De AEX lijkt lager te gaan, maar het is wel heel leuk voorbeurs

De AEX-indicatie is -0,6% na een laf dagje Wall Street, een vertrouwd havikse Fed en nu een flink lager Azië. De actie zit bij Meta en TSMC en op het Damrak is niks te doen.

Europese futures openen -0,2% à -0,7%

De Amerikaanse staan tussen -0,2% (blue chips) en -0,4% (tech)

In Azië is het heel slecht:

Hang Seng -3,2%

Hang Seng Tech Index -2,4%

Shanghai -0,7%

Shenzhen -0,6%

Tokyo 1,9%

Seoul-0,8%

Taipeh -1,7%

Onderliggend:

Alibaba +0,3% (rolt in samenwerking met Chinese provincie AI uit, sorry link is even zoek)

Tencent -2,5%

TSMC -2,9%

Samsung +0,1%

TSMC? En wel hierom en let u zeker op ASML:



We gaan verder:

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +3,5% op 14,2 en de BofA MOVE-index (obligaties) doet -0,2% op 110,5

De dollar ligt vlak op 1,0855

Goud daalt honderdsten, olie levert 0,3% in en ook crypto doet bijna niks. Bitcoin houdt het nu op $30.459,15

De rentes rekken zich ook nog een keer uit:



Als u het lijntje en patroon doortrekt, zoekt de AEX (oranje) nu een nieuw, iets hoger bodempje op. U weet dat u op de beurs lijntjes en patronen kunt doortrekken, totdat Mr. Market anders beslist. Onze rente (paars) is echt aan het saaiwaartsen. Zo heurt het eigenlijk ook.



Het is Meta tegen Twitter vanaf vandaag, met Threads dat moet gaan concurreren.



Dat levert in ieder geval de eerste tweet van The Zuck in heel veel jaar op. Is dit om Elon te pesten, maar hoe dan?



En de indirecte reactie van de overkant.

?? — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023



Deze nog en dan bent u weer helemaal bij:

Mark Zuckerberg posted his first tweet in more than a decade, a playful jab at Elon Musk on the day of Instagram's Threads launchhttps://t.co/tzfLdv3ngk — Bloomberg Markets (@markets) July 6, 2023



We zijn er nog niet, bij dit wedstrijdje verplassen staat Mark dit jaar voor:



Niet vergeten, kijk om 16:00 uur zeker naar de ISM non-Manufacturing-index uit de VS, ofwel dienstensector juni. Die over de industrie viel deze week al tegen met 46,0.



Let u op dat uur ook op de vacatures over mei (JOLTS) ut de VS (9.935M verwacht). Eerder op de dag is er nog het ADP arbeidsmarktrapport private sector over juni.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:16 Aegon start omvangrijk aandeleninkoopprogramma

08:12 AEX wacht lagere opening

08:08 Beursblik: Berenberg zet CTP op kooplijst

08:06 Duitse fabrieksorders harder gestegen dan verwacht

07:21 B&S wil KPMG als accountant benoemen

07:16 Bank of America verhoogt dividend

07:12 Jefferies verlaagt koersdoel Alfen naar €50

06:50 Europese beurzen openen naar verwachting duidelijk lager

06:39 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:39 Beursagenda: macro-economisch

06:38 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

05 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

05 jul Wall Street lager gesloten

05 jul Olieprijs hoger gesloten

05 jul Sommige Fed-functionarissen drongen aan op renteverhoging - Notulen

05 jul Wall Street koerst af op lager slot

05 jul Europese beurzen lager gesloten

De AFM meldt deze shorts en er is eens een keer geen Alfen:



De agenda:

00:00 Lucas Bols - Jaarvergadering



22:00 Levi Strauss - Cijfers tweede kwartaal (VS)



08:00 Fabrieksorders - Mei (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Mei (eur)

14:14 ADP banenrapport - Juni (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Mei (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Juni (VS)

16:00 Vacatures - Mei (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Beetje nikserig gisteren op de Big Board:

The Dow slid on Wednesday as Wall Street resumed a holiday-shortened week and digested the latest Fed meeting minutes for insights into the state of monetary policy.



The Dow fell 0.38%.

The S&P 500 shed 0.20%.

The Nasdaq slipped 0.18%. https://t.co/E323wroP2Y pic.twitter.com/Nsz6AziknP — CNBC (@CNBC) July 5, 2023



Niet veel nieuws onder de zon en is er ook niks te zien aan de Fed fund futures:

Fed sees more rate hikes ahead, but at a slower pace, meeting minutes show https://t.co/r34TTu5LZE — CNBC (@CNBC) July 5, 2023



In de dollar? Verhip:

Chinese investors are rushing offshore to make dollar deposits and buy Hong Kong insurance in a signal domestic confidence is languishing and that the ailing yuan faces more pressure. More here: https://t.co/4PdSScNhBw — Reuters Business (@ReutersBiz) July 6, 2023



Valt nog mee? Koers -1,3% in Taiwan.

WATCH: Taiwan's Foxconn said that second quarter revenue dropped 13.8% year-on-year and added it saw a brighter outlook for the coming months https://t.co/5kxY54IQ96 pic.twitter.com/k4CiH3FOxD — Reuters Business (@ReutersBiz) July 6, 2023



Verschil met dotcom, daar bemoeiden landen en overheden zich veel minder mee dan met AI en chips nu:

South Korea wants to be a top A.I. hub — its chip dominance could be an advantage https://t.co/rdl3dfGJgd — CNBC (@CNBC) July 6, 2023



Apart, CNBC meldt (link ook even zoek) dat er ook uitstroom uit technologietrackers is:

Venture capital funding plunges globally in first half despite AI frenzy https://t.co/bBRXtGHKZN pic.twitter.com/PToBn8LhdO — Reuters Business (@ReutersBiz) July 6, 2023



Cola en popcorn:

Here are the highest paid CEOs in the world, according to The Wall Street Journal — Blackstone's Stephen Schwarzman tops the list at $253M in 2022. https://t.co/JqefEtG9IJ pic.twitter.com/rTx1TWiypp — CNBC (@CNBC) July 5, 2023



Oh jee, de broertjes Winklevoss dus:

EXCLUSIVE: Bankrupt crypto lender Celsius and its ex-CEO broke US rules before its implosion, CFTC investigators have concluded, paving way for a potential case https://t.co/1Op4owhew0 — Bloomberg Markets (@markets) July 5, 2023



Tot slot, apart? Voor bedrijven is Larry Fink roomser dan de paus wat betreft ESG - en BlackRock heeft daarop veel invloed, zie ABInBev - maar alle excessen op en rond crypto zijn dan weer geen probleem? Fiatgeld stinkt óók niet, Larry?

BLACKROCK'S CEO FINK SAYS BITCOIN 'IS AN INTERNATIONAL ASSET' — *Walter Bloomberg (@DeItaone) July 5, 2023



Veel plezier en succes vandaag.