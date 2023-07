Meerderheid beleggers verwacht inhaalslag small- en midcaps

Small- en midcapaandelen bleven afgelopen jaar achter bij largecaps. Maar de meerderheid van de particuliere beleggers in Nederland en België verwacht dat ze een inhaalslag gaan maken. Dat blijkt uit een meting van IEX onder 1.357 Nederlandse en 331 Belgische beleggers.

De AEX-index is in het eerste halfjaar met maar liefst 12,3% opgelopen. Dat is een groot verschil ten opzichte van de AScX, die bleef steken op de plus van 4,9% en de AMX, die zelfs met 3,6% daalde.

Het is een trend die vorig jaar al werd ingezet. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat techbedrijven minder dominant aanwezig zijn in de small- en midcap-indexen, in tegenstelling tot de techzware AEX-index. Juist techreuzen, zoals de drie chipfondsen en Adyen, hebben het afgelopen halfjaar goed gedaan. Ook de trek naar kwaliteitsaandelen kan small- en midcapaandelen op een achterstand hebben gezet.

Inhaalslag in het verschiet?

IEX was benieuwd of beleggers verwachten dat deze achterblijvers een inhaalslag zullen maken. Ja, verwacht een meerderheid.

Van de Nederlandse beleggers denkt 58,9% dat small- en midcapaandelen de achterstand zullen inlopen.

Van de 331 Belgische beleggers is dat een nog groter deel: 63,9%:



'Aandelen worden de meest winstgevende beleggingscategorie'

De redactie van IEX wilde ook weten van welke beleggingscategorie beleggers het komende halfjaar het hoogste rendement verwachten. Ook hierin zijn Nederlandse en Belgische beleggers opvallend eensgezind: meer dan twee derde denkt dat aandelen de kar zullen trekken.

Obligaties, grondstoffen en vastgoed volgen op ruime afstand.

Opvallend is dat Nederlandse beleggers iets enthousiaster zijn over cryptovaluta.



Zal techsector ook in het tweede halfjaar outperformen?

Over de vraag of techaandelen ook in de tweede jaarhelft de markt zullen verslaan, zijn de meningen verdeeld. Een nipte minderheid van de Nederlandse beleggers (47%) en iets meer dan de helft van de Belgische belegger (53%) verwacht dat de techsector wederom de kar zal trekken. Dat is dus een dubbeltje op zijn kant.

Nederlandse beleggers zijn voorzichtiger over de tweede jaarhelft dan Belgen

Tot slot wilde IEX weten hoe de tweede jaarhelft er volgens beleggers uit zal zien. Nederlandse beleggers blijken een stuk voorzichtiger dan hun zuiderburen. 35,5% denkt dat de AEX het minder goed zal doen dan in de eerste zes maanden van dit jaar. Slechts 27,3% verwacht dat het tweede halfjaar nóg beter zal verlopen.

Belgische beleggers zijn optimistischer. 56,5% denkt dat dit een betere jaarhelft wordt voor de Bel20 dan de eerste zes maanden van dit jaar. Slechts 17,8% denkt dat de Bel20 nog verder zal dalen.

Hierbij moet u wel bedenken dat de Bel20 dit jaar behoorlijk uit de pas loopt bij andere indexen in Europa en de VS. De index staat YTD ruim 3% in de min, terwijl elders dubbelcijferige rendementen zijn gemaakt. Ligt er daadwerkelijk een inhaalslag op de loer? We gaan het zien.

Deze vragen maken deel uit van de maandelijkse Nationaal Beleggerssentimentspeiling van beleggingssite IEX.nl en de Beursduivel Sentimentspeiling van beleggingssite Beursduivel.be. Aan de Nederlandse peiling namen 1.357 beleggers deel en aan de Belgische 331 beleggers.

