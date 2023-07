Het is ietwat druilerig voorbeurs en er wachten beleggers weer veel data

De AEX indicatie is -0,3% na een dagje zonder de VS en Azië nu een paar tienden lager.

Aan onze chippers was gisteren niet veel af te lezen. Hot issue momenteel is de Chinese exportbeperkingen van twee rare earth metals (gallium and germanium), na vorige week weer dito Amerikaanse maatregelen tegen de export van hoogwaardige chips en apparatuur naar China. Bloomberg citeert.

Chinese leader Xi Jinping called on nations to spurn decoupling and the cutting of supply chains, one day after his nation imposed limits on exports of two key metals used to make chips to counter Western restrictions on Beijing.

The world’s No. 2 economy wants to work with nations to “reject the moves of setting up barriers, decoupling and severing supply chains,” Xi said in a virtual speech to Shanghai Cooperation Organization leaders.

Het overzicht nu en het is weer het bekende beeld op dit uur. Er is amper beweging.

Europese futures openen -0,1% à -0,3%

De Amerikaanse staan 0,2% lager

In Azië staan alle markten een paar tienden lager, met weer Hong Kong als negatieve uitschieter. De Hang Seng doet -1,4% en de Hang Seng tech Index zakt 1,5%

Alibaba +0,9%

Tencent -1,1%

TSMC: -0,5%

Samsung-1,2%

Hynix -0,5%

SMIC -2,2%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +1,0% op 13,7 en - herhaling van gisteren - de BofA MOVE Index (obligaties) doet +0,1% op 110,8

De dollar ligt vlak op 1,0884

Goud daalt 0,1%, olie kent twee gezichten met WTI +1,8% en Brent -0,4% en crypto beweegt met een paar tienden winst of verlies dicht bij huis. Bitcoin doet het nu op $30.852,31

De rentes doen ook vrijwel niks. Durven zeker niet door het slechte weer?



Veel valt er niet te vertellen voorbeurs na de VS een dagje dicht. Er is op Sif na (hier) geen bedrijfsnieuws in Amsterdam. Gisteren wist de index het nieuwe topje van afgelopen vrijdag niet te verbeteren. Afgaande op het patroontje van de laatste maanden gaan we u weer een beetje naar beneden - garantie tot de voordeur.



Een interessanter plaatje is misschien de Nasdaq 100 versus de Hang Seng Tech Index, die alweer flink daalt vandaag. Dit jaar gaan Amerikaanse en Chinese nadrukkelijk op twee snelheden.



Duimt u voor de inkoopmanagersindices dienstensector over juni na die slechte cijfers over de industrie maandag. De cijfers uit Azië vallen alvast tegen. Let u vooral op Duitsland. De VS is morgen pas aan de beurt.



In de VS zijn er notulen van het laatste rentebesluit van de Fed en het ADP arbeidsmarktrapport van de private sector in juni.



Voor het Fed rentebesluit eind deze maand tekent zich nu een duidelijke consensus af: één kwartje verhoging.



Nog even een opvallend plaatje uit de krochten van de Big Board. Er wordt nog vrolijk gehandeld in het in liquidatie verkerende Bed Bath & Beyond. De koers komt van ooit ruim $80, maar laten we het daar maar niet meer over hebben. Die komen nooit meer terug.



Doe wat u niet laten kan, maar u bent uiteraard gewaarschuwd. Eens trekt de kudde toch echt verder en dan wil u toch echt niet de laatste zijn, ofwel de sucker in de markt.

Investors spend $200mn on ‘worthless’ Bed Bath & Beyond shares https://t.co/oYMCC0Qdp5 — Financial Times (@FT) July 4, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:12 Morgan Stanley zet Vopak op de kooplijst

08:04 Claimemissie Sif bijna volledig onderschreven

07:05 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:57 Chinese dienstensector groeit een stuk minder

06:53 Sterkere groeivertraging Japanse dienstensector

06:51 Beursagenda: macro-economisch

06:50 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:49 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

04 jul Olieprijs stijgt

04 jul Aegon verlengt jointventure met La Banque Postale

04 jul Europese beurzen sluiten verdeeld

04 jul Slotcall: Groen Damrak in rood Europa; China en VS vechten om de chipmarkt

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

01:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Juni (Chi)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Juni (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juni (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juni def. (VK)

11:00 Producentenprijzen - Mei (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Juni (VS)

16:00 Fabrieksorders - Mei (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

En dan nog even dit

De koersschade valt mee, toch? Als die er al is.

Companies caught out by China's decision to restrict exports of some metals widely used in semiconductors and electric vehicles rushed to secure supplies amid worries that curbs on rare earths could follow https://t.co/pe4JpUl1Ih pic.twitter.com/QNXblkTr9h — Reuters Business (@ReutersBiz) July 4, 2023



Vopak?

Oil market left more vulnerable to shocks by rising cost of money https://t.co/x06GCZmSgl | opinion — Financial Times (@FT) July 5, 2023



Misschien wel de hele energiemarkt:

Oil market left more vulnerable to shocks by rising cost of money https://t.co/x06GCZmSgl | opinion — Financial Times (@FT) July 5, 2023



Morgen de lancering, zeg maar of het een succes wordt.

Threads, a new app from Meta, is expected to allow users to retain followers from Instagram and keep the same username, a listing on Apple's App Store showed https://t.co/7dXmBXczWH pic.twitter.com/RQ00ErQW0x — Reuters Business (@ReutersBiz) July 5, 2023



De eeuwige discussie.

Hedge funds are bouncing back — but are they better than a simple tracker? https://t.co/y4cYIM9Wp1 | opinion — Financial Times (@FT) July 5, 2023



Nog één ding, records die we liever niet zien. Terwijl het hier in Amsterdam intussen beestenweer is.

??THREAD: 1) How hot is it where you live right now?



Monday was the hottest day ever globally, and heat records will keep being broken as long as emissions continue to increase https://t.co/RlzGNrUcX1 — Bloomberg (@business) July 5, 2023



Die regen komt wel als geroepen:

Barges moving goods from the Rotterdam area to clients in the farthest stretches of the Rhine can only operate at about half normal capacity as water levels drop https://t.co/dKtK2vu3QZ — Bloomberg Markets (@markets) July 4, 2023



Of de natuur moet ons verrassen. Net als de Grieken. Wie had dit ooit verwacht:

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis pledges to repay two years of bailout loans ahead of schedule in a confident signal to markets at the start of his second term in office https://t.co/Cvn0Hz1IgO — Bloomberg Markets (@markets) July 4, 2023



Veel plezier en succes vandaag.