vodden. Dat heeft impact, zie ABInBev dat misschien iets te krampachtig inclusief gaat. Want de brouwer komt zoveel groenpunten tekort. ESG is iets waar crypto alleen van kan dromen, maar dat is voor BlackRock geen bezwaar?

De traditionele crypto-industrie is tot op het bot verrot, zo blijkt uit alle zaken. De gewone financiële wereld duikt er nu op met regelgeving en daarmee is in feite legitimering in de maak. Dan is het dus inderdaad een gewone international asset, zoals Fink het gisteren zelf noemde. Sneuvelt daarmee ook the edge?

Want crypto was toch juist bedoeld om buiten de gewone en door fiatgeld gedreven markten, onder toezicht ook nog van die vréselijke centrale banken, om te investeren?

BlackRock refiles for bitcoin ETF, after SEC reportedly deemed previous filing inadequate https://t.co/mZmXelQtId — MarketWatch (@MarketWatch) July 3, 2023



En zo rollen de balletjes altijd net weer anders dan we dachten. De kunst op de beurs is dan ook niet om een scenario te maken, maar om het snel aan te passen als de omstandigheden veranderen. En dat is misschien wel het moeilijkste wat er is op de beurs en bij beleggen: onze eigen fouten en vooral ongelijk toegeven.

Chinezen vluchten in dollar

Het is alleen wel zo goedkoop. Tot slot de uitsmijter nog: inderdaad staat wereldwijd de hegemonie van de dollar onder druk met in de hoofdrol China, dat de eigen yuan of renminbi steeds nadrukkelijker naar voren schuift. En de Chinezen zelf? Inderdaad, die duiken in de greenback en zo is de cirkel weer rond.

Always expect the unexpected, het is een van de belangrijkste beurs- en misschien levenswijsheden.